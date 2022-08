Robert Helenius kohtaamassa lokakuussa tutun sparri­kaverinsa ottelussa New Yorkissa

Robert Heleniuksen seuraava ottelu on alustavasti sovittu 15. lokakuuta Brooklyniin, mutta sopimuksia vielä hiotaan.

Nyrkkeilijä Robert Helenius on viimeistelemässä sopimusta lokakuussa käytävästä ottelusta entistä raskaan sarjan maailman­mestaria Deontay Wilderia vastaan. Ottelupäiväksi on suunnitteilla 15. lokakuuta ja paikaksi New Yorkin Brooklynin Barclays Center.

Nyrkkeilytoimittaja Mike Coppering twiittaa, että ottelun näytetään pay per view -periaatteella eli kerta­katselu­maksulla, mikä on herättänyt jonkin verran närää kommentoijissa.

Helenius lähtee otteluun voittoputkessa, toisin kuin Wilder.

Helenius otteli viimeksi lokakuussa 2021, jolloin hän otti toisen peräkkäisen voittonsa Adam Kownackista. Kaikkiaan Helenius on ammattilaisena otellut 34 ottelua, joista hän on voittanut 31.

Kolmesta hävitystä ottelustaan Helenius on hävinnyt kaksi tyrmäyksellä, Johann Duhaupakselle vuonna 2016 Helsingissä ja George Washingtonille vuonna 2019 Minneapolisissa.

Wilder puolestaan on voittanut sekä Duhaupaksen että Washingtonin tyrmäyksellä.

Yhdysvaltalainen Wilder otteli myös viimeksi lokakuussa 2021, jolloin hän kärsi toistamiseen tyrmäystappion Tyson Furylle. Wilder piti hallussaan WBC-liiton MM-titteliä vuosina 2015–2020.

Amerikkalaisen ottelusaldo ammattilaisena on 45 ottelua, joista hän on voittanut 42 ja hävinnyt kaksi yhden päätyttyä ratkaisemattomana.

Nyrkkeilijöillä on jo sparrituntumaa toisiinsa. Helenius nimittäin valmistautui toiseen Kownacki-otteluunsa yhdessä Wilderin kanssa, joka tuolloin valmistautui otteluun Furya vastaan.