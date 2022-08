Manchester Citystä sivuun siirretyn maailmanmestarin oikeudenkäynti jatkuu.

Jalkapallon Englannin Valioliigassa pelaavaa Manchester Cityä edustavan Benjamin Mendyn, 28, oikeudenkäynnissä kuultiin torstaina naista, joka syytti Mendyä ensimmäisenä raiskauksesta tai seksuaalisesta häirinnästä.

Naisen haastattelu esitettiin valamiehistölle videona. Siinä nainen kertoo Mendyn kerskailleen hänelle maanneensa 10 000 naisen kanssa, oikeudenkäyntiä tiiviisti seuraava brittilehti The Guardian uutisoi.

Väitetty tapahtuma sattui naisen mukaan lokakuussa 2020. Nainen oli tuolloin 24-vuotias ja tapasi jalkapallotähden baarissa. Sieltä matka jatkui Mendyn kotiin ja yläkerran makuuhuoneeseen. Samalla nainen pyysi Mendyltä puhelintaan takaisin.

”Sanoin, että en halua seksiä kanssasi. Haluan mennä”, nainen oli kertonut poliisille.

Mendy oli pyytänyt saada nähdä naisen alasti, mutta tämä oli kieltäytynyt. Nainen uskoi olevansa lukittuna huoneeseen, ja hän riisui vaatteensa stringejä lukuun ottamatta. Silloin Mendy oli naisen mukaan tarttunut häneen takaapäin.

”Voi, olet liian ujo”, nainen kertoi Mendyn sanoneen huomattuaan hänen vastustelevan.

”Sanoin, että en ole ujo. En vain halua harrastaa seksiä kanssasi. Ja hän sanoi, että se on okei ja kertoi harrastaneensa seksiä 10 000 naisen kanssa.”

Nainen kertoi tapahtumista poliisin videoimassa haastattelussa marraskuussa 2020. Yhdeksän kuukautta myöhemmin Suur-Manchesterin poliisi syytti Mendyä seksuaalirikoksista. Väitettyjen rikosten kerrotaan tapahtuneen lokakuusta 2018 alkaen.

Oikeudenkäynnissä on asianomistajina 13 naista, joista viisi on kertonut Mendyn ja kuusi tämän apurin raiskanneen tai käyttäneen heitä seksuaalisesti hyväkseen. Kaksi naisista on kertonut poliisille tulleensa molempien raiskaamaksi.

Mendy on kiistänyt kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Hänet hyllytettiin Manchester Cityssä viime vuoden elokuussa raiskausepäiltyjen tultua julki. Hän on samasta syystä sivussa myös Ranskan maajoukkueesta.

Mendy on vuoden 2018 maailmanmestari. Hän on edustanut Manchester Cityä heinäkuusta 2017 alkaen.

Ranskalainen ei ole ainoa Valioliigan tähtipelaaja, jota epäillään raiskauksesta. The Guardian kertoi heinäkuun alussa syytösten kohteeksi joutuneesta pelaajasta, jonka seura tiesi epäilyistä jo viime syksynä. Hän sai jatkaa pelaamista ykkösjoukkueessa.

Poliisi epäili pelaajan syyllistyneen kolmeen raiskaukseen. The Guardian ei nimennyt pelaajaa oikeudellisista syistä, ja toinen brittilehti The Telegraph kertoi hänestä vain vähäisiä tuntomerkkejä. Pelaaja oli lehden mukaan yli 25-vuotias kansainvälisesti tunnettu nimi, jonka oli tarkoitus pelata MM-kisoissa Qatarissa.

Scotland Yardin eli Suur-Lontoon poliisitoimen päämajan heinäkuisesta tiedotteesta selvisi epäillyn pelaajan olleen tuolloin 29-vuotias.