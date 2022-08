EM-kulta nosti Murron markkina-arvoa. Kahdessa isossa kansainvälisessä sopimuksessa oli jo valmiina merkittävä bonus mestaruudesta.

München

Voittajista yleensä sanotaan, että he ovat väsyneitä, mutta onnellisia.

Seiväshypyn Euroopan mestari Wilma Murto ei tee tähän poikkeusta.

”Sekava ja häkeltynyt fiilis”, Murto kuvasi torstaina tunnelmiaan Suomen joukkueen juhlatilaisuudessa.

Suomen Urheiluliiton (SUL) toimitusjohtaja Harri Aalto piti ennen tilaisuuden alkua Murrolle lyhyen puheen ja ojensi hänelle tasavallan presidentin Sauli Niinistön lähettämän onnittelukirjeen.

Jo aiemmin Niinistö oli onnitellut Murtoa sanoilla ”huikeaa salolaisuutta”. Murto on syntynyt Kuusjoella, joka on nykyään osa Saloa. Niinistö on syntynyt Salossa.

”Wilman uran varrella on ollut paljon kuoppia. Välillä hän on pudonnut sieltä sun täältä. Hän on hyvä esimerkki siitä, mitä intohimolla voi saada aikaan, ja siitä saamme nyt nauttia”, Aalto sanoi.

Murron manageri Tero Heiska muistutti, että ilman noita vaikeita kuoppia Murto ei olisi nyt juhlittu kultamitalisti.

Murrolla on ollut paljon loukkaantumisia ja vaikeita jaksoja. Talvella hän loukkasi hallikisassa jalkateränsä. Toipuminen vei aikaa.

”On isompiakin asioita kuin urheilu, elämä on kokonaisvaltaista”, Murto filosofoi.

Murto ei ollut vielä edes ennättänyt lukea kaikkia saamiaan onnitteluja saatikka vastata niihin.

Yksi onnittelijoista oli Armand Duplantis, joka hyppäsi MM-kultaa voittaessaan samalla maailmanennätyksen 521 senttiä. Duplantis hyppää Euroopan mestaruudesta lauantaina.

”Tuntuuhan se hyvältä, että tuollainen ihminen kehuu”, Murto sanoi.

Keskiviikon ja torstain välisen yön Murto oli juhlistanut EM-kultaansa perheensä kanssa kaupungilla Münchenissä. Juhlinta oli jatkunut pikkutunneille asti ja yöunet olivat jääneet vähiin.

”Sanotaanhan sitä, että kuolema kuittaa univelat. Olin kisan jälkeen vielä niin kovilla kierroksilla, että niitä oli vaikea vetää heti alas. En muutenkaan osaa nukkua kisan jälkeen”, Murto sanoi.

Juhlajuomaksi Murto kertoi nauttineensa hieman kuohuviiniä. Sen hän oli ansainnut.

Murron kausi jatkuu 26. elokuuta Timanttiliigan kilpailussa Lausannessa. Sen jälkeen hän on Duplantiksen kanssa hyvä vetonaula Helsingin Olympiastadionilla järjestettävässä Ruotsi-ottelussa syyskuun alussa.

Jos Lausannessa menee hyvin, Murto voi saada niin paljon lisäpisteitä, että hän pääsee mukaan Timanttiliigan finaaleihin Zürichiin.

Manageri Heiskan mukaan EM-kulta nosti Murron markkina-arvoa.

”Wilmalla oli valmiina kaksi sopimusta Puman ja Red Bullin kanssa. Sopimuksissa oli otettu huomioon Wilman mahdollinen mestaruus. Summat ovat merkittäviä”, Heiska sanoi.

Entä mitä mestari itse haluaisi palkinnoksi, muuta kuin EM-kultamitalin?

”Kun nyt saisi ensin edes sen. En osaa toivoa mitään. En urheile sen takia”, Murto sanoi ennen torstai-illan palkintojenjakoa.

SUL palkitsee Murron 10 000 euron bonuksella, josta 25 prosenttia kuuluu sopimuksen mukaan valmentajalle.

Heiskan mukaan jotain juhlaa järjestetään, kun kilpailukalenteri antaa siihen myöten.

”Kyselyjä on tullut kovasti, ilman muuta jotain.”

Murron valmentaja Jarno Koivunen aikoi ainakin ensitöikseen nauttia torikahvit, kun hän pääsee takaisin Turkuun.