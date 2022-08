Jääkiekkolegenda Wayne Gretzkyn vävy Dustin Johnson on maailmanlistalla korkeimmalle rankattu (18:s) LIV-kiertueen pelaaja.

Saudi-Arabian maineenpuhdistusoperaatioksi syytetty miljardikiertue tarjosi Tiger Woodsille 700 miljoonan dollarin palkkiota ja on romuttamassa huippugolfin perinteisiä rakenteita.

700 miljoonaa dollaria on niin paljon rahaa, että se saa lottovoitonkin kuulostamaan taskurahalta.

Maailmassa tuskin on monta ihmistä, joka kieltäytyisi tällaisesta summasta.

Yksi on kuitenkin tiedossa. Hän on golftähti Tiger Woods, joka oli uransa loistokkaimpina aikoina parikymmentä vuotta sitten yksi maailman tunnetuimmista urheilijoista.

Woods, 46, saattaa olla siinä asemassa vieläkin, vaikka hän on nyt selkä- ja polvi­vaivojen sekä puolentoista vuoden takaisen vaarallisen auto-onnettomuuden rasittamana harvakseltaan kilpaileva lajin vanhempi valtiomies.

Tuo 700 miljoonaa oli suunnilleen summa, jolla Saudi-Arabian rahoittama uusi LIV-kiertue, viralliselta nimeltään LIV Golf Invitational Series, houkutteli Woodsia riveihinsä. Urallaan yli miljardi dollaria sponsorituloina ja palkintorahoina tienannut Woods kuitenkin torjui LIV:n tarjouksen.

LIV-kiertueen operatiivinen johtaja, Woodsia edeltävän aikakauden tähtipelaajiin kuulunut australialainen Greg Norman on vahvistanut tämän tiedon useiden medialähteiden mukaan.

Woods on tukenut kieltäytymisensä jälkeen voimakkaasti maailman kovatasoisinta ammattilais­kiertuetta PGA-touria, jolla hän on menestyksensä ja miljoonansa pääosin tienannut.

Woodsin tuki on ollut ensiarvoisen tärkeää PGA-kiertueelle, jonka näkökulmasta LIV-kiertueesta on muodostunut eräänlainen markkinahäirikkö.

Tiettävästi jo usean vuoden ajan valmisteltu LIV-kiertue aloitti toimintansa kesäkuussa järjestämällä ensimmäisen kilpailunsa Lontoossa. Sen jälkeen on ollut kaksi kisaa Yhdysvalloissa.

Kiertueen verkkosivujen mukaan syksyn aikana on tarkoitus pelata vielä viisi kilpailua.

Kiertueen nimessä esiintyvä LIV on roomalainen numero 54. Tämä viittaa siihen, että kiertueen kilpailuissa pelataan vain kolme kierrosta (54 reikää) normaalin neljän kierroksen (72 reikää) sijaan.

Kilpailuissa ei ole karsintaa (cut), vaan kaikki pelaavat täydet kolme kierrosta. Lisäksi samalla käydään joukkuekilpailua.

Normaaleissa suurten kiertueitten lyöntipelikilpailuissa vain noin puolet pelaajista pääsee kahdelle viimeiselle kierrokselle ja palkintorahoille.

LIV-kiertueen kilpailuissa jaetaan palkinto­rahaa huomattavasti enemmän kuin major-kilpailuissa ja PGA-kiertueen ja Euroopan-kiertueen rahakkaimmissa kilpailuissa, vaikka monen asiantuntijan mielestä LIV-kisat ovat kilpailullisesti huonotasoisia, lähinnä näytösluonteisia tapahtumia.

Esimerkiksi Portlandin turnauksessa oli jaossa 25 miljoonaa dollaria, josta voittajan osuus oli neljä miljoonaa.

Palkintorahojen lisäksi LIV-kiertue on maksanut valtavia summia sopimuspalkkioina pelaajilleen.

Ensimmäisten nimekkäiden pelaajien joukossa LIV-kiertueelle siirtyi takavuosien suuri yleisönsuosikki Phil Mickelson, joka on moninkertainen major-voittaja ja yksi viime vuosikymmenien menestyneimmistä pelaajista heti Woodsin jälkeen.

Viime vuosina on kuitenkin nähty, että viisikymppisen Mickelsonin uran huippu on jo takana.

Toinen merkittävä alkuvaiheen rekrytointi oli entinen maailmanlistan ykkösmies Dustin Johnson, major-voittaja hänkin.

Mickelsonille maksettiin siirtymistä LIV-pelaajaksi tiettävästi noin 200 miljoonaa dollaria ja Johnsonillekin 150 miljoonaa, kertoo muun muassa Golf Digest -lehden toimittaja Dan Rapaport Twitterissä.

Tämän hetken tietojen mukaan LIV-kiertueella on 48 pelaajaa. Monia heitä yhdistää Phil Mickelsonin tavoin menestyksekäs ura, joka on vankasti iltaruskon puolella.

Tähän porukkaan voidaan laskea esimerkiksi Euroopan Ryder Cup -konkarit Lee Westwood, Ian Poulter, Sergio García, Paul Casey sekä ruotsalainen Henrik Stenson, joka sai potkut Ryder Cup -kapteenin tehtävästä tartuttuaan LIV:n miljoonahoukutuksiin.

Joukossa on myös kymmenkunta nimeä, joista ei ole pääkiertuetasolla kuullut juuri kukaan.

Kiertueen operatiivinen johtaja Greg Norman on palkannut muun muassa koti­maastaan pelaajan nimeltä Jediah Morgan, joka on jäänyt kolmessa pelaamassaan kilpailussa kaksi kertaa viimeiseksi ja pelannut yhdeksän kierrosta 46 yli parin.

Tämän viikon maailmanlistalla sijalla 286 oleva Morgan on siis tehnyt työnsä huonosti ja pelannut surkeasti, mutta siitä huolimatta hän on tienannut näissä kolmessa kisassa lähes 400 000 dollaria palkintorahaa.

Maailmanlistan 15 parhaasta pelaajasta toistaiseksi kukaan ei ole siirtynyt LIV-kiertueelle, mutta toisena olevan australialaisen The Open Championshipin voittajan Cameron Smithin uskotaan jo tehneen 100 miljoonan dollarin sopimuksen LIV:n kanssa.

” ”Oma asiansa on sportswashing-näkökulma, joka ei ole golfin parissa ainutlaatuinen, mutta on sitä nyt mittakaavassaan.”

LIV-kiertueen suurena moraalisena ongelmana on pidetty sen käyttämien miljoonien alkuperää.

Raha tulee Saudi-Arabian valtiollisesta rahastosta, ja sen syytämistä golfiin on pidetty yhtenä niin sanotun sportswashingin muotona. Eli kyse on yrityksestä puhdistaa ihmisoikeusloukkauksien likaamaa mainetta.

Golf on tunnetusti huipputasolla tenniksen ja autourheilun ohella rahakkainta yksilöurheilua, jossa varsinkin miehissä sadat nykypelaajat ovat miljonäärejä.

On tietysti jokaisen pelaajan oma valinta lähteä tienaamaan entistä suurempia rahapalkintoja, jos siihen tarjoutuu tilaisuus ja ennen ensimmäistäkään lyöntiä maksetaan kymmeniä tai jopa satoja miljoonia.

LIV-kiertueelle siirtyneistä pelaajista kukaan ei ole myöntänyt suoraan, että tärkein syy lähteä LIV:n kelkkaan on tienata lisää rahaa entisten miljoonien päälle.

Sen sijaan kerta toisensa jälkeen on kuultu mediakonsulttien keksimiä puheita golfin auttamisesta kasvamaan entistä suuremmaksi ja muuta vastaavaa.

Kymmeniä miljoonia urallaan tienannut Dustin Johnson esimerkiksi perusteli siirtymistään LIV:lle sanomalla, että hän haluaa varmistaa taloudellisesti perheensä tulevaisuuden.

PGA-kiertue ryhtyi ripeästi vastatoimiin, kun sen pelaajia alkoi siirtyä LIV:lle. Osa heistä erosi heti PGA-kiertueen jäsenyydestä, ja muille kiertue antoi pelikiellon.

Myös Euroopan-kiertue (nykyiseltä sponsorinimeltään DP World Tour) ilmoitti pieni­muotoisemmista rangaistuksista.

Vanhat kiertueet eivät pysty vastaamaan LIV:n miljardipottiin, mutta jotain niiden on ollut pakko tehdä. Sekä PGA-kiertue että Euroopan-kiertue ovatkin jo nostaneet palkinto­rahojaan.

” ”Naisille LIV:n mahdollisesti tarjoamille rahoille olisi paljon isompi merkitys kuin miesten puolella.”

Suomen Golflehden ja Golfpiste.com-verkkomedian päätoimittaja Jere Jaakkola arvioi, että LIV-kiertueen käynnistäminen myllertää miesten kilpagolfin rakenteita ennen­näkemättömällä voimalla, ja on mahdollista, että samanlainen kehitys on edessä myös naisten huippugolfissa.

”Tämä on historiallisen iso asia golfille. Mitään vastaavaa ei ole nähty. Oma asiansa on sportswashing-näkökulma, joka ei ole golfin parissa ainutlaatuinen, mutta on sitä nyt mittakaavassaan”, Jaakkola sanoo HS:lle.

Esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksista syytetyt Arabiemiraatit, Qatar ja Kiina ovat vuosikausia järjestäneet Euroopan-kiertueen kilpailuja.

Saudi-Arabia tuli kiertueen pysäkiksi muutama vuosi sitten ja houkutteli maailman huippunimiä mukaan poikkeuksellisen suurilla starttirahoilla. Tuolloin Tiger Woods käänsi selkänsä tiettävästi kolmen miljoonan dollarin starttirahalle.

Saudirahaa on ujutettu viime vuosina myös naisten Euroopan-kiertueelle, jossa pelataan useita Saudi-Arabian öljy-yhtiön Saudi Aramcon nimeä kantavia kisoja.

”Iso asia on se, miten LIV tulee mukaan naisten golfiin. LPGA-kiertueen komisaari tuntuu olevan hyvin vastaanottavainen, ja keskusteluyhteys näyttää olevan olemassa. Naisille LIV:n mahdollisesti tarjoamille rahoille olisi paljon isompi merkitys kuin miesten puolella.”

Jaakkola näkee, että huippugolfin kannalta suurin uhkakuva on se, että LIV panostaa rajusti naisten golfiin ja perustaa myös heille kiertueen.

”Jos niin käy, tulee mahdollisesti nyrkkeilyn kaltainen kahtiajako, että meillä on LIV-sarjat ja vanhat perinteiset kiertueet. ”

Jaakkolan vetämä Golfpiste päätti jo kesäkuussa, että se ei tee toistaiseksi LIV-kiertuetta koskevia kilpailu-uutisia.

”Päätös on meille ennen kaikkea arvovalintakysymys. LIV-kiertue on golfissa ennennäkemätön ja luonteeltaan häikäilemätön Saudi-Arabian sportswashing-operaatio. Jos uutisoimme siitä kilpagolf edellä asian muut ulottuvuudet unohtaen, olemme mediana neutralisoimassa kiertuetta ja siten osa operaatiota”, Jaakkola perusteli tuolloin.

Jaakkolan havaintojen mukaan mediassa LIV-kiertuetta on kyseenalaistettu ja kritisoitu erittäin laajasti.

Tällä viikolla tuli tieto, että LIV-kisojen tuloksia ei toistaiseksi huomioida maailman­listalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kun uusia pisteitä ei kerry, LIV:lle siirtyneet pelaajat menettävät vähitellen asemiaan maailmanlistalla ja sen myötä pääsyn major-kilpailuihin.

Tuore käänne LIV-kiertueen kasvamisessa on se, että kymmenkunta LIV:lle siirtynyttä pelaajaa haastoi PGA-kiertueen oikeuteen väittäen, että se rikkoo kilpailulainsäädäntöä.

Tähän liittyi kolmen pelaajan osalta yritys päästä pelikiellosta huolimatta pelaamaan PGA-kiertueen kausikilpailun FedEx Cupin finaaleja, jotka alkoivat torstaina.

Tämä tapaus päättyi tiistaina PGA-kiertueen voittoon, mutta uusia oikeusjuttuja lienee luvassa myöhemmin.

