Sini Lällä sai nuorena hypätä Orivedellä niin paljon kuin halusi, koska muita hyppääjiä ei juuri ollut.

Vielä joitain viikkoja sitten arvelutti, pääseekö korkeushyppääjä Sini Lällä, 28, koskaan yleisurheilun aikuisten arvokisoihin. Sitten aukesi paikka MM-kisoihin, ja nyt hän on heti perään Euroopan mestaruuskisoissa.

”Olisin halunnut päästä jo paljon aiemmin. Välillä tuntuu, että onpa sitä vanha, kun vasta nyt on päässyt ensimmäisen kerran mukaan”, Lällä sanoo ja naurahtaa.

Lällä hyppäsi jo seitsemän vuotta sitten 184. Sitten alkoi pitkä vammakierre, jonka takia kehitys pysähtyi ja tulostaso laski.

Tilanne alkoi kohentua vasta kaudella 2020. Tänä kesänä hän nousi 190 sentin kerhon jäseneksi. Syy on se perinteinen: takana on vihdoin hyviä harjoitusvuosia, valmentaja Seppo Haaviston kanssa on löytynyt oikea tapa harjoitella ja muutkin elämän osa-alueet ovat kunnossa.

”Pieni krediitti pitää antaa sille, hankimme tammikuun alussa koiranpennun. Se on saanut ajatuksiani muualle. En ole koko ajan ajatellut korkeushyppyä, kun olen miettinyt, miten pieni karvapallo pärjää. Se on laskenut stressiä.”

Sillä oli iso vaikutus varsinkin hallikaudella, jolloin Lällän poikaystävä oli vaihdossa Münchenissä ja Lällä oli yksin kotona Kimuran kanssa. Mittelspitz-rotuinen koira hankittiin Tampereelta, ja nyt kisojen ajan se on hoidossa Lällän vanhempien luona Orivedellä.

Kimura-nimi tulee brasilialaisesta jujutsusta ja tarkoittaa olkalukkoa. Nimen haluttiin tarkoittavan jotain. ”Rima” ei kuulostanut hyvältä, mutta poikaystävän harrastamasta lajista löytyi hyvä vaihtoehto.

Lällä on lähtöisin Orivedeltä. Siellä hän harrasti korkeushyppyä usein yksin, koska muita hyppääjiä ei ollut.

”Olin myös ujo. Jos isä oli töissä, eikä päässyt harjoituksiin, minulla oli iso kynnys lähteä yksin”, Lällä muistelee.

Toisaalta hyvää oli se, että Lällä sai hypätä ja paljon.

Vuonna 2013 hän muutti Jyväskylään opiskelemaan. Samalla seura on vaihtunut Oriveden Ponnistuksesta Jyväskylän Kenttäurheilijoiksi.

Lällä valmistui liikuntatieteiden maisteriksi liikuntabiologiasta. Kandidaatin tutkielmassaan ja gradussaan hän seurasi, miten hyppylajien urheilijoiden kehon koostumus muuttuu kilpailukaudella.

Yksi tekijä siinä oli ravitsemus, jonka hän itse sanoo laiminlyöneen aiemmin urallaan. Se saattoi myös olla yksi syy vammoihin.

”Kausi 2015 oli tosi hyvä. Silloin aloin kikkailla ruuan kanssa. Söin liian vähän, eikä kroppa toiminut.”

Nyt hän on opettaja ja puhuu jatkuvasti kymmenien ihmisten edessä. Sitä hän ei olisi nuoruuden ujoudessaan uskonut.

Sini Lällä on harvinainen korkeushyppääjä, sillä hän on vain 169 senttiä pitkä. Korkeushyppääjät ovat yleensä vähintään kymmenisen senttiä pidempiä.

”On se ollut välillä rankkaakin, kun on päätä lyhyempi kuin muut. Silloin, kun oli vammoja, tuntui, että en kuulu joukkoon”, hän sanoo.

Hän on pyrkinyt kääntämään pituuden vahvuudekseen. Lällä pyrkii olemaan nopeampi kuin muut ja hallitsemaan kehoaan paremmin kuin muut.

”Ehkä se on näyttävämpääkin, kun tällainen pikkutyttö hyppää yhtä korkealta”, hän naurahtaa.

Lällän ennätys on 190 eli hän on hypännyt 21 senttiä yli oman päänsä. Vastaava tilasto löytyy myös ruoveteläiseltä Hanna Groblerilta. Yhdeksänkertainen Suomen mestari on 171 senttiä pitkä ja hänen ennätyksensä on 192. He saattavat pitää tuon tilaston kärkipaikkaa suomalaisista naisista.