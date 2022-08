Norwich putosi lauantaina toiseksi viimeiselle sijalle.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin joukkue Norwich City jatkaa kolmen ottelun jälkeen voitottomana Englannin mestaruussarjassa.

1–2-vierastappio Hullille pudotti Norwichin koko sarjan toiseksi viimeiselle sijalle. Joukkue on hävinnyt kaksi ottelua, yksi on päättynyt tasan.

Pukki oli tuttuun tapaan avauskokoonpanossa ja oli heti varsin aktiivinen. Ensimmäisellä puoliajalla hän laukoi neljästi kohti maalia, ja Norwich hallitsi peliä. Suomalainen uurasti täydet minuutit, mutta oli toisella puoliajalla varsin näkymätön, vaikka Norwich yhä painoi päälle.

Norwich on viime vuosina ollut hissijoukkueen perikuva: se on voittanut Mestaruussarjan kahdesti ja jäänyt yhtä monta kertaa Valioliigan jumboksi.

Aikaa kurssin muuttamiseksi on, sillä 46 ottelun mittainen sarjakausi on pitkä. Maalipaikoista on jatkossa laitettava sisään, sillä kaksi maalia kolmessa ottelussa on liian vähän.