Toimittajat eivät tykänneet, kun Jakob Ingebrigtsen ei ollut juttutuulella ensimmäisen kultansa jälkeen.

Norjan supertähti ja EM-kisojen tuplamestari Jakob Ingebrigtsen, 21, on taas kohahduttanut käytöksellään. Juoksija voitti Münchenissä kultaa 5000 ja 1500 metrillä.

Voitettuaan tiistaina ensimmäisen kultansa, vain muutama media sai lyhyet kommentit. Muuten Ingebrigtsen käveli suoraan lehdistöalueen läpi, eikä jäänyt antamaan haastatteluja. Asiasta kertoo muun muassa NRK.

Osa toimittajista arvosteli urheilijan käytöstä. Norjan yleisradioyhtiö NRK:n kommentaattori Jan Petter Saltvedt piti toimintaa ”hieman ylimielisenä”.

”Hän on erityinen urheilija, mutta ei erityisasemassa”, Saltvedt totesi.

Norjalaislehti VG:n kommentaattori Leif Welhaven oli hänkin sitä mieltä, että Ingebrigtsenin pitäisi katsoa, miten toimii.

Juoksijatähden isoveli ja valmentajana mukana oleva Henrik Ingebrigtsen totesi, että tarkoitus oli keskittyä kisoihin ja vähentää turhaa stressiä.

”Pyrimme vähentämään energian menetystä. Luulen, että olemme hyötyneet siitä”, Henrik Ingebrigtsen totesi.

Kuultuaan myöhemmin kommentaattorin kritiikistä Jakob Ingebrigtsen kommentoi NRK:lle:

”Hän kuulostaa idiootilta.”

“Ehkä hänen pitää keskittyä siihen, mikä on oleellista”, Ingebrigtsen totesi saatuaan 1500 metrin kullan kaulaansa.

Kommentaattori Saltvedt puolustaa edelleen sitä, mitä hän sanoi 5000 metrin kisan jälkeen.

"Jakob Ingebrigtsen on ainutlaatuinen hahmo, ja hän on saavuttamassa aseman urheilusankarina, jota tuskin on ennen nähty. Siihen rooliin kuuluu myös puhuminen niille, jotka ovat vieneet häntä eteenpäin, olipa kyseessä sitten lehdistöstä tai faneista.”

Welhavenkin toivoi, että Ingebrigtseniltä riittäisi aikaa medialle, eikä hän ilahtunut termin ”idiootti” käytöstä.

”Yritin herättää asiallista keskustelua enkä usko, että sana idiootti kuuluu siihen.”