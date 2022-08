Manchester United on Valioliigan viimeisenä – kannattajat suunnittelevat protesteja

Perinteikäs Manchester United on Englannin Valioliigassa jumbona kahden ottelun jälkeen.

Cristiano Ronaldo on Manchester Unitedin suurin tähti.

Hollantilaisvalmentaja Erik ten Hag johti kotimaassaan Ajaxin uuteen nousuun ja mestaruuksiin, mutta Britannian jalkapallokentillä hän on jo uuden pestinsä alkumetreillä ahdingossa.

Manchester Unitedin kannattajat suunnittelevat mielenilmauksia runsaan viikon päähän, kun ManU kohtaa maanantaina 22. elokuuta Liverpoolin kotonaan.

Päävalmentaja ei ole ykköskohde fanien tulilinjalla, sillä kannattajien raivo kohdistuu ManU:n yhdysvaltalaisiin omistajiin, Glazerin perheeseen. Kauden avausottelun alla ManU joutui jopa sulkemaan fanituotekauppansa protestien takia.

”Glazerien on aika myydä seura”, kommentoi ManU:n entinen kapteeni Gary Neville.

Nevillen mukaan seurajohto on laittanut uuden päävalmentajan tekemättömään paikkaan. Pelaajaostoissakaan ei ole yhtenäistä suunnitelmaa.

Perinteikäs suurseura, 20 Valioliigan mestaruutta voittanut ManU on kauden alussa sille poikkeuksellisessa asemassa. Seura on kahden ottelun jälkeen Englannin Valioliigassa viimeisenä maalierolla 1–6. Lontoolaisjoukkue Brentford – lilliputti ManU:n mittareilla – pöllytti manchesterilaisia lauantaina 4–0.

”Pyysin joukkuettani pelaamaan luottavaisena ja ottamaan vastuuta omasta esityksestään, mutta sitä emme tehneet. Tuntuu siltä, että historia ja viime kausi ovat mukana vielä tälläkin kaudella, ja se meidän pitää muuttaa nopeasti”, ten Hag kommentoi rökäletappion jälkeen.

Manchester United on kaivannut ten Hagin toivomaa muutosta jo vuosia, käytännössä siitä asti, kun valmentajalegenda Alex Ferguson jäi eläkkeelle keväällä 2013. Seuralla on ollut yhdeksässä vuodessa kuusi päävalmentajaa ja kaksi väliaikaista valmentajaa, joten ovi on käynyt tiuhaan. Etenkin kun vertaa Fergusonin lähes 30-vuotiseen päävalmentajapestiin, joka alkoi marraskuussa 1986.

ManU on liigajumbona ensi kertaa 30 vuoteen. ManU:n kuudenneksi luotsannut saksalainen Ralf Rangnick totesi viime keväänä, että ManU tarvitsee ”avosydänleikkauksen ja kymmenkunta uutta pelaajaa”. Toistaiseksi seuraan ovat liittyneet vain argentiinalainen Lisandro Martinez, hollantilainen Tyrell Malacia ja Brentfordista siirtynyt tanskalaistähti Christian Eriksen.

Viime kauden joukkueesta ovat poistuneet Paul Pogba, Edinson Cavani, Jesse Lingard, Nemanja Matic ja Juan Mata, ja maalivahti Dean Henderson pelaa lainapestillä liiganousija Nottinghamissa.

Siirtohuhut vellovat etenkin kahden nimen osalta. Barcelona olisi valmis myymään Frenkie de Jongin, mutta tämä ei ole halunnut entisen valmentajansa seuraan. Toista ManU-jaksoaan pelaavalla Cristiano Ronaldolla on toinen jalka Old Trafford -stadionin oven välissä, mutta hänelle ei tunnu löytyvän sellaista seuraa, joka voisi taistella Mestarien liigan voitosta.