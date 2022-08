Egan Bernal oli lähellä halvaantua tammikuussa. Tiistaina hän ottaa osaa Tanskan ympäriajoon.

Kolumbialainen Egan Bernal on kuntouttanut itseään ahkerasti vakavan onnettomuuden jälkeen.

Tour de Francen vuonna 2019 voittanut pyöräilijä Egan Bernal palaa kilpailemaan tiistaina Tanskan ympäriajossa. Paluu tapahtuu seitsemän kuukautta sen jälkeen, kun hän oli vakavassa onnettomuudessa kotimaassaan Kolumbiassa.

Britannialaisen Ineos Grenadiers -tallin joukoissa ajava 25-vuotias Bernal kärsi useista luunmurtumista, kun hän oli törmännyt 62 kilometrin tuntinopeudella paikallaan olleeseen bussiin tammikuussa lähellä Bogotáa. Alaraajahalvaus oli lähellä, pyöräilijä sai 20 luunmurtumaa sekä ilmarinnan ja hän tarvitsi seitsemän leikkausta.

Bernal allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen Ineosin kanssa tammikuussa, vain muutama päivä ennen onnettomuutta. Pian onnettomuuden jälkeen Bernal sanoi sosiaalisessa mediassa, että ”menetin melkein henkeni tekemällä sitä, mitä eniten rakastan”.

Tallin mukaan Bernal on edistynyt kuntoutuksessa. Hänellä on ollut tukenaan lääketieteellinen tiimi, joka on ponnistellut pyöräilijän paluun eteen.

”Sen jälkeen, mitä minulle tapahtui tammikuussa, tämä on ollut se hetki, jota olen odottanut. Saan kilpailla jälleen joukkuetovereideni kanssa”, Italian ympäriajon viime vuonna voittanut Bernal kertoo.

”En voi korostaa tarpeeksi, kuinka raskaita viimeiset kahdeksan kuukautta ovat olleet minulle sekä fyysisesti että henkisesti.”

Tallin mukaan kuntoutuminen on yhä kesken, mutta kisaan osallistuminen on jo iso voitto.