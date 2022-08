Ruotsalainen Torns IF on kunnostautunut kaukolaukausmaaleissa.

Jalkapallossa nähdään kaukolaukausmaaleja tasaisin väliajoin, mutta yli puolesta kentästä lauotut osumat ovat melkoisia harvinaisuuksia. Eivät kuitenkaan kaikille.

Ruotsin kolmannella sarjatasolla pelaava Torns IF on nimittäin kunnostautunut todellisten kaukolaukausmaalien tekijänä. Joukkue on onnistunut tekemään peräti neljä maalia puolen kentän takaa reilussa neljässä vuodessa – tarkalleen ottaen 1 583 päivässä.

Viimeisin onnistuminen nähtiin viime lauantaina, kun joukkue kaatoi Qvidingin lukemin 4–1. Puolesta kentästä loppulukemat sinetöi viime minuuteilla Amin Al-Hamawi.

Torns IF:n päävalmentaja Richard Ringhov vitsailee kysyttäessä maalien salaisuutta.

”Harjoittelemme todella paljon noita, ehkä 70–80 prosenttia ajasta. No, ei sentään”, Ringhov kommentoi Aftonbladetille.

”En oikeasti muista muita yrityksiä kuin nuo onnistuneet. Joten emme me noita maaleja joka minuutti hae.”

Viime elokuussa nähdyn kolmannen kaukolaukausmaalin jälkeen seura pohti Twitterissä, onko kyseessä mahdollisesti maailmanennätys. Ajatus sai luonnollisesti lisää pontta tuoreimmasta onnistumisesta.

”Olemme haastaneet muita seuroja ilmoittamaan, jos ne ovat kokeneet samanlaista, mutta kukaan ei kommentoinut. Toivon siis, että olemme ainoita.”

Seuralla on aikomus ottaa yhteyttä Guinnessin ennätysten kirjaan selvittääkseen, onko kyseessä oikeasti maailmanennätys.

