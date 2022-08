Huuhkajista tuttu Pyry Soiri varoittaa HJK:n seuraavasta eurovastuksesta: ”Se on joukkue, mitä ei saa päästää flow’hun”

Pyry Soiri on kohdannut Silkeborg IF:n ja ollut lähellä siirtoa seuraan.

Helsingin Jalkapalloklubin seuraava eurovastus Silkeborg IF on erityisen tuttu seura laitahyökkääjä Pyry Soirille.

Soiri, 27, kohtasi Silkeborgin monet kerrat pelatessaan tanskalaisessa Esbjerg fB:ssä 2019–2021. Hänestä oli kuitenkin sitä ennen tulossa Silkeborgin mies.

”OIin siirtymässä sinne. Olin niiden kanssa yhdellä treenileirillä silloin kun pelasin vielä Valko-Venäjällä”, Soiri kertoo alkuvuoden 2018 tapahtumia muistellen.

”Seurat eivät kuitenkaan päässeet sopuun hinnasta, ja menin takaisin sinne Valko-Venäjälle. Pari vuotta sen jälkeen päädyin Tanskaan Esbjergin riveihin.”

Huuhkajista tuttu laituri pelasi Esbjergin kanssa ensin Superliigaa ja sitten sarjaporrasta alempana 1. divisioonaa. Silkeborg oli molemmilla kausilla samalla sarjatasolla.

”Se on pallonhallintajoukkue, joka on ollut aika pitkään yhdessä eli ne pelaajat kyllä tuntevat toisensa hyvin. Se on ollut semmoinen pidempi projekti”, Soiri kertoo.

”Viime vuosina niillä on mennyt hyvin.”

Pyry Soiri kuului Huuhkajien miehistöön kesän 2021 EM-lopputurnauksessa. Kuva Belgia-ottelun lämmittelystä.

Sarjanousuaan seuraavalla kaudella Silkeborg sijoittui Superliigassa kolmanneksi, mikä toi joukkueelle suoran paikan Eurooppa-liigan karsintojen playoff-kierrokselle.

Sekä HJK:n että Silkeborgin kausi jatkuu varmuudella syksyn lohkovaiheessa, sillä otteluparin voittaja etenee Eurooppa-liigaan ja häviäjäkin Konferenssiliigaan. HJK sinetöi lohkopaikkansa torstaina kukistamalla NK Mariborin.

”Meillä oli tosi tärkeää, että saimme Konferenssiliigan paikan taskuun”, Soiri sanoo.

Unelma eli paikka Eurooppa-liigassa tulee Soirin mukaan olemaan kovan haasteen takana, mutta Silkeborg on voitettavissa, kuten ehjät Maribor-pelit osoittivat.

”Meidän pitää tehdä sama Silkeborgia vastaan. Se on joukkue, mitä ei saa päästää flow’hun, sillä he ovat tosi hyviä pallon kanssa.”

Soiri näkee HJK:lla olevan otteluparissa vain voitettavaa. Haaste on hyvä, mutta samalla hieno.

”On muutenkin hienoa, että Suomeen tulee syksyllä europelejä. Mieluummin Eurooppa-liigan matseja.”

Pyry Soiri debytoi Huuhkajissa lokakuussa 2017 Kroatiaa vastaan ja teki maalin heti ensimmäisessä A-maaottelussaan. 1–1-tasoitus oli osaltaan mahdollistamassa Islannin lohkovoittoa ja suoraa paikkaa vuoden 2018 MM-kisoihin, minkä ansiosta Soiri nousi suosioon Islannissa.

Europelit ovat harvinaista herkkua Superliigan ja 1. divisioonan välillä viime kaudet seilanneelle Silkeborgille. Edellisestä kerrasta on vierähtänyt jo 21 vuotta.

Joukkue karsi Eurooppa-liigan edeltäjään Uefa-cupiin kesällä 2001, mutta putosi jo ensimmäisellä kierroksella espanjalaiselle Real Zaragozalle yhteismaalein 1–5.

Silkeborgin paras saavutus eurokentillä on Intertoto-cupin voitto 1996 yhdessä ranskalaisen En Avant Guingampin ja saksalaisen Karlsruher SC:n kanssa.

HJK:lle europelit ovat rutiinia, ja lohkovaihepaikkojakin on lupa odottaa jatkossa säännöllisesti viime kaudella alkaneen Konferenssiliigan ansiosta.

”On tosi tärkeää, että voittaa Veikkausliigan, koska se antaa niin paljon isomman mahdollisuuden menestyä eurokentillä”, Soiri sanoo karsintajärjestelmään viitaten.

Suomen mestarin europelit alkavat Mestarien liigan ensimmäiseltä karsintakierrokselta, ja otteluparin voittaminen tarjoaa kolme "ottelupalloa” lohkovaiheeseen.

HJK on pelannut itsensä asemaan, jossa kauden voidaan katsoa olevan onnistunut lohkovaihepaikan ja mestaruuden jälkeen. Tavoitteista ensimmäinen on nyt saavutettu.

”Pelaajien fokus on voittaa myös se, sillä se parantaa edellytyksiämme ensi vuonna. Keskitymme pelin kerrallaan, että saamme voitettua mestaruuden”, Soiri sanoo.

”Tänä vuonna on hyviä haastajia. Meillä on tosi laaja rinki ja joukkue, ja laatua löytyy paljon. Veikkausliiga on vähintään yhtä tärkeä tavoite.”