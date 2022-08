Nelli Laitinen osallistuu 20-vuotiaana jo neljänsiin aikuisten arvokisoihinsa. Seuraavaksi edessä on lähtö kovaan yliopistosarjaan.

Kun naisten jääkiekkomaajoukkue lähtee Tanskaan MM-kisoihin, alkaa joukkueen puolustajan Nelli Laitisen välivuosi koulun penkiltä olla lopuillaan.

Laitinen, 20, päätti ylioppilaskirjoitusten jälkeen satsata olympiavuoden pelkästään jääkiekkoiluun. Jatko-opinnot saivat odottaa, ja Laitinen harjoitteli läpi viime kauden arkipäivisin pääosin kahdesti päivässä, perjantaisin ennen viikonlopun pelejä usein vain kerran.

Laitinen sanoo, että muitakin vaihtoehtoja olisi ollut. Rajauksena oli kuitenkin se, että ajatuksissa oli lähteä pelaamaan Pohjois-Amerikkaan yliopistoon olympiakauden jälkeen. Yliopistosarjan ovet sulkeutuvat, mikäli on saanut pelaamisesta palkkaa aiemmin urallaan. Laitinen sanoo, että urheilija-apuraha oli tärkeä apu, jotta kiekkoon oli mahdollista keskittyä.

Puolustaja valitsi Espoossa jatkamisen. Kun vuotta tarkastelee jälkikäteen, keskittyminen lajiin kannatti.

”Oli aika hienoa, että pystyi keskittymään täysillä jääkiekkoon. Se auttoi kehittämään paljon viime kaudella. Sai pidettyä esimerkiksi riittävät ruokalevot”, Laitinen sanoi MM-kisojen alla.

Seurajoukkuepuolella kausi oli menestys. Kiekko-Espoo voitti mestaruuden, joka oli Laitiselle uran kolmas. Kolmatta kautta peräkkäin Laitinen valittiin sarjan parhaaksi puolustajaksi.

Laitinen harjoitteli toisen päivän harjoituksissaan Kiekko-Espoon B-ikäisten poikajuniorien kanssa. Se näkyi hänen mukaansa myös helmikuussa Pekingin olympialaisissa, ja Laitinen toivookin, että kaikki naisten maajoukkueen pelaajat pystyisivät harjoittelemaan poikien kanssa.

”Olympialaisissa oli heti valmis vauhtiin ja tempoon.”

Laitinen sai runsaasti vastuuta olympiakaukalossa. Hän oli Naisleijonien kolmanneksi eniten vastuuta saanut puolustaja Pekingissä. Minuutteja ottelua kohden tuli keskimäärin 18,06. Vain ykkösparin Jenni Hiirikoski (27,37) ja Ronja Savolainen (23,05) urakoivat enemmän.

Tehopisteissä Laitinen oli puolustajien ykkönen. Seitsemän tehopisteen (2+5) saldoa enemmän keräsivät vain ykkösketjun hyökkääjä Petra Nieminen ja Susanna Tapani kahdeksalla pisteellään. Ketjun kolmas lenkki Michelle Karvinen ylsi Laitisen tavoin seitsemään pisteeseen.

MM-kaukalossa vastuu voi kasvaa entisestään, kun Naisleijonien runkopuolustajiin pitkään kuulunut Minnamari ”Minttu” Tuominen jättäytyi tällä kertaa sivuun maajoukkueesta.

” ”Kiva, että päästään pelaamaan.”

Nelli Laitinen laukomassa kohti Japanin maalia harjoitusottelussa Vierumäellä.

Laitinen lähtee 20-vuotiaana jo neljänsiin arvokisoihinsa. Jo nuorena kiekkoyleisön tietoisuuteen nousseen Laitisen aikuisten arvokisadebyytti tuli vuoden 2019 kotikisoissa. Sen jälkeen hän pelannut viime vuonna MM-kisoissa ja tämän vuoden helmikuussa olympialaisissa.

”Meillä on aika paljon nuoruutta taas jengissä, mutta löytyy kokemustakin. Hyvä miksaus. Pari leiriä on oltu yhdessä, ja alkaa porukka hitsautua yhteen”, Laitinen sanoo.

MM-turnaus pelataan nyt toista kertaa peräkkäin kesän ja syksyn taitekohdassa. Viime vuonna syy oli koronapandemiassa, jonka takia turnaus peruttiin keväällä. Tällä kertaa syksyyn päädyttiin, koska turnaus haluttiin ensimmäistä kertaa pelata myös olympiavuonna.

Tavanomainen MM-turnauksen ajankohta on huhtikuussa, mutta väliä helmikuussa pelattuun olympiaturnaukseen olisi tänä vuonna ollut vain kaksi kuukautta.

”Onhan se vähän vaikeampi ajankohta. Täytyy pitää kuntoa yllä. Vähän erikoisempi systeemi, mutta kiva, että päästään pelaamaan”, Laitinen sanoo.

Suomen joukkue matkusti Tanskaan kisoja edeltäneenä viikonloppuna. Kovimmat pelit ovat alkulohkossa heti ensimmäisinä. Keskiviikkona vastaan tulee Kanada ja lauantaina Yhdysvallat. Lohkon kaksi muuta joukkuetta ovat Japani ja Sveitsi.

Japanin Suomi voitti kahdesti Vierumäellä pelatuissa harjoitusotteluissa. Sveitsin osalta tuoreessa muistissa on olympiaturnaus, jossa Sveitsi voitti maiden välisen alkulohkon ottelun mutta taipui pronssiottelussa.

Lohkot on tuttuun tapaan muodostettu niin, että kovimmat maat pelaavat samassa lohkossa, joka on Suomen lohko. Kaikki maat jatkavat puolivälieriin, joihin tulee mukaan lisäksi kolme maat toisesta lohkosta.

Nelli Laitinen Naisleijonien lämmittelyssä ennen Japani-ottelua.

Nelli Laitinen vaihtoaitiossa Japani-pelin aikana.

Kun MM-kisat päättyvät, Laitinen ei palaa takaisin Suomeen. Hän lähtee suoraan MM-kisoista kohti Yhdysvaltoja. Yliopistopaikaksi valikoitui NCAA:ssa pelaava Minnesota, jossa hän kävi tutustumassa tulevaan joukkueeseen toukokuussa. Laitisella on neljän vuoden stipendi, joten seuraavan kerran pelipaikkaa tarvitsee katsella muualta vasta vuoden 2026 olympialaisten jälkeen.

Naisten maajoukkueen valmennukseen täksi kaudeksi liittynyt Saara Niemi arvioi keväällä HS:lle, että NCAA on tämän hetken laadukkain sarja naisille. Niemi kuvaili sarjassa olevan 40 joukkuetta hyvillä resursseilla ja pelaajilla.

”NCAA on tavoittelemisen arvoinen paikka. Euroopastakin menee sinne paljon pelaajia täyden stipendin turvin. Ne ovat isoja summia, mitä siinä saa neljä vuotta”, Niemi sanoi.

Laitinen myöntää, että odotukset pelien tasosta ovat kovat. Taidokkaita joukkuekavereitakin löytyy: Yhdysvaltojen joukkueessa MM-turnauksessa on kaksi Laitisen tulevaa joukkuekaveria, kun hyökkääjät Taylor Heise ja Grace Zumwinkle valittiin joukkueeseen. Heise voitti viime kaudella sarjan pistepörssin.

Yliopistosarjassa Laitisen päivän rytmitys muuttuu aiemmin totutusta tyylistä, jossa on ollut aamu- ja iltaharjoitukset.

”Meillä on kerran päivässä neljän tunnin treenisetti, jonka aikana on jäät ja puntit. Koulua tehdään aamuisin ja iltaisin. Perjantaina ja lauantaina on pelit”, Laitinen kertoo.

Laitinen sanoo toisenlaisen aikataulun olevan kivaa vaihtelua, erityisesti pitkää talvea ajatellen.

”Olen aina tottunut Suomessa, että harjoitukset alkavat kahdeksalta. Talvella on unihiekkaa silmissä. Kiva, että alkaa vähän myöhäisemmin, niin saa vähän erilaista rytmiä. Kesäisin tykkään kyllä herätä, mutta talvella pimeällä on rankempaa nousta.”

Kovin myöhäisistä herätyksistä Laitinen ei silti pääse nauttimaan MM-turnauksen jälkeen. Koulu alkaa rullata jo ennen kuin aikaerorasitus haihtuu.

”Opiskelen varmaan liiketaloutta ja bisnestä. Aluksi on yleiskursseja, pääaine pitää valita vasta myöhemmin. Koulu alkaa heti seuraavana päivänä, kun pääsen paikkakunnalle. Heti toimintaa.”

Nelli Laitinen lähtee MM-kisojen jälkeen Minnesotaan Yhdysvaltoihin.