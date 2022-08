Minusta ei teininä eikä vielä pitkään aikaan sen jälkeenkään tuntunut luontevalta paljastaa haavoittuvuuttani tai pyytää apua. Omassa hullussa maailmassani avun pyytäminen oli heikkouden merkki, HS Urheilun kolumnisti Tim Sparv kirjoittaa.

Aloitin runsas kuukausi sitten tšekkiläisen Sparta Prag -jalkapalloseuran nuorten joukkueen valmentajana. Nuorten pelaajien parissa työskenteleminen on kuulunut tavoitteisiini, joten maltan tuskin odottaa, että pääsen tukemaan heidän kehitystään sekä jalkapalloilijoina että ihmisinä.

Ensimmäisiä työtehtäviäni oli puheen pitäminen. Kollegani toivoi, että kertoisin nuorille pelaajille, mitä elämä ammattijalkapalloilijana on minulle opettanut. Kaikkein ilmeisin ratkaisu olisi ollut omahyväinen luettelo asioista, jotka ovat menneet hyvin, mutta päätin sen sijaan keskittyä virheisiin, joita nuorena tein.

En tarkoita virheillä huonoja syöttöjä enkä väärin ajoitettuja taklauksia vaan vahingollisia käyttäytymismalleja pelikentän ulkopuolella.

Minusta ei teininä eikä vielä pitkään aikaan sen jälkeenkään tuntunut luontevalta paljastaa haavoittuvuuttani tai pyytää apua. Jos minulla oli ongelmia, halusin itsepäisesti ratkaista ne omin neuvoin. Omassa hullussa maailmassani avun pyytäminen oli heikkouden merkki. Luulin nimittäin, että henkinen vahvuus on sitä että purraan hammasta ja sinnitellään.

Kun vammasta toipuminen kesti kauan tai suoriuduin kentällä heikosti, mikä automaattisesti masentaa mieltä ja heikentää itseluottamusta, esitin, että kaikki oli hyvin. Halusin näyttää, että minä ja raudanluja julkisivuni kestämme mitä tahansa. Olin vahva, eikä minun siksi tarvinnut puhua miljoonista päässäni pyörivistä ajatuksista kenellekään.

Minulla ei siihen aikaan valitettavasti ollut oikeita työkaluja, joilla vaikeuksia olisi voinut käsitellä terveemmällä ja kypsemmällä tavalla. En uskaltanut puhua asioistani ja olin todella surkea kuuntelija. Olin jääräpäinen ja naiivi, ja tajusin vasta paljon myöhemmin, miten tyhmästi olin ajatellut.

Siksi toivon, että voin uudessa roolissani valmentajana olla mukana luomassa ympäristöä, jossa pojat ja miehet voivat puhua mietteistään vähän vapaammin. Machokulttuuri, joka jalkapallojoukkueissa on eri puolilla maailmaa tyypillisesti vallinnut, on onneksi kuolemassa sukupuuttoon, ja miesten pukukoppi muuttuu hitaasti mutta varmasti inhimillisemmäksi paikaksi. Tilasta, jossa on pitänyt olla kova ja tunteeton, tulee tila, jossa kynnys syvällisempien ja rehellisempien keskustelujen käymiseen on matala.

” ”Tunteiden sanoittamisen taidosta on hyötyä jokaiselle.”

Yksi vaivainen puhe uudelta valmentajalta ei riitä, jos tavoitteena on joukkue, jossa pelaajat tukevat toisiaan täydestä sydämestään, mutta on se ainakin hyvä alku. Olen ollut tehtävässäni vasta kuukauden, mutta päivä päivältä saan paremman yhteyden pelaajiin, ja mitä parempi keskinäinen suhteemme on, sitä helpompi heidän on tulla kertomaan, jos jokin tuntuu hankalalta.

Elämä nuorena ja lupaavana lahjakkuutena Tšekinmaan suurimmassa jalkapalloseurassa voi kuulostaa hienolta, mutta jos pelaaja joutuu yksin suunnistamaan ympäristössä, jossa odotuksilla ja vaatimuksilla ei ole mitään rajaa, elämä voi käydä suunnattoman raskaaksi.

Meidän valmentajien tulee muistaa, että työskentelemme nuorten parissa. Olemme vastuussa siitä, että he kasvavat ihmisinä samaan aikaan kun hiovat tekniikkaansa kohti täydellisyyttä.

Tilastollisesti katsottuna enemmistö pelaajista ei koskaan yllä ammattilaistasolle, mutta mitä tahansa heistä isona tuleekin, oli se bussikuskeja tai palomiehiä, tunteiden sanoittamisen taidosta on hyötyä jokaiselle.

