Kasper Hirvilammen kisat jatkuvat keräilyerien kautta - "Se on semit tai laulukuoroon!"

Eeva Karppinen on aloittanut EM-kilpailut hyvin. Kuva harjoituksista vuodelta 2020.

Soudun EM-kisat alkoivat suomalaisilta Saksan Münchenissä torstaina. Naisten yksikössä Eeva Karppinen ylsi upeasti suoraan välieriin. Alkueränsä kolmanneksi soutanut Karppinen kilpailee seuraavaksi lauantaina soudettavissa välierissä.

”EM-kisat on nyt avattu. Tämä oli ensimmäinen kova kilpailu tänä vuonna. Yritin vain varmistaa suoran jatkoon pääsyn välieriin ja siinä onnistuin”, iloitsi Karppinen Melonta- ja Soutuliiton tiedotteessa.

Valmennusjohto oli tyytyväinen Karppisen soutuun. Sääolosuhteet eivät kuitenkaan olleet parhaat mahdolliset, sillä vastatuuli painoi ja paikoittain isot puuskat häiritsivät soutua.

”Erittäin hyvä soutu Eevalta pitkän kilpailutauon jälkeen, mutta parannettavaa jäi myös. Eeva lähti varmasti liikkeelle, souti selkeästi kolmen parhaan joukkoon ja lopussa pystyi hieman hölläämään”, tunnelmoi soutumaajoukkueen valmennuspäällikkö Ilona Hiltunen.

Miesten kevyessä yksikössä kisaavan Kasper Hirvilammen urakka jatkuu perjantaina EM-kisojen keräilyerissä.

Hirvilampi oli alkuerien neljäs, ja pettymys paistoi miehestä kisan jälkeen.

”Aika mitäänsanomaton veto. Kova tuuli ja aallokko ei ole meikäläiselle paras mahdollinen kombo soututaidon ollessa "raaka". Olisi ehkä pitänyt vähän keventää airoa kisaan. Jalat lyhenivät vedosta, enkä saanut vetoon painetta. Vauhti varsinkin ekalla 500 metrillä oli kehnoa. Vene ei lähtenyt tänään mihinkään”, tuumi pettynyt Hirvilampi.

”Peli on nyt auki ja huomenna on uusi mahdollisuus. Se on semit tai laulukuoroon.”

Valmennuspäällikkö suhtautuu Hirvilammen jatkoon toiveikkaasti.

”Vähän varovainen alkuerän soutu Kasperilta. Hyvät mahdollisuudet päästä keräilyerästä jatkoon, joten sinne hyvällä draivilla”, pohti Hiltunen.