Kolmen venäläiskiekkoilijan epäillään antaneen lahjuksia välttääkseen asepalveluksen. Heitä voi odottaa jopa 12 vuoden vankeus.

Kolmen jääkiekkoilijan, Anvar Suleimanovin, Vladislav Lukinin ja Mihail Vorobjovin, epäillään antaneen sotilasviranomaisille lahjuksia saadakseen vapautuksen armeijasta. Asiasta kertoo venäläissivusto Championat.

Syyttäjän mukaan tapahtumahetkellä Ufan organisaatiossa pelannut kolmikko maksoi lahjuksia joko saadakseen täyden vapautuksen tai välttääkseen asevelvollisuutensa Ufa-aikansa aikana.

Oikeudenkäynti on alkanut, ja venäläismedian mukaan tuomio voi olla jopa 12 vuotta vankeutta.

Vorobjov pelaa KHL-seura Pietarin SKA:ssa, joka liittyy vahvasti Venäjän sotilasvoimiin. Hän on edustanut Venäjää alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa ja pelannut myös NHL-otteluita Philadelphia Flyersissa.

Venäläismediassa on liikkunut huhuja, joiden mukaan Vorobjov olisi myöntänyt lahjuksen antamisen.

Pietarin SKA:n johtaja Roman Rotenberg kiisti huhut ja piti tietoja väärennöksinä.

”Nämä ovat väärennöksiä. Nyt on informaatiosota kaikilla rintamilla, propagandaa. Älkäämme langetko väärennöksiin, vaan odottakaamme virallisia tietoja.”

”Emme hylkää omiamme, vaan annamme niin paljon tukea kuin mahdollista”, Rotenberg kommentoi venäläismedia Championatille kotiarestissa tällä hetkellä olevan Vorobjovin tapausta.

Venäläis-suomalainen oligarkki Rotenberg on Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalla. Hän toimii Jokerien Helsingissä sijaitsevan entisen kotiareenan omistavan taustayhtiön puheenjohtajana.

Muitakin jääkiekkoilijoita on pidätetty Venäjällä asepalveluksen välttelyn nojalla. Maalivahti Ivan Fedotov on ollut vankilassa heinäkuusta lähtien. Fedotovilla on juuria Suomessa. Hän syntyi Lappeenrannassa vuonna 1996, ja hänen äitinsä on puoliksi suomalainen.

Fedotov pidätettiin epäiltynä kutsuntojen kiertämisestä hieman sen jälkeen, kun hän oli solminut NHL-sopimuksen Philadelphia Flyersin kanssa.

Kutsuntojen kiertämisellä on venäläiskiekossa pitkät perinteet.

Myös Minnesota Wildin tähtihyökkääjä Kirill Kaprizov jäi jumiin Venäjälle armeijaselkkauksen takia, mutta pääsi lopulta lentämään Yhdysvaltoihin.

