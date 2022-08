Ukrainalaismestari kohtaa Anthony Joshuan uusintaottelussa lauantaina.

Viime syyskuussa Lontoossa Oleksandr Usyk voitti brittiläisen Anthony Joshuan 12 erän jälkeen pisteillä. Nyt Usyk puolustaa mestaruuttaan kaksikon toisessa kohtaamisessa, joka käydään Jeddahissa Saudi-Arabiassa lauantaina.

Panoksena ottelussa ovat IBF-, WBA- ja WBO- liittojen MM-tittelit.

The Guardianin haastattelussa Usyk kertoo sodan vaikutuksista valmistautumiseensa. Päivä kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan oli synkkä. Usykin tytär Jelizaveta täytti samana päivänä 12 vuotta. Ne syntymäpäiväjuhlat jäivät juhlimatta.

"Vaimoni puhui hänelle ja selitti, mitä oli tapahtunut, ja pian tyttäreni ymmärsi, mitä me kaikki kohtaamme Ukrainassa. Se oli vaikeaa, mutta hän ymmärsi ja pääasia, että hän on nyt turvassa”, Usyk kertoo The Guardianille.

Viime ottelun jälkeen Usyk oli kuukauden ajan sotilaana Ukrainassa.

"Joka päivä, kun olin siellä, rukoilin jumalalta, että älä anna kenenkään yrittää tappaa minua. Älä anna kenenkään ampua minua. Ja älä pakota minua ampumaan toista ihmistä."

Venäläissotilaan murtautuivat perheen kotiin Vorzelissa ja käyttivät sitä lyhyen aikaa tukikohtana.

"Minulla on henkilöitä rakentamassa sitä uudelleen, joten kaikki tulee olemaan hyvin."

Usyk on myös perustanut säätiön, joka kerää varoja tarjotakseen humanitääristä tukea, sairaanhoitoa, suojaa ja ruokaa ukrainalaisille.

Keskisarjasta vuonna 2019 raskaaseen sarjaan siirtynyt Usyk on rakentanut fysiikkaansa ja kerryttänyt 15 kiloa lisää lihasta. Se on tarpeen, sillä Joshuan on oteltava aggressiivisemmin kuin vuosi sitten, jos haluaa ottaa vyöt takaisin.

"Sodan ensimmäisen kuukauden aikana laihduin 10 kiloa. Mutta kun aloin valmistautua tähän taisteluun, painoni nousi nopeasti. Tiimini teki hienon työn vahvistaakseen vartaloani.”

”Tunnen oloni uskomattoman hyväkuntoiseksi ja vahvaksi. Näen sen kuntosalilla, mutta aion todella todistaa tämän myös kehässä”, Usyk toteaa.

Moni on epäillyt, mahtaako massa vaikuttaa Usykin nopeuteen ja liikkumiseen.

"Se ei tule olemaan ollenkaan ongelma”, mestari kuittaa.

Kaikki ukrainalaiset voivat seurata Usykin ottelua Joshuaa vastaan. Usyk oli valmis maksamaan kaikki taloudelliset kustannukset pay-per-view-rajoitusten poistamisesta Ukrainassa, mutta sopimus ottelun tarjoamisesta ilmaiseksi maassa, syntyi nopeasti.

"Se, että kaikki kotona olevat voivat katsoa ottelua, inspiroi minua."

Usykillä on kotona myös kolme lasta, saavatko he seurata isän ottelua?

”Vaikka sanoisin heille, etteivät he voi katsoa, he todennäköisesti tekevät sen joka tapauksessa. En halua, että heidän täytyy valehdella.”