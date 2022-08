HJK ry:n omistamalla Lehtikuusentien kentällä pelataan tekonurmella, jonka täyteaineena on kumirouheen sijaan männystä tehty puurouhe.

Tekonurmien kumirouheelle etsitään vaihtoehtoja puusta, muovitetusta hiekasta, korkista ja jopa oliivinkivistä. Tulokset ovat vaihtelevia.

Lehtikuusentien kentälle Helsingin keskuspuiston reunalle saapuva törmää uuden tekonurmen reunalla nostalgiseen, peruskouluvuosilta tuttuun tuoksuun.

”Aika moni vanhempi henkilö, joka muistaa veistoluokan tuoksun, on verrannut sitä tuoksua tähän. Että kun tulee kentälle, puukäsityöluokka tulee mieleen ensimmäisenä”, HJK ry:n toiminnanjohtaja Timo Muurinen kertoo.

Suomalaisen jalkapallon jättiläinen ei ole laajentanut toimintaansa puutöihin, mutta seuran junioripuoli on tekemässä kentällään historiaa. HJK:n omistaman kentän pinta uusittiin kesällä, ja elokuusta alkaen alustana on ollut uusi tekonurmi puurouheella.

Männystä valmistettu puurouhe on ympäristöystävällinen ja luonnonmukainen vaihtoehto kumirouheelle, joka on täyteaineena lähes jokaisella suomalaisella tekonurmikentällä.

Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen kertoo tekonurmien kokonaismääräksi noin 450. Tänä vuonna on tulossa parikymmentä uutta asennusta.

”Voi sanoa, että orgaanisia tai puoliorgaanisia biohajoavia kenttiä on näistä kourallinen. Eli todella vähän on kenttiä ja käyttäjäkokemuksia”, hän sanoo.

Muurinen on tutustunut Lehtikuusentien puurouhekenttään vain kävellen, mutta kertoo saaneensa alustasta hyvää palautetta niin pelaajilta kuin Helsingin kaupungilta.

”Sitä on pidetty hyvänä, mutta totta kai siellä pyörivät pelaajat vertaavat sitä vanhaan tekonurmeen. Uusi nurmimatto on pehmeä ja kuohkea, ja he kokevat tämän olevan tosi kiva, kun vanha matto oli kuin biljardipöytä.”

”Käyttökokemus on vielä tosi lyhyt. Totuus ilmenee meille vasta talvella”, Muurinen jatkaa.

Rovaniemeläinen Lappset Group Oy on kehittänyt puurouhetta jalkapalloalustoille sopivaksi yli viiden vuoden ajan. Mäntyrouhe, jota Palloliiton Auvinen kutsuu tuotteen kansainvälisellä nimellä brockfill, on peräisin Yhdysvalloista.

”Toivomme tietysti, että kotimaasta löytyisi tulevaisuudessa joku innovaatio, joka pohjautuisi meidän luonnonvaroihin”, Auvinen sanoo.

Lappset Groupissa kestävän kehityksen alustojen asiantuntijana työskentelevä Pasi Riikonen kertoo kotimaisen tuotannon käynnistämisen olevan tavoitteena jossain vaiheessa. Se vaatii sopivan raaka-aineen löytämisen.

Lehtikuusentien tekonurmikentän täyteaineena oleva puurouhe tuo mieleen puukäsityöluokan tuoksun.

Pohjoinen mänty on rakenteeltaan liian pehmeää, jotta se kestäisi kovassa jalkapallokäytössä. Tavoitteena on kuitenkin saada se toimimaan raaka-aineena.

Tekonurmikentille etsitään koko ajan vaihtoehtoja kumirouheen korvaajaksi. Suomessa on toistaiseksi käytetty pääasiassa SBR-kumirouhetta, jonka pääraaka-aineena ovat vanhat ja kierrätetyt autonrenkaat. Kumirouheessa on myös mikromuovia.

”Alalla toimivat yritykset tuotekehittelevät ympäri maailman kiivaasti erilaisia orgaanisia ja biohajoavia tuotteita. Myös koivusta tehtyä rouhetta on tulossa”, Auvinen kertoo.

Ekologisempia alustoja löytyy Suomessa lähinnä sisähalleista. Materiaali on pääosin alajärveläisen Saltex Oy:n kehittelemää sokeriruokopohjaista biofilliä.

”Sen raaka-aineen kanssa on yksi ongelma. Se on järkyttävän hintaista”, Saltex Oy:n myyntipäällikkö Juha Miettinen sanoo.

Saltex rakensi ensimmäisen biofill-kenttänsä vuonna 2018 Espooseen. Miettinen kertoo yhtiön olevan positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin kenttä on kestänyt ja toiminut.

Kumirouheelle Saltex on kehitellyt useamman korvaavan vaihtoehdon. Miettinen myöntää, että sataprosenttisesti biohajoavien tuotteiden kehittelyssä riittää työnsarkaa.

”Niiden ominaisuudet ja kulutuskestävyydet eivät ole mielestäni vielä sillä tasolla, että ne olisivat hirveän valmiita tuotteita. Mutta koko ajan teemme töitä, että niistä saataisiin parempia.”

Biohajoavien tuotteiden kulutuskestävyys ei yllä kumirouheen tasolle vaihtelevissa suomalaisissa olosuhteissa, missä on märkää, kylmää ja lämmintä. Lappset Group uskaltaa silti antaa puurouhekentälle kymmenen vuoden takuun.

”Kun puhutaan uusista täyteaineista, tilaaja on usein koekaniini. Se ei taas ole meidän tapamme toimia”, Riikonen perustelee.

Lehtikuusentielle valmistui Palloliiton Auvisen mukaan ensimmäinen täysimittainen puurouhekenttä Suomessa. Liitto seuraa kentän toimivuutta ja toivoo sille tehtäväksi Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan kenttätestejä.

”Tärkeää on se, kuinka materiaali toimii pohjoisissa oloissamme varsinkin talvella ja silloin, kun tulee jäätä, lunta ja lumenpoistoa”, hän lisää.

Pääasiassa kierrätetyistä autonrenkaista tehty musta kumirouhe väistyi Lehtikuusentien kentällä ympäristöystävällisen puurouheen tieltä.

Puurouhe on aiemmin valittu pienempien kenttien ja lähiliikuntapaikkojen alustaksi. Helsingin Mustikkamaalla testataan pilottikenttää jo kolmatta vuotta. Kenttä toimii myös asunnottomien maajoukkueen harjoituspaikkana.

”Vaikka monet vääräleuat sanovat, että se on hajonnut palasiksi heti ekan talven jälkeen, niin siellä se on hyvässä käytössä. Ja itse asiassa Kruunuvuorenrantaan valmistui elokuun puolivälissä toinen puurouhekenttä”, Riikonen kertoo.

Lehtikuusentien kenttä on pelikäytössä ympäri vuoden, ja HJK kokeilee talvella erilaisia suolaraeseoksia nähdäkseen, miten puurouhe reagoi.

HJK ry haluaa Muurisen mukaan viestiä valinnallaan myös sitä, että seura tunnistaa roolinsa suomalaisen jalkapallon eteenpäin viejänä ja kehittäjänä.

”Haluamme kantaa omalta osaltamme vastuun siitä, että ekologisia vaihtoehtoja on tutkittu ja tutkitaan, ja pyrimme vaikuttamaan siihen omalta osaltamme.”

”Kun olemme kaupungin vuokratontilla upean Keskuspuistomme rajalla, haluamme olla ehdottoman tarkkoja siinä, että kumirouhe ei kulkeudu luontoon ja ympäristöön ja ojiin. Jatkossa semmoista ei varmasti käy, kun ei ole kumirouhetta ollenkaan”, hän lisää.

Luonnonmukaista täyteainetta on saatu jopa oliivinkivestä. Oliivinkivirouhekentällä pelataan Suomessa ainakin Oulussa.

Orgaanisia materiaaleja yhdistää yksi asia. Koska täyteaine ei jousta kumirouheen tapaan, tarvitaan tekonurmen alle erillinen joustoalusta tuomaan elastisuutta. Puurouhekenttä on tällä hetkellä noin 15–20 prosenttia kumiversiota kalliimpi.

Markkinoilla on myös erilaisia pääosin orgaanista materiaalia olevaa täyteainetta. Auvinen mainitsee esimerkkinä bioflex-tuotteen, joka on polymeerilla pinnoitettua hiekkaa.

”Polymeeria on alle kaksi prosenttia tuotteen kokonaispainosta, ja muovi on vielä sellaista, että se on hyväksytty elintarvikemuoviksi. Lääketeollisuudessa käytetään samanlaista muovia”, Miettinen sanoo.

Bioflex-kenttiä on Suomessa jo yli 20. Muun muassa Töölön Pallokentän ykköskenttä, Brahen kenttä Kalliossa ja PPJ:n halli Jätkäsaaressa ovat bioflexillä pinnoitettuja.

”Teimme keväällä Seinäjoelle ensimmäisen liigatason kentän, johon tuli bioflex-täyteaine. Se on myös Pohjoismaiden ensimmäinen korkeimman sarjatason kenttä tästä täyttöaineesta”, Miettinen sanoo.

Ympäristölle ystävälliset täyteaineet kaipaavat vielä paljon kehittelyä. Esimerkiksi tammenkuoresta tehtävä korkki osoittautui Espoossa Tapiolan urheilupuistossa niin kevyeksi ja mekaanista kulutusta kestämättömäksi, että siitä oli pakko luopua, Palloliiton Auvinen kertoo.

Pelaajaurallaan Huuhkajissa sekä Hollannin, Englannin ja Yhdysvaltain sarjoissa pelannut Mika Väyrynen kertoi Twitter-tilillään kokemuksia HJK:n puurouhekentästä.

”Ekologisempi, mutta kantsii pelaajien laittaa hanskat käteen ja hallihousut jalkaan. Oli pojilla tikkuja sormissa ja veskalla polvet verillä”, kuului Väyrysen arvio.

Kumirouheen korvaajien kanssa painitaan Ruotsissakin. Göteborgin kaupunki päätti vuonna 2015 lopettaa mikromuoveja sisältävien täyteaineiden käytön, mikä pakotti jalkapalloilijoita sopeutumaan.

Sanomalehti Göteborgs-Posten (GP) kertoi elokuun 17. päivänä, kuinka jalkapalloväki vaatii kaupunkia perumaan kumirouhekiellon. Lehden mukaan kaupungissa on 18 tekonurmikenttää, joissa on käytetty vaihtoehtoina esimerkiksi korkkia ja lingiiniä.

”Mikään niistä ei ole toiminut hyvin. Kumigranulaatit ovat edelleen parhaita”, piirijärjestö Göteborgs Fotbollförbundetin kansliapäällikkö Patrik Gustafson sanoi lehdelle.

”Meillä on jo nyt kymmenen huonosti toimivaa suunnitelmaa, joten haluamme, että tämä päätös kumotaan. Haluamme ottaa vastuuta luonnosta ja ympäristöstä, mutta tähän on löydettävä tasapaino sen sijaan, että olemme koekaniineja, jotka uhrataan ympäristön puolesta.”