Maisa Kuusikko voimisteli historiallisen hyvän neliottelun EM-kisoissa.

17-vuotias Maisa Kuusikko nousee tasaisesti kohti telinevoimistelun eurooppalaista huipputasoa.

Tamperelainen näytti Münchenin EM-kisoissa, ettei vuoden takainen tulos Baselissa ollut sattumaa. Baselin ottelufinaalissa 13:nneksi sijoittunut Kuusikko oli nyt 11:s.

Hänen henkilökohtainen sijoituksensa on kautta aikain paras suomalaisnaisen tulos EM-kilpailuissa. Tasonnoston takaa löytyy nuoren voimistelijan mukaan arkinen selitys.

”Varmaan ne toistot, mitä teen treeneissä, ovat tuottaneet tulosta”, peräti 28 tuntia viikossa harjoitteleva Kuusikko arvelee.

Harjoituskertoja on kahdeksan viikossa. Jokaisen arki-illan lisäksi kalenterista löytyy kaksi arkista aamutreeniä sekä yksi lauantaiharjoitus. Sunnuntait ovat vapaita.

”Treeni sisältää kunnon ylläpitämistä, voimaa, venyttelyä ja liikkeiden harjoittelua. Ja kun on kisakausi, niin sarjoja yritetään tykittää mahdollisimman paljon.”

” ”Varmaan ne toistot, mitä teen treeneissä, ovat tuottaneet tulosta.”

Kuusikko oli pisteillään 52,198 EM-neliottelun paras suomalainen. Suomen joukkue sijoittui kymmenenneksi, mikä takaa paikan Liverpoolissa käytäviin MM-kisoihin.

”Olen kyllä tosi tyytyväinen siihen, miten meni kisat. Tästä saa tosi hyvää itse­luottamusta ja lisäpotkua treeneihin”, Kuusikko sanoo.

Telinevoimistelun neliottelu koostuu hypystä, nojapuista, puomista ja permannosta.

”Olen tyytyväisin permantoon, jossa sain ennätyspisteet [12,866]. Puomilla jäi vähän hampaankoloon”, hän kertaa.

”Tein pysytyn sarjan puomilla, mutta sinne jäi tosi paljon parannettavaa. Minulla jäi yksi liike tekemättä, koska huomasin, että alku lähti vinoon. Pelastin sen sillä tavalla, että en jatkanut sitä.”

Kuusikko sai puomilta pisteet 12,533.

”Minulla on sellainen kolmen sarjan liike kuin flikki-piiska-piiska, ja huomasin, että se ensimmäinen flikki lähti vinoon, niin tein vain yhden piiskan. Se oli sellaista horjumista, mutta pääsin kuitenkin sen sarjan loppuun asti. Mutta siellä jäi selvästi parannettavaa.”

” ”Se oli sellaista horjumista, mutta pääsin kuitenkin sen sarjan loppuun asti.”

Maisa Kuusikko puomilla Münchenin EM-kilpailuissa.

Kuusikon suorituspuhtaus on mennyt harppauksin eteenpäin Baselin EM-kilpailuista. Hän on pystynyt vaikeuttamaan sarjojaan lähes maailmanluokan tasolle.

Liikesarjojen vaikeuskertoimet nostavat lähtöpisteet korkealle ja mahdollistavat menestyksen. Liikkeet hiotaan kuntoon valmentajan kanssa monessa vaiheessa ensin suojamattoja käyttäen. Viimeinen vaihe on sovittaa liike osaksi sarjaa.

”Minulla on tosi monta liikettä, joita olen harjoitellut, mutta ne eivät ole tulleet sarjaan, koska on löytynyt muita parempia liikkeitä”, Kuusikko kertoo.

”Kun napsahtaa se oikea liike, sitä aletaan vain harjoitella enemmän ja enemmän.”

Päätökset uusista jutuista liikesarjoihin tehtiin jo alkuvuodesta eli kauan ennen EM-kisoja.

Tampereen Voimistelijoita edustava Kuusikko opiskelee Sammon keskuslukiossa. Neljään vuoteen lukion käyvä urheilija aloittaa nyt toisen lukiovuotensa.

”Lukiossa on saanut itse tehdä lukujärjestykset ja on päässyt aamutreeneihin. Se on ollut tosi mahtavaa. Koulun ja voimistelun yhdistäminen on sujunut tosi hyvin.”