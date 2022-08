Maratonsää on ollut arvo­kisojen kesto­puheen­aihe, eivätkä EM-kisat ole poikkeus: Kilpailijat juoksevat keski­päivän helteessä

Viisikymmentä urheilijaa kirjoitti vetoomuksen, jolla Münchenin maratonin lähtöaikaa pyrittiin muuttamaan. Muutosta ei kuitenkaan ole luvassa.

Kun yleisurheilun EM-kisat alkavat maanantaina Münchenissä, maratonilla kilpailevilla juoksijoilla on luvassa helteinen urakka.

Naisten maraton lähtee matkaan kello 10.30 paikallista aikaa, miesten lähtö on tuntia myöhemmin.

Lajien sijoittaminen keskipäivään on ihmetyttänyt juoksijoita, sillä Münchenin elokuu on varsin helteinen. Esimerkiksi BBC:n säätietojen mukaan lämpötila on maanantaina 25 asteen tuntumassa.

Usein maratonien lähdöt sijoitetaan varhaiseen aamuun, jolloin sää ei ole vielä kuumimmillaan. Münchenissäkin siirtoa yritettiin. 50 urheilijaa kirjoitti vetoomuksen, jolla aikaa yritettiin muuttaa. Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että muutosta ei ole luvassa.

Ruotsin väreissä kilpaileva Hanna Lindholm ihmettelee alkamisaikaa SVT.n haastattelussa.

”Tämä lähtöaika on vähän hullu. En ole juossut maratoneja Euroopassa tällä lähtöajalla. Vain Tukholman maraton on tapana aloittaa kello 12”, hän hämmästeli.

Lindholm sanoo kuitenkin päättäneensä olla murehtimatta asiaa. Hänen mukaansa maanantaille olisi luvassa pilvistä keliä, mikä voisi auttaa tilannetta hieman.

Münchenin maraton ei ole ensimmäinen arvokisamaraton, joka puhuttaa sää­olosuhteiden takia.

Viime vuonna järjestetyissä Tokion olympialaisissa kävelyt ja maratonit siirrettiin Sapporoon. Kisajärjestäjille toiseen kaupunkiin siirtyminen oli kipeä päätös.

Ennen siirtoa he ehdottivat, että kävelyt ja maratonit aloitettaisiin kolmelta yöllä paikallista aikaa. Kansainvälinen Olympiakomitea piti kuitenkin kiinni siirtovaatimuksesta, ja näin toimittiin. Tokiota pidettiin liian kuumana ja kosteana paikkana.

Tokiota edeltävät MM-kisat pidettiin Qatarin Dohassa, kuumissa olosuhteissa. Stadionlajeissa olosuhteita helpotettiin ilmastoidulla areenalla, mutta maantielajeissa vastaavaa apua ei ollut.

Kisat aloitettiin puolilta öin, mutta lämpötila oli silti 35 astetta. Ensimmäisenä maantielajeista kilpailtiin naisten maraton, jossa 27 kilpailijaa keskeytti. Mukana oli 63 juoksijaa, joten keskeyttämis­prosentti oli yli 40.

”Aika epäinhimilliset olivat olosuhteet. Tämä oli lähellä extremeä”, sanoi Suomen edustaja Annemari Hyryläinen Dohan kisan jälkeen.

Ilman maantielajien keskusteluja ei päästy myöskään Eugenessa Oregonissa, jossa kilpailtiin MM-kisat heinäkuussa.

Kansainvälisen yleisurheiluliiton puheenjohtaja Sebastian Coe nosti kissan pöydälle. Coe väläytti BBC:n haastattelussa, että maratonit ja kävelyt kilpailtaisiin eri aikaan muiden MM-kisojen kanssa. Maantielajit voitaisiin siinä tapauksessa pitää joko keväällä tai syksyllä, kun sää sallii pitkäkestoisten lajien suorittamisen paremmin.

Coe arveli, että ilmastonmuutos saattaa pakottaa ratkaisuun. Hän kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Oregonissa oli juostu 32 asteen lämmössä. Samalla Coe muistutti, että tilanne olisi ollut sama, jos kisat olisivat olleet esimerkiksi Lontoossa.

”Ilmastonmuutos on kanssamme, eikä se tule katoamaan.”

Tiukka tyrmäys ajatukselle tuli esimerkiksi Ruotsista. Kävelyn MM-mitalistin Perseus Karlströmin äiti Siv Karlström sanoi ajatuksen olevan idioottimainen ja tuhoavan lajin.