HJK:sta Bojan Radulovic on löytänyt itselleen kodin, jossa hänellä on asiat hyvin.

HJK löysi puuttuvan palasen joukkueeseensa Ruotsista, ja nyt Bojan Radulovic on joukkueen hyökkäyspelissä tarvittava kohdepelaaja.

Viime kaudella Veikkausliigan hallitsevan mestarin HJK:n hyökkäyskalustosta puuttui selkeästi target-pelaaja.

Sellainen oli haussa viime vuonna, ja seuran urheilujohto lähti korjaamaan tilannetta viime talvena.

Helmikuussa HJK sai vihdoin haluamansa, kun espanjalainen Bojan Radulovic siirtyi Allsvenskanin AIK:sta ensin lainalle HJK:hon, ja myöhemmin HJK lunasti hyökkääjän omakseen.

22-vuotias ja 192-senttinen Radulovic on osoittanut tämän kauden mittaan olevansa juuri sellainen hyökkääjä, jota joukkue olisi kaivannut jo viime kaudella.

Radulovicille HJK:hon siirtyminen oli lopulta helppo päätös.

”Tiesin seuran ja sen hienon historian Suomessa ja Euroopassa. Ajattelin, että tämä voisi olla hyvä paikka minulle kasvaa pelaajana”, Radulovic kertoo pari päivää ennen HJK:n seuraavaa Eurooppa-liigan karsintaottelua.

”Toinen syy oli se, että AIK:ssa en olisi saanut tällaista mahdollisuutta pelata.”

HJK:n kärkipelaaja Bojan Radulovic harjoitteli tiistaina tulevaa Eurooppa-liigan karsintapeliä varten.

Radulovicin kaltaisia isokokoisia kärkipelaajia on käytännössä pakko hakea ulkomailta. Suomessa sellaiset ovat vähissä.

Takavuosina HJK:lla on usein ollut joukkueessaan ainakin yksi vahva target-pelaaja. Parhaimpina esimerkkeinä tällaisista pelaajista ovat João Klauss kaudella 2018 ja Tim Väyrynen kausilla 2019 ja 2020.

Urheilutoimenjohtaja Miika Takkulan mukaan HJK haki hyökkääjää, joka olisi erityyppinen kuin joukkueen muut hyökkääjät.

”Pelaajan piti olla vahva rangaistusalueella, vahva ilmassa ja keskityksissä ja hyvä viimeistelijä. Hyökkääjän piti pystyä pelaamaan hyvin selkä vastustajan maalia kohden ja pudottamaan palloja omille. Ominaisuuksien piti soveltua myös kahden hyökkääjän pelitapaan tarpeen tullen.”

Sopivaa pelaajaa etsittiin datan ja videoiden avulla. Helmikuun alussa HJK:n pelaajatarkkailua johtava Henri Määttä ilmoitti Takkulalle löytäneensä vaatimukset täyttävän pelaajan.

AIK suhtautui myönteisesti HJK:n ehdotukseen. Radulovic, pelaajan isä ja agentti lensivät Helsinkiin tapaamiseen, jossa he kuulivat, mitä HJK kaavaili pelaajan varalle.

Neuvottelut menivät niin hyvin, että pelaaja ei lähtenyt paluulennolle, vaan jäi saman tien Helsinkiin.

Radulovicin kohdalla kysymysmerkki oli se, miten hyvä maalintekijä hän olisi, kun hänen pelimääränsä ja maalimääränsä olivat verrattain vähäiset aikuisten tasolla.

Takkulan mukaan HJK näki kuitenkin pelaajassa potentiaalia.

”Näimme, että hänellä on ominaisuuksia. Meidän tehtävänä on auttaa häntä kehittymään ja löytämään pelitehoja. Tällainen hyökkääjä sitoo myös pelaajia itseensä, millä on jo sinänsä arvo.”

Hyvä esimerkki Radulovicin kyvystä tehdä tilaa muille pelaajille nähtiin HJK:n edellisessä Eurooppa-liigan karsintaottelussa Mariboria vastaan.

Radulovic sitoi itseensä yhden topparin ja veti liikkeellään topparin ulos puolustuslinjasta, mikä avasi Santeri Hostikalle väylän maalintekoon.

”Radulovicin kaltainen nuori pelaaja tarvitsee vastuuta, jatkuvuutta ja kovia pelejä. Olen tyytyväinen häneen, ja hänen tulevaisuutensa näyttää hyvältä”, Takkula sanoo.

HJK:n Bojan Radulovic (vas.) väänsi pallosta Mariborin Sven Karicia vastaan edellisellä Eurooppa-liigan karsintakierroksella.

Radulovic pelasi viime kaudella Allsvenskanissa 26 ottelua ja teki kolme maalia, mutta valtaosassa niistä peleistä hän pelasi korkeintaan vartin lopusta.

Kymmenkunta kertaa hän oli avauskokoonpanossa. Radulovic myöntää, että hänen tilanteensa Ruotsissa oli vaikea.

”Ammattilaispelaajalle on vaikea käsitellä tilannetta, jossa ei pääse pelaamaan. Se ei ollut helppoa”, Radulovic sanoo.

”Oli se vaikeaa. Minulla oli paljon ihmisiä ympärilläni tukemassa. Isäni oli mukanani Ruotsissa ja ystäviä oli tukenani.”

Suomessa hänellä on mennyt toistaiseksi hyvin ja myönteisiä asioita on paljon: joukkue, joukkuekaverit ja kaupunki.

”Olen saanut paljon peliminuutteja ja pelejä. Olen tehnyt maaleja ja olen antanut kaikkeni kentällä.”

”Halusin tulla tänne tunteakseni itseni jälleen pelaajaksi ja saadakseni pelejä.”

Radulovic ei ole vielä tyytyväinen maalimääriinsä HJK:ssa. Kuudessatoista Veikkausliigan ottelussa hän on tehnyt kuusi maalia ja eurocup-otteluissa kaksi maalia.

Maalinteko on ollut tällä kaudella ajoittain tuskallisen työlästä koko HJK:lle.

Veikkausliigan 18 ottelussa joukkue on tehnyt vain 26 maalia. Kuusi muuta joukkuetta on tehnyt enemmän maaleja kuin HJK.

”Meillä on enemmän vaikeuksia Veikkausliigassa kuin europeleissä. Suomessa kaikki vastustajat pelaavat meitä vastaan kovemmin ja paremmalla energialla. Joudumme välillä vaikeuksiin liigaotteluissa.”

Radulovic on yrittänyt tehdä viime vuosina läpimurtoaan ensin Valioliiga-seura Brightonin organisaatiossa ja sen jälkeen Allsvenskanin AIK:ssa.

HJK:sta näyttää tulevan hänelle viimein paikka, jossa läpimurto voi onnistua.

”Olen saanut täällä sellaisen roolin, että minun ei tarvitse stressata pelaamisestani tai siitä, teenkö maaleja koko ajan. Voin näyttää paremmin osaamistani, kun ei ole paineita. Olen saanut itseluottamusta seuralta, joukkueelta ja kaikilta täältä.”

Radulovic syntyi Espanjassa ja aloitti jalkapalloilun viisivuotiaana siellä, kun hänen serbialainen isänsä pelasi Espanjassa ammattilaisena.

Poika kasvoi espanjalaisessa kulttuurissa ja sanoo kokevansa itsensä enemmän espanjalaiseksi kuin serbialaiseksi.

”Kasvoin espanjalaisessa kulttuurissa ja käyttäytymiseltäni olen espanjalainen. En tietenkään koskaan unohda juuriani Serbiassa.”

Jalkapalloiluun hän ajautui perhetaustansa takia. Hänen isänsä Radoslav Radulovic pelasi ammattilaisena Ruotsissa, Israelissa ja Espanjassa.

”Lapseni sain paljon palloja ja pelipaitoja lahjaksi. Koko elämä pyöri jalkapallon ympärillä. Totta kai silloin oli todennäköisempää, että minustakin tulisi jalkapalloilija. Se oli kuitenkin minun valintani.”

Vanhemmat tekivät kaikkensa perheen ainoan lapsen hyväksi. Isälle pojan jalkapalloura oli unelmien täyttymys.

”Se merkitsee hänelle paljon. Hän tulee kaikkiin kotiotteluihini täällä ja katsoo vierasottelut televisiosta.”

Isä Radoslav muutti poikansa luokse asumaan Ruotsiin ja myös Helsinkiin.

”Se on hyvä asia, että minulla on joku perheenjäsen lähelläni. Hän tietää omasta kokemuksestaan, millaista on olla erossa kavereista ja perheestä.”

Ennen Brightonia Bojan Radulovic ei ollut koskaan aiemmin ollut erossa perheestään.

”Epäilyksiä tulee mieleen, kun asiat eivät mene hyvin. Olen miettinyt, miksi olen täällä ja miksi teen työkseni tätä. Sitten sitä herää seuraavana päivänä ja näkee asiat eri valossa.”

Radulovicin mukaan siihen oli monia syitä, miksi hän ei onnistunut tekemään läpimurtoa Brightonissa.

”Ehkä henkinen tilani ei ollut oikea. Olin yksin, enkä kokenut oloani mukavaksi. Oli hyviä ja huonoja hetkiä. Olin liian nuori käsittelemään tilannettani silloin.”

”Se oli yksi elämänvaihe, josta ei tullut menestyksekästä. Nyt sitä ei tarvitse ajatella, ja sen sijaan ajattelen tätä hetkeä ja tulevaisuutta.”

HJK kohtaa Eurooppa-liigan viimeisellä karsintakierroksella tanskalaisen Silkeborgin. Ensimmäinen osaottelu pelataan Helsingissä torstaina Bolt-areenalla kello 19.00.

Bojan Radulovic (kesk.) sanoo viihtyvänsä hyvin Helsingissä ja HJK:ssa.

HJK:n päävalmentaja Toni Koskela peräänkuuluttaa aggressiivisuutta ja uskallusta pelin eri vaiheisiin

Helsingin Jalkapalloklubilla on Eurooppa-liigan viimeisellä karsintakierroksella mahdollisuus tehdä seurahistoriaa.

HJK on tänä kesänä Euroopan cup-kilpailujen karsintakilpailuissa varmistanut jo paikkansa kahden otteluparin voitolla paikkansa vähintään ainakin Konferenssiliigassa. HJK ei ole aiemmin voittanut karsintakierroksilla kolmea otteluparia, ja tanskalaisen Silkeborgin voittaminen avaisi ovet Eurooppa-liigaan ensi kertaa sitten vuoden 2014.

HJK:lla on Euroopan seurajoukkuekilpailuista huomattavasti enemmän kokemusta kuin Silkeborgilla.

”Jos meillä on etua, se tulee siitä, että kysymyksessä on ottelupari. Siitä meillä on selkeästi enemmän kokemusta”, HJK:n päävalmentaja Toni Koskela sanoo.

Samaan hengenvetoon hän sanoo, että Tanskan liigan taso on kova ja viime kauden sarjakolmosella Silkeborgilla on paljon kokemusta kovista peleistä.

Koskelan mukaan Silkeborg on vastustajana hyvä ja laadukas joukkue.

”He syöttävät huomattavan paljon. Aalborg BK:ta vastaan heillä oli 800 syöttöä ja viime pelissä Viborg FF:ää vastaan 700 syöttöä. Se kertoo siitä, miten kärsivällisesti Silkeborg jaksaa jauhaa pallonhallintaansa. He pystyvät hyödyntämään löytämiään maalipaikkojaan laadukkaasti.”

Koskelan mukaan Silkeborg muistuttaa hieman HJK:n edellistä karsintavastustajaa Mariboria, mutta Silkeborg on sitäkin laadukkaampi.

”Meidän pitää puolustaa vielä paremmin, koska on itsestään selvää, että joudumme pelin aikana syöttömyllyyn ja estämään etenemisiä. Jos onnistumme täydellisesti, silloin pystymme pitämään palloa pidempiä hetkiä kuin kotiottelussa Mariboria vastaan.”

Koskela kertoo tehneensä Maribor-otteluissa selvän valinnan siinä, että joukkue putosi matalaan puolustusblokkiin.

”Haluaisin nähdä, että kehitymme siinä, että matalasta blokista huolimatta pystymme olemaan aggressiivisia. Silloin voimme löytää joukkueena hetket, kun pystymme saamaan pallolliselle pelaajalle painetta, ja voimme ryhmänä liikkua eteenpäin.”

Koskelan mukaan HJK:n pitää myös onnistua paremmin pallollisena ja löytää vaihtoehtoja paremmin pallolliselle pelaajalle.

”Meidän pitää myös uskaltaa käyttää vaihtoehtoja, joita luomme. Jos liian helposti käytämme pitkiä palloja, silloin emme ole tarpeeksi kompakteja voittamaan kakkospalloja. Ja silloin joudumme puolustamaan enemmän ja enemmän. Pelkkä pallon kontrollointi voi antaa meille rauhaa puolustamiseen.”

HJK:lla on ollut paljon poissaoloja kauden mittaan eri syistä. Silkeborgia vastaan Koskelalla on käytössään 23 pelaajaa, ja joukkueen terveystilanne näyttää hyvältä.

Koskela kertoo, että puolustajat Miska Ylitolva ja Aapo Halme eivät ole vielä pelikuntoisia sairastelujen jäljiltä. Paulus Arajuuri ja Joona Toivio ovat terveinä, mutta pelikuntoon palautumisessa menee vielä jokin aika. Koskelan mukaan hänellä alkaa olla jo valinnanvaraa siinä, millaisia pelaajia hän voi laittaa esimerkiksi laitapelaajiksi.

”Tilanne on tosi hyvä. Jokainen viikko vie uusia pelaajia lähemmäs täyttä pelikuntoa. Meillä on hyvä kilpailutilanne, mikä yleensä puskee pelaajia tekemään enemmän töitä.”