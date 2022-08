Kokenut valmentaja tietää tarkasti, miksi maailman paras yleisurheilija on niin hyvä – ”Jotain täysin poikkeuksellista”

Toisin kuin muilla, Armand Duplantisin vauhti ei hiivu kriittisellä hetkellä. Urho Kujanpään kunto on arvoitus.

München

Torstaiaamuna kannattaa olla tarkkana, jos haluaa nähdä maailman parhaan yleisurheilijan tositoimissa. Armand Duplantis tarvinnee vain yhden tai kaksi suoritusta seiväshypyn karsinnassa.

Seiväsartisti liikkuu omissa korkeuksissaan ja omalla tavallaan.

”Yleensä käy niin, että kun joku tekee harppauksen, häntä aletaan matkia. Duplantiksen tekniikka on kuitenkin niin omaperäinen, että toistaiseksi ei ole nähtävissä hyppääjää, joka pyrkisi tekemään asioita samalla tavalla”, kokenut lempääläläinen seiväshyppyvalmentaja Raimo Eskola sanoo.

Duplantiksen kohdalla puhutaan usein vauhdista. Maallikon silmään yhdysvaltalais-ruotsalaisen meno ei näytä sen rivakammalta kuin muillakaan valioilla. Se on silmänlumetta.

Duplantis, 22, on pitkäjalkainen, minkä takia askeleiden frekvenssi ei ole korkea. Kun sitten mitataan kuopalletulonopeuksia, Duplantis on ykkönen. Hän juoksee noin kymmenen metriä sekunnissa. Esimerkiksi tamperelaishyppääjä Urho Kujanpään vauhti on noin metrin sekunnissa heikompi.

Mikä tärkeintä, vauhti vain kiihtyy viimeisillä askeleilla. Lähes kaikilla muilla vauhti aavistuksen laskee kolmen viimeisen kontaktin aikana.

Eskola kertoo tutkimuksesta, jonka mukaan hyppääjien vauhti hidastuu viimeisten askeleiden aikana tavallisesti 0,8–1,8 metriä sekunnissa.

”Duplantiksella törmäysvoima seipääseen on todella kova. Hän saa siirrettyä energian seipääseen omalla tavallaan ja poikkeuksellisen hyvin. Hän ponnistaa taipuvaan seipääseen”, Eskola luettelee syitä huimille korkeuksille.

Armand Duplantis ylitti nykyisen ME-korkeuden 621 selkeästi.

Noiden sadasosien aikana tarvitaan sprintterin nopeutta, painonnostajan voimia ja telinevoimistelijan ketteryyttä. Duplantis hallitsee itsensä ilmassa täydellisesti, ja suoritus näyttää jopa vaivattomalta.

”Hän on ihannetyyppi seiväshyppyyn: kevytrakenteinen, pitkäraajainen ja nopea.”

Armand Duplantis on luonut tyylinsä hyppäämällä silkasta innostuksesta pienestä pojasta saakka. Hän hyppi paljain jaloin omalla takapihalla. Ensimmäiset piikkarit Duplantis suostui ottamaan 14-vuotiaana. Ne piti teettää tilaustyönä suutarilla.

”Siinä, miten hänestä on tullut niin hyvä hyppääjä, on jotain täysin poikkeuksellista.”

Hyppääjän veli Antoine Duplantis pelaa ammattilaisena baseballia, ja lienee ainakin kotiseudullaan Duplantisin veljeksistä tunnetuin.

Isä Greg hyppäsi aikoinaan seivästä 580. Isänsä ennätyksen Duplantis rikkoi jo 17-vuotiaana. Siitä lähtien maailmanennätys oli vain ajan kysymys. Tällä hetkellä ME-odotus on päällä käytännössä jokaisessa kilpailussa, johon Duplantis osallistuu.

Tuoreimman ME:n (621) aikana Duplantis liikkui jo 630:n korkeuksissa.

”Biomekaniikan tutkijat mittasivat aikoinaan, että Sergei Bubkan hypyn lakikorkeus Tokion MM-kisoissa oli 640. Hänellä ME jäi 615:een. Bubka teki sen kypsällä iällä, kun hän oli fyysisesti täysin huippuunsa treenattu urheilija. Duplantis on vielä huomattavasti nuorempi kuin Bubka oli silloin. Voi olla, että hän sinne 630:een menee”, Raimo Eskola arvioi.

Urho Kujanpään hyppy kulki yllättävän hyvin kesäkuussa.

Raimo Eskola on kokenut seiväshyppyvalmentaja. Hänet kuvattiin yleisurheilukentällä Lempäälässä kesällä 2020.

Urho Kujanpää ei kamppaile Münchenissä Armand Duplantista vaan omia haasteita vastaan. On jopa pieni yllätys, jos ei ihan ihme, että Pyrinnön hyppääjä on EM-kisoissa mukana.

Harjoituskausi oli syksystä lähtien rikkonainen. Viime syksyn Etelä-Afrikan leirillä tuli ylirasitustila, josta toipuminen pilasi käytännössä koko hallikauden.

Ongelmia oli vanhojen vammojen takia jo entuudestaan. Kolme vuotta sitten nilkka vääntyi pahasti. Vuosi sitten hän putosi seiväskuoppaan ikävän näköisesti. Niiden takia nilkka ja selkä eivät ole vieläkään sataprosenttisessa kunnossa.

Kujanpää pystyi tekemään alle kymmenen hyppy- tai juoksuharjoitusta hallikauden jälkeen. Kesäkuussa tulokset olivat kuitenkin lupaavia: 560, 552, 555 ja niin edelleen.

”Olimme molemmat yllättyneitä”, Kujanpäätä valmentava Eskola tokaisee.

Hyppääjä innostui jahtaamaan tosissaan rankingpisteitä ja MM-kisapaikkaa. Kilpailutahdista tuli hieman liiankin kova. Heinäkuu meni kevyesti harjoitellen.

”Nykykunto on arvoitus”, Eskola myöntää.

Karsinnassa kuntoa ei ehdi juurikaan rakentaa. Kisa alkaa korkeudesta 530 ja jatkuu 550:ssä. Eskola arvioita, että 565 olisi ylitettävä ensimmäisellä, jotta finaaliin pääsisi, jos 575 ei enää ylity.