Kekäläisen mielestä urheilun ja opiskelun yhdistäminen korkealla tasolla on edelleen täysin mahdollista.

NHL-joukkue Columbus Blue Jacketsin seurajohtaja (general manager) Jarmo Kekäläinen aikoo ottaa kaiken irti siitä, kun hänet vihitään huomenna lauantaina Tampereen yliopiston promootio­aktissa kunnia­tohtoriksi.

Kunniatohtorin arvo on korkein huomionosoitus, jonka yliopisto voi myöntää. Tampereen yliopisto on kutsunut kunniatohtoreiksi henkilöitä Suomesta ja ulkomailta yliopiston edustamien alojen saavutuksien tai muiden erinomaisten tieteellisten, taiteellisten tai yhteis­kunnallisten ansioiden perusteella.

Kekäläisen lisäksi kunniatohtoriksi vihitään 13 muuta henkilöä uuden monitieteisen Tampereen yliopiston ensimmäisessä tohtori­promootiossa. Yksi heistä on YK:n entinen pääsihteeri (2007–2016) Ban Ki-Moon.

”Se merkitsee suurta kunniaa, ja otin kutsun vastaan nöyränä ja kiitollisena. Kovaan seuraan olen päässyt. Olen siitä totta kai ylpeä”, Kekäläinen sanoo Savon Sanomien haastattelussa.

Kekäläinen, 56, sanoo odottavansa promootiota innolla ja mielenkiinnolla.

”Se on varmasti kerran elämässä -tilaisuus. Aiomme vaimon kanssa osallistua kaikkiin tapahtumiin perjantaista alkaen.”

Kekäläinen on valmistunut Tampereen yliopistosta kauppatieteen maisteriksi. Hänellä on myös alempi amerikkalainen tutkinto (Bachelor of Science) Clarksonin yliopistosta, jonka joukkueessa hän pelasi yliopisto­sarjassa ennen vuosiaan NHL:ssä ja Suomen liigassa.

Akateemisia opintoja löytyy melko harvan liigatason suomalaisen kiekkoihmisen ansio­luettelosta.

Kekäläisen mielestä huipputason urheilun ja opiskelun yhdistäminen on täysin mahdollista.

”Kukaan ei urheile ammatikseen 24 tuntia vuorokaudessa, ei edes 12:ta. Kun ajan jakaa oikein, pystyy urheilemaan ammattimaisesti ja harjoittamaan henkisellä puolella opiskeluja”, Kekäläinen sanoo Savon Sanomille.

Kekäläinen näkee, että yhtälön pystyy toteuttamaan, vaikka huippu-urheilun vaatimukset ovat kasvaneet ja kilpailu koventunut.

”Amerikan yliopistojärjestelmä on hyvä esimerkki siitä, että molempia voi tehdä korkealla tasolla.”