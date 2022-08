Kari Sinkkonen valmensi Pekka Vasalan kovalla treeniohjelmalla 1 500 metrin olympiavoittajaksi. Kuva Münchenin kisasta on tauluna Sinkkosen kodissa.

Mestarivalmentaja Kari Sinkkonen kertoo HS:lle, miten Pekka Vasalan huippukunto rakennettiin. Lisäksi Sinkkonen paljastaa, mitä hän ja Lasse Virén puuhasivat aamuyöstä Münchenissä 50 vuotta sitten.

Kangasniemi / München

Kari Sinkkonen tiesi 50 vuotta sitten, että Münchenin olympiastadionille mennään voittamaan.

Pekka Vasala oli tehnyt Sinkkosen valmennuksessa ”älyttömän” kovia treenejä ja oli loistokunnossa ennen olympiakisojen 1 500:aa metriä.

Vastaavasti Rolf ”Rolle” Haikkola oli nostanut Lasse Virénin huippuvireeseen ennen viidentonnin ja kymppitonnin juoksuja.

”Oltiin Rollen kanssa valmentajina hiljaa, vaikka tiedettiin, että pojilla kulkee. Emme voineet mennä julkisesti huutelemaan, että Vasala ja Virén juoksevat Münchenissä kultaa”, 86-vuotias Sinkkonen sanoo kotonaan Kangasniemellä.

Sekä Sinkkonen että Vasala oli kutsuttu Münchenissä pidettäviin yleisurheilun Euroopan-mestaruuskisoihin, joilla juhlistetaan samalla 50 vuoden takaisia kesäolympialaisia. Sinkkonen kuitenkin perui matkansa, kun lokakuussa on edessä kauan odotettu lomamatka Kreikkaan Raija-vaimon kanssa.

”Vähän harmittaa, että matka tuli peruttua, mutta seuraan EM-kisat tarkasti kotona aamusta iltaan – ja tietysti kello kädessä”, Sinkkonen sanoo.

Hänellä on tapana ottaa yhä väliaikoja juoksijoille. Hänellä on niitä muistilapuilla iso laatikollinen kotonaan.

Kaksinkertainen olympiavoittaja Lasse Virén on Münchenissä kutsuvieraana, mutta hän ilmoitti haluavansa nauttia kisoista rauhassa ilman julkisuutta.

”Mitäpä niitä menneitä enää muistelemaan”, Virén viestitti.

Kari Sinkkonen seuraa juoksuja yhä kello kädessään.

Vasala voitti olympiakultaa 10. syyskuuta 1972 vain puoli tuntia sen jälkeen, kun Virén oli ottanut toisen voittonsa 5 000 metrillä.

Syntyi jo legendaksi muodostunut käsite Münchenin kultaisesta puolituntisesta.

Vasalan voittoaika 3.36,33 on yhä vanhimpia Suomen ennätyksiä. Markku Kukkoahon aika 400 metrillä 45,49 on vanhin Suomen ennätys. Hän juoksi sen Münchenissä kolme päivää ennen Vasalaa ja Virénin Suomen ennätystä 13.16,3 viidellätonnilla.

Tällaisia aikoja tuskin nähdään pitkään aikaan suomalaisessa yleisurheilussa, jos koskaan.

Kari Sinkkonen seuraa tarkasti meneillään olevia yleisurheilun EM-kisoja.

Virénin 5 000 metrin kultajuoksun Sinkkonen seurasi katsomossa olleesta aukosta. Sen jälkeen hän kiirehti harjoituskentälle Vasalan luokse ja antoi kestävyysjuoksun päävalmentajana viimeiset ohjeet suomalaisille maratonjuoksijoille.

”Pekan kisan aikana pidin katsomossa kiinni kaiteesta. Toisessa kädessä oli kello ja toisella yritin kirjoittaa väliaikoja”, Sinkkonen muistaa.

Vasalan hän tapasi vasta majapaikalla, jonne Sinkkonen meni huoltokäytävää pitkin. Suomalaiset toimittajat odottivat päävalmentajaa käytävän ulkopuolella, mutta Sinkkonen ei antanut heille lausuntoja.

Sinkkonen oli suivaantunut medialle 3 000 metrin esteiden jälkeen, kun lehtimiehet olivat moittineet, miksei suomalaisjuoksijoilla ollut yhteistä taktiikkaa kenialaisia vastaan.

”Hermostuin esteiden jälkeen totaalisesti toimittajille. Tuli sananvaihtoa. Ilmoitin, etten enää mene toimittajien eteen. Heidän kritiikkinsä oli aiheetonta, tosin kai minullakin oli noussut kusi vähän päähän ja oli paineita.”

” ”Lasse työnsi hänenkin suuhunsa banaanin.”

Esteiden olympiafinaali oli suomalaisittain dramaattinen. Tapio Kantanen otti kenialaisten Kipchoge Keinon ja Benjamin Jipchon jälkeen pronssia. Pekka Päivärinta oli kahdeksas ja Mikko Ala-Leppilampi kymmenes.

Ennen juoksua Ala-Leppilampi löi pukuhuoneessa päänsä vaatekoukkuun. Sinkkosella oli mukanaan teippilaukku, ja hän sitoi Ala-Leppilammen pään ympärille kääreen.

”Mikko oli muutenkin erikoinen, mutta nyt hän vasta erikoinen olikin”, Sinkkonen muistelee helmikuussa 2005 kuollutta juoksijaa.

Juoksun aikana Ala-Leppilampi kaatui vielä vesiesteeseen ja mursi kätensä. ”Lätsä-Pekka” Päivärinta ehti juuri väistää.

”Kisan jälkeen Tapsa joutui dopingtestiin, Mikolta oli käsi poikki ja pää kääreessä ja Lätsä-Pekka lähti pettyneenä lenkille. Vastaa siinä sitten toimittajien kysymykseen joukkuetaktiikasta”, Sinkkonen kertoo.

Kisoissa sattuneen palestiinalaisten terroristien attentaatin takia kukaan ei päässyt pois kisakylästä. Kultamitaleja piti kuitenkin juhlia.

”Suomen joukkueella oli samppanjatarjoilu. Menin pullon ja kahden lasin kanssa Arthur Lydiardin luo. Se oli herkkä hetki. Lydiard oli kisoissa Tanskan joukkueen valmentajana.”

Uusiseelantilainen Lydiard tuli Suomeen kestävyysjuoksun valmentajaksi 1960-luvulla. Hänen ajatustensa pohjalta Sinkkonen ja Haikkola saivat vuonna 1968 konkreettisen ajatuksen kultamitaleista Münchenissä neljän vuoden päästä.

Sinkkonen jäi vielä Virénin kanssa kaksin kisakylän viinitupaan.

”Kello oli kolme, mutta meitä ei nukuttanut. Kun lähdimme kämpille, käytävällä oli banaanilaatikoita. Otettiin pari banaania ja Lasse sanoi, että viedään kaikille Suomen joukkueessa banaanit. Aina kun ovi avautui, Lasse työnsi banaanin suuhun.”

Suomen joukkueen attasea sai myös banaanin.

”Attasea luuli, että taas on jokin hyökkäys menossa, kun oveen koputettiin, mutta Lasse työnsi hänenkin suuhunsa banaanin.”

Kultamitalipäivän jälkeisenä aamuna Vasala ja Virén lähtivät yhdessä lenkille. Tunnelma oli yhä katossa. Vasala lauloi kisakylän portilla Johnny Liebkindin kappaletta Ihana aamu.

Kun Virén täytti 50 vuotta, Sinkkonen vei hänelle lahjaksi sinisen lautasen, jossa oli Münchenin kuva ja lautasella kaksi banaania.

Kari Sinkkosen kodin seinällä on monenlaista vanhaa ja rakasta muistoa.

Sinkkonen on varma, että Vasala olisi voittanut olympiakisoissa myös 800 metriä, jos olisi sille matkalle lähtenyt.

Kolme viikkoa ennen olympiakisoja Vasala juoksi Helsingissä Suomen ennätyksen ja maailman kärkiajan 800 metrillä: 1.44,5.

”Vaikka Pekalla oli kasilla maailman kärkiaika, teimme yhteisen päätöksen, ettei hän juokse sitä Münchenissä. Ajattelimme, että siinä on riskinsä, jos sattuu jotain. Ahneella on paskainen loppu. Jälkikäteen katsottuna siinä meni toinen voitto”, Sinkkonen sanoo.

Münchenissä 800 metrin finaali oli kaiken lisäksi heikkotasoinen. Yhdysvaltojen Dave Wottle voitti ajalla 1.45,86. Wottlella oli tapana nousta voittoon kaukaa muiden takaa. Palkintopallilla Wottle seisoi lippalakki päässä.

Neljä päivää myöhemmin Vasala voitti Wottlen 20 metrillä Helsingissä pidetyissä olympiakisojen rääppiäisissä ajalla 1.44,6. Kukkoaho oli Helsingin ME-kokeessa jäniksenä, mutta hän lähti liian lujaa.

”Kahdensadan metrin väliaika oli 23 sekuntia. Kun Pekka kuuli sen, hän alkoi jarruttaa. Se oli virhe. Muuten hän olisi juossut maailmanennätyksen”, Sinkkonen sanoo.

”Muutama vuosi sitten eräs mies tuli sanomaan minulle Mikkelissä, että Suomen Olympiakomitea esti Vasalaa juoksemasta Münchenissä 800 metriä. Päinvastoin Olympiakomitea olisi varmaan ollut hyvillään, jos Pekka olisi sen juossut.”

Vasalan hioutumisesta kultamitalikuntoon on kerrottu kymmeniä kertoja, mutta antaa Sinkkosen vielä palauttaa mieliin, miten kaikki oikein tehtiin.

”Oli pikkutarkkaa työtä, mitä tehtiin. Emme ottaneet riskejä, ja kuntoa testattiin kontrollikisoissa. Kun Pekka voitti Oslossa [2. elokuuta 1972] 1 500 metriä, hän lähti seuraavana päivänä Holmenkollenille 30 kilometrin lenkille. Bill Bowerman sanoi, että nyt Pekka tekee ison virheen, mutta paikalla ollut Lydiard totesi, että Pekka on ainoa viisas juoksija.”

Yhdysvaltalainen Bowerman oli tuon ajan tunnetuin yleisurheiluvalmentaja maailmassa. Hän valmensi yli 30:tä olympiaurheilijaa.

”Münchenissä Bowerman pyysi anteeksi ja sanoi, ettei tiennyt, mistä puhui.”

” ”Hiekkajuoksu ei toimi urheilijalla, joka ei siedä painetta.”

Kari Sinkkonen tapasi juoksijalegenda Paavo Nurmen kahdesti kartuttaessaan valmennustietouttaan.

Ennen Müncheniä Sinkkonen kehitti Vasalalle kolme erikoistreeniä. Ensimmäinen tehtiin heinäkuun lopulla Yyterissä ennen maaottelua brittejä vastaan.

”Pekka juoksi vesirajassa. Vihelsin vauhtia. Pekka ei osannut sanoa, miten treeneissä meni. Ajattelin, että rasituksen pitää olla suurempi kuin kisassa.”

Maaottelussa 28. heinäkuuta 1971 Vasala juoksi Suomen ennätyksen 800 metrillä: 1.46,0.

Elokuun maaottelussa Ruotsia vastaan Vasala juoksi sitten maailman kärkiajan 800 metrillä. Maaottelua edelsi yksi Vasalan ja Sinkkosen tunnetuimmista harjoituksista: juoksua Erkkilän hiekkakuopalla Riihimäellä.

Vasala teki hiekkakuopalla kolme kertaa viiden minuutin vetoja. Välissä oli viiden minuutin palautus.

”Hiekkakuopalla jalkoihin ei tullut rasittavaa iskutusta. Jyväskylän yliopiston tutkijat sanoivat, että se on huono treeni, kun askeltiheys jää hiekalla huonoksi.”

Hiekkakuoppatreeni uusittiin 3. syyskuuta, vain päivää ennen kuin Vasala matkusti Müncheniin. Sinkkonen oli mennyt jo kisapaikalle. Suomen urheiluliiton koulutuspäällikkö Tapani Ilkka veti treenit Erkkilässä.

”Metsässä oli metsureita töissä. He kuulivat Ilkan pillin äänen ja tulivat hiekkakuopalle katsomaan treeniä. Olivat kuulemma sanoneet, että tuossa tapetaan ihmistä ja syövänsä hatullisen paskaa, jos Vasala pärjää Ruotsi-ottelussa”, Sinkkonen kertoo.

Idean hiekkakuopalla juoksemisesta Sinkkonen omaksui australialaiselta mailerilta ja olympiavoittajalta Herbert Elliotilta, joka käytti samantapaista juoksutreeniä dyyneillä.

”Kun hiekalla juoksee puolisen tuntia, esimerkiksi 6–10 kertaa 150 metriä, huomaa, miten helposti askel kulkee. Pystyy väsyneenä juoksemaan kovaa. Se oli ideologinen asia. Hiekkajuoksu ei toimi urheilijalla, joka ei siedä painetta.”

Sinkkonen kaipaa järkeä valintoihin

Suomalaisten yleisurheilijoiden valinta arvokisoihin oli ennen paljon tiukempaa kuin nyt.

Esimerkiksi Olavi Suomalainen voitti Bostonin maratonin vuonna 1972, mutta häntä ei valittu Münchenin olympiakisoihin.

”Se ei kelvannut näytöksi, mutta Suomen olympiakomitean hallitus ei sitä hyväksynyt. Tänä päivänä hänet olisi valittu välittömästi”, kestävyysjuoksun entinen päävalmentaja Kari Sinkkonen sanoo.

Nykyisin Suomen urheiluliiton linja on, että kaikki valitaan, joilla on paikka joko karsintarajan tai rankingin sijoituksen perusteella. Suomen EM-joukkueessa Münchenissä on 68 urheilijaa.

Sinkkonen pitää määrää tuloksiin nähden liian suurena.

”En ymmärrä nykysysteemiä, että kierretään kaiken maailman kisoja, joista saa rankingpisteitä. Onhan se kiva katsoa alkueriä ja karsintoja, joissa on suomalaisia, mutta harva rankingin kautta päässyt pärjää. Ennen valinnoissa käytettiin järkeä”, Sinkkonen sanoo.