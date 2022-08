HJK esitti parasta peliään panosten koventuessa – samalla tunnelma on kasvanut ottelu ottelulta Töölössä

HJK pelaa nyt kauden parasta peliään ratkaisuhetkillä. Veikkausliigassa maalinteko on ollut tuskallisen työlästä, mutta Euroopan seurajoukkue­kilpailuiden karsinnoissa HJK:n menestys on perustunut hyvään puolustus­peliin, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Torstain ottelun jälkeen HJK:n tilanne muistuttaa hyvin paljon kahdeksan vuoden takaisesta unelmasyksystä. Silloin HJK voitti Eurooppa-liigan viimeisellä karsinta­kierroksella ensimmäisessä osaottelussa Rapid Wienin 2–1 ja varmisti toisessa osaottelussa vierastasapelillä lohkopaikan.

HJK:lla on jälleen lähes samanlainen kotimainen tähti­sikermä kasassa kuin kahdeksan vuotta sitten, ja jälleen kerran HJK tarrasi koti­ottelussa kiinni Eurooppa-liigan lohko­paikkaan – tällä kertaa 1–0-voitolla tanskalaisesta Silkeborgista.

HJK pelaa nyt kauden parasta peliään ratkaisuhetkillä. Veikkausliigassa maalinteko on ollut tuskallisen työlästä, mutta Euroopan seurajoukkue­kilpailuiden karsinnoissa HJK:n menestys on perustunut hyvään puolustuspeliin. HJK ei päästänyt Silkeborgia hyviin maalipaikkoihin, niin tukossa olivat HJK:n linjojen välit ja rangaistusalue oli muurattu umpeen.

HJK:n David Browne (oik.) oli vaikea pideltävä Silkeborgin puolustajille.

Torstai osoitti, että Silkeborg on täysin voitettavissa oleva vastustaja otteluparissa. Ensi viikolla ottelun kuva lienee toinen, mutta lähtökohta on parempi kuin kahdeksan vuotta sitten. Rapid Wien oli silloista HJK:ta vastaan monta luokkaa kovempi vastustaja verrattuna siihen, millainen vastustaja Silkeborg on tämän päivän HJK:ta vastaan.

Menestys europeleissä on nostanut tunnelmaa. ”Huikea tunnelma stadionilla, mieletön fiilis. Näitä lisää”, totesi HJK:n päävalmentaja Toni Koskela.

Edellisellä kierroksella Mariboria vastaan oli 6 500 katsojaa ja torstain koitosta saapui katsomaan 8 237 katsojaa. HJK ja menestys on kiinnostava yhtälö koronapandemian painuttua taka-alalle.