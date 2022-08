Lista 30 ehdokkaasta julkaistiin perjantaina.

Argentiinalainen jalkapalloilija Lionel Messi ei päässyt tänä vuonna ehdolle jalkapallon Kultaisen Pallon saajaksi. Palkinto jaetaan parhaalle mies- ja naispelaajalle.

Lista 30 ehdokkaasta julkistettiin perjantaina, eikä 35-vuotias Messi ole ehdolla parhaaksi miespelaajaksi. Edellisen kerran Messi on jäänyt ehdokaslistan ulkopuolelle vuonna 2005.

Messi siirtyi viime kaudeksi Barcelonasta Pariisiin ja edustaa PSG:tä. Ranskalaisseurasta ehdolle pääsi ranskalainen Kylian Mbappé.

Messi on voittanut palkinnon urallaan seitsemän kertaa, viimeksi viime vuonna. Vuodesta 2008 alkaen palkintoa on jaettu pienen porukan kesken. Messin voittojen lisäksi portugalilainen Cristiano Ronaldo on voittanut palkinnon viisi kertaa ja kroatialainen Luka Modric kerran, vuonna 2016.

Ronaldo ja Modric mahtuivat tälläkin kertaa 30 ehdokkaan joukkoon. Vahvana ehdokkaana voittajaksi on pidetty Real Madridin Karim Benzemaa. Ehdolla on myös Norjan tähtipelaaja, Manchester Cityyn täksi kaudeksi siirtynyt Erling Haaland.

Naisten Kultaiseen Palloon nimettiin 20 ehdokasta. Heidän joukossaan ovat esimerkiksi EM-turnauksen maalipörssin voittanut Beth Mead, Norjan maajoukkueeseen EM-kisoissa palannut Ada Hegerberg ja Ruotsin hyökkääjä Fridolina Rolfö.