Kuvittele itsesi kynttiläillalliselle kumppanisi kanssa. Tunnelma on romanttinen, pöydässä odottaa itse kokattu bravuuriruokalaji, ja kaapista on kaivettu esiin kauan pantattu laatuviini.

Yhtäkkiä paikalle pamahtaa täysin ilmoittamatta tuntemattomia henkilöitä. Hieman erikoista, että kukaan ilmestyy vierailulle tähän aikaan, saati sitten kertomatta asiasta etukäteen mitään.

Sitten muistat kumppanisi olevan huippu-urheilija ja tajuat, keitä vierailijat ovat. Dopingtestaajia, tekemässä työtään ja löytämässä itsensä jälleen yhdestä yllättävästä tilanteesta keskellä muiden ihmisten arkea.

” ”Aina ei ole hyvä hetki testille.”

Helsinkiläinen Maija Kopo on työskennellyt dopingtestaajana jo 32 vuotta. Hän on todistanut jos jonkinlaisia tilanteita urheilijoiden kodeissa yllätysvierailulle ilmestyessään.

Useimmiten testitilanteet sujuvat muitta mutkitta, mutta silloin tällöin ajoitus vain osuu pahimpaan mahdolliseen tilanteeseen.

”On selvää, että aina ei ole hyvä hetki testille”, Kopo myöntää.

”Urheilijat reissaavat paljon ja saattavat olla monia öitä pois kotoa. Sitten kun menee käymään, siellä saattaakin olla romanttinen illallinen käynnissä.”

Tilanteet kuitataan yleensä huumorilla, ja urheilijat osallistuvat testiin mukisematta.

Kuten testauspäällikkö Katja Huotari Suomen urheilun eettisestä keskuksesta (Suek) asian ilmaisee: testaus on urheilijalle oikeus, ei velvollisuus. Niin hän pystyy osoittamaan olevansa puhdas urheilija.

” ”Testiryhmän jäsenen on oltava koko ajan mukana.”

Dopingnäytteet otetaan yleensä virtsasta mutta joskus myös verestä.

Huotarin mukaan testaajia ohjeistetaan häiritsemään urheilijan ja mahdollisten asuinkumppanien elämää mahdollisimman vähän.

”Näytteenottoa odottaessa urheilija saa toimia kotonaan haluamallaan tavalla huomioiden kuitenkin sen, että hänen tulee olla kutsuhetkestä alkaen testiryhmän valvonnan alaisuudessa. Hän ei näin ollen voi olla toisessa tilassa kuin testiryhmän jäsen”, Huotari kertoo.

”Urheilijat reissaavat paljon kisoissa ja leireillä. Tällöin urheilija saattaa pakata ja hakea tavaroita esimerkiksi varastosta tai vaikka kokonaan kodin ulkopuolelta. Testiryhmän jäsenen on oltava koko ajan mukana.”

Kotikäynnille mennessä urheilija voi myös olla juuri tekemässä lähtöä muualle. Silloin suunnitelmat muuttuvat, ja hän jääkin kotiin. Vaihtoehtoisesti testaaja voi lähteä myös urheilijan mukaan, jos meno on erityisen tärkeä.

Yksi asia dopingtestaajien kotikäynneissä toistuu vuodesta toiseen ja ajankohdasta riippumatta. Visiitti alkaa urheilijan tutuilla sanoilla.

”Yleensä sanotaan, että ’täällä on tosi sekaista’. Vaikka onkin siistiä”, Kopo naurahtaa.

Muuten keskustelu kotikäynnin aikana vaihtelee laidasta laitaan. Urheilijan luona vierähtää helposti yli tunti, kun testauksen lisäksi hoidetaan esimerkiksi paperityöt.

”Välillä puhutaan paljonkin, ja välillä ollaan tosi hiljaa. Voidaan puhua urheilusta, ja urheilijat kyselevät dopingtestauksesta kaikenlaisia kysymyksiä. Testitilanne on luottamuksellinen, ja urheilijat tietävät sen”, Kopo kertoo.

” ”Testitilanne on vähän kuin ajaisi autoa ja poliisi tulee perässä.”

Maija Kopo on tottunut kuuntelemaan urheilijoiden kauhistelua sotkuisesta asunnosta.

Ikäviä kokemuksia urheilijoiden kanssa toimimisesta Kopolla ei juurikaan ole. Harvat ärähdykset kotiovelle saapumisesta on saatu sovittua nopeasti.

”Jos on ollut huono hetki, urheilija on saattanut tiuskaista jotain. Hänellä on saattanut olla pitkä päivä takana, väsymys tai nälkä. Silloin hän on kyllä pyytänytkin anteeksi, ja asiat ovat hoituneet.”

Kopon mukaan urheilijan käytöksestä ei voi ennakoida hänen ”puhtauttaan” tai dopingin käyttöään. Testaajan läsnäolo voi saada urheilijan kuitenkin vainoharhaiseksi.

”Kollegani sanoi joskus, että testitilanne on vähän kuin ajaisi autoa ja poliisi tulee perässä. Heti alkaa miettiä, ajoiko punaisia päin tai ylinopeutta, vaikka tietää, että niin ei ollut.”

”Urheilija saattaa pelästyä, että onko hän varmasti tarkistanut, oliko lääke sallittu, ja alkaa miettiä, mitä on viikon aikana ottanut.”

Myös itse näytteenantoprosessi voi aiheuttaa urheilijoille jännitystä.

Jos näyte otetaan virtsasta – kuten useimmiten tehdään – mennään testatessa väistämättä hyvin intiimille ja henkilökohtaiselle alueelle. Urheilija käy vessassa yhdessä samaa sukupuolta olevan testaajan kanssa.

”Valvojan tehtävänä on valvoa, että näyte annetaan juuri ohjeiden mukaan eikä sitä yritetä manipuloida. Siinä katsotaan, että itse suoritus tapahtuu kuten pitää”, Kopo kertoo.

”Itselläni on kokemusta jo niin pitkältä ajalta ja olen koulutukseltani sairaanhoitaja, niin minulle se on ihan luonnollinen tilanne.”

Kopon mukaan nuoret urheilijat ovat nykyään jo hyvin valveutuneita ja koulutettuja testauksesta. Kun he päätyvät ensimmäistä kertaa testattavaksi, he tietävät, mitä tulee tapahtumaan.

” ”Urheilijat ovat mukavaa porukkaa.”

Vuosien myötä dopingtesteistä tulee rutiinia niin urheilijoille kuin testaajillekin.

Dopingtestausta suoritetaan kotikäyntien lisäksi esimerkiksi kilpailuissa, leireillä ja harjoituksissa. Näytteitä otetaan virtsan lisäksi myös verestä.

Testausreissulle lähteminen edellyttää Kopolta huolellista valmistautumista ja perehtymistä siihen, millaisia näytteitä urheilijoilta otetaan ja montako ihmistä kulloinkin testataan.

”Se vaatii paljon huolellista ennakkosuunnittelua. Matkaan ei voi lähteä tuosta vain”, Kopo tietää.

Hänen työpäiviinsä sisältyy myös esimerkiksi testaajaryhmien kokoamista ja näytteiden kuljettamista laboratorioon.

32 vuoden uran jälkeenkin työ tuntuu yhä Koposta miellyttävältä. Sattui hän sitten keskelle pariskunnan kynttiläillallista tai yksinasujan sotkuista eteistä, yksi asia jaksaa ilahduttaa häntä päivästä toiseen.

”Urheilijat ovat mukavaa porukkaa. Sen takia tätä työtä tehdään. Heidän kanssaan on kiva olla.”