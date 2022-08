NHL-tähdet Barkov ja Laine sparraavat toisiaan kesällä: ”Stanley Cup on se, mitä tavoitellaan”

Laine palaa taas marraskuussa kotikaupunkiinsa, kun NHL pelaa runkosarjaa Tampereella.

Aleksander Barkov on harjoitellut kesän Tampereella.

Nokia

Jääkiekon tamperelaistaustaiset NHL-tähdet Aleksander Barkov ja Patrik Laine viihtyivät lauantaina Nokian golfkentällä hyväntekeväisyystapahtumassa. Viime vuonna vastaava tapahtuma tuotti lähes 140 000 euroa vähävaraisten lapsiperheiden liikuntaharrastusten tueksi.

Barkovilla ja Laineella on yhteistä historiaa maajoukkueessa, ja NHL:ssä molemmat ovat tähteydestään huolimatta yhä vailla sitä arvokkainta saavutusta eli Stanley Cupin voittoa. Alkavalla kaudella paremmat mahdollisuudet lienevät Barkovin edustamalla Florida Panthersilla.

”Kesä on treenattu hyvin Patrikin ja muiden tamperelaisten NHL-pelaajien kanssa. Viime kausi oli paras saavutus urallani ja samalla suurin pettymys, kun hyvän runkosarjan jälkeen pudottiin toisella kierroksella”, Barkov tiivisti.

Yksittäisistä NHL-otteluista Barkov ja Columbus Blue Jacketsissa jatkava Laine nimesivät ikimuistoisimmiksi marraskuussa 2018 Helsingissä pelatut ottelut Floridan ja Laineen silloisen seuran Winnipeg Jetsin välillä. Jets voitti ensin 4–2 Laineen tehtyä hattutempun, toisen Panthers samoin lukemin.

”Nuo ottelut olivat tärkeitä, vaikka jokainen ottelu on samanlainen juhlapäivä, ja kaikista saa kaksi pistettä. Ensi marraskuussa tullaan uudelleen Suomeen ja nyt kotikaupunkiini Tampereelle. Odotan vesi kielellä Coloradon kohtaamista”, Laine sanoi.

Patrik Laine sanoo Johnny Gaudreaun hankinnan olleen tärkeä Columbus Blue Jacketsille.

Palataanpa silti takavuosiin. Laine teki jääkiekkohistoriaa toukokuussa 2016 Pietarissa, kun hän teki Barkovin syötöstä ensimmäisen A-maajoukkuemaalinsa Venäjän MM-kisojen avausottelussa Valko-Venäjää vastaan. Hänestä tuli 18-vuotiaana Suomen nuorin MM-kisapelaaja ja nuorin maalintekijä.

”Niistä kisoista on yhä huono fiilis. Sama hopea se on yhä. Voitettiin yhdeksän peliä ja hävittiin se ainoa, millä oli merkitystä”, Laine viittasi MM-finaalin 0–2-tappioon Kanadalle.

Samalla kaudella Laine ehti voittaa nuorten MM-kultaa ja liigamestaruuden Tapparassa.

”Noita mestaruuksia on aika monella. Stanley Cupin voitto on se, mitä tavoitellaan. Viime kaudella peli-ilo oli välillä kateissa. Johnny Gaudreaun tulo kesällä mukaan on tärkeää, ja viihdyn Columbuksessa hyvin”, Laine totesi.

Barkovin Tappara hävisi keväällä 2013 liigafinaalit Ässille, ja seuraavaksi kaudeksi hän lähti Floridaan. Viime lokakuussa hän teki kesään 2030 saakka ulottuvan jatkosopimuksen.

”Alkavalla kaudella on mahdollisuus voittaa. Hyviä kavereita lähti, mutta Matthew Tkachuk on kova vahvistus”, Barkov arvioi.

Ovatko harjoituksetkin kilpailua muita vastaan?

”Eivät todellakaan. Jokainen tekee oman ohjelmansa mukaan, vaikka ryhmässä ollaan”, Barkov korosti.

Tapparalaisuuden lisäksi tähtiä yhdistää maalin tekeminen ensimmäisessä NHL-ottelussa, kakkosvaraus NHL:ään ja valinta Suomen parhaaksi jääkiekkoilijaksi.