Tahkon Ironman-kisaan on saapunut monia ulkomaisia kilpailijoita, joiden varusteet ovat jääneet jonnekin matkalle.

Triathlonin harrastajien suomalaiseen Facebook-ryhmään ilmestyi keskiviikkona poikkeuksellinen hätähuuto.

Siinä lauantaina Kuopion Tahkolla käytävän täyden matkan Ironman-kilpailun johtaja Juuso Kutvonen ilmoitti, että laina- tai vuokrapyörille olisi kova tarve, koska monen ulkomailta saapuneen kilpailijan varusteet ovat jääneet matkalle.

Samalla Kutvonen pyysi yhteydenottoa niiltä, jotka olisivat valmiita antamaan oman triathlon- tai maantie­pyöränsä lainaan tai vuokralle ulkomaiselle kilpailijalle.

Tahkolle on ilmoittautunut noin 800 kilpailijaa, ja heistä noin 70 prosenttia eli vajaat 600 on ulkomaalaisia.

”Kuten tiedämme, lentokenttien toiminta on haastavassa tilanteessa. Puhutaan merkittävästä määrästä pyöriä ja muita matkatavaroita, jotka ovat jääneet tulematta Suomeen. Tällä hetkellä minulla on tiedossa noin 20 tapausta. Iso osa matkustaa vasta tänään, joten jos ongelma jatkuu, määrä voi olla äkkiä huomattavasti isompi”, Kutvonen kertoi torstaina.

Kutvosen mukaan Facebookissa julkaistu viesti on poikinut erittäin hyvin yhteydenottoja triathlon­piireistä.

”Triathlonistithan ovat yhteisöllistä sakkia ja matkustavat paljon, joten he ymmärtävät sen tuskan, joka kilpailijalla on käsillä, jos oma pyörä on jäänyt maailmalle. Olemme saaneet yli 50 yhteyden­ottoa avuliailta ihmisiltä, jotka tarjoavat omia varusteitaan lainaksi tai vuokralle. Tällä hetkellä näyttää siltä, että tästä saatetaan selvitä jollain tavalla.”

Kilpailussa uidaan 3,8 kilometriä, pyöräillään 180 kilometriä ja juostaan 42 kilometriä eli maraton.

Tällaiseen urakkaan lähteminen lainavermeillä on ikävää ja haastavaa, mutta sekin on parempi vaihtoehto kuin matkustaa Savon sydämeen ja olla kilpailematta.

”Katsotaan, miten tilanne kehittyy. Onneksi nyt on vasta torstai.”

Lentoliikenteen matkatavaraongelmat ovat tällä hetkellä globaaleja, ja triathlon­tapahtumissa monia varusteitten jäämisiä matkalle on esiintynyt hiljattain esimerkiksi Tallinnassa ja Lahdessa.

Näiltä pohjilta Tahkon Ironmanin järjestäjät osasivat varautua matkatavara­ongelmiin.

”Meillä on valmiina logistiikkaketju, jos matkatavaroita jää Helsinkiin, mutta ongelma on siinä, että ne ovat jääneet pitkin poikin Eurooppaa eli lähtöpäähän. Helsingistä ne saataisiin tänne vaikka maateitse.”

Kutvosen mukaan lainapyörän ei tarvitse olla välttämättä triathloniin tarkoitettu, vaan tavallinen kevyt maantie­pyöräkin kelpaa, kunhan se on suunnilleen oikean kokoinen.

Pyörän lisäksi ilman omia varusteita jäänyt kilpailija tarvitsee muitakin varusteita, muun muassa kypärän, pyöräilykengät ja juoksukengät.

”Lenkkareita ja muita varusteita on onneksi vielä kohtalaisen helppo saada, mutta pyörä on eri asia, koska Suomessa ei ole sellaisia pyörävuokraamoja, joita on monesti ulkomailla”, Kutvonen sanoi.