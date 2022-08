Ongelma johtuu siitä, että nuorille urheilijoille ei voida tehdä yllätystestejä.

Norjan kansainvälisistä tapahtumista esimerkiksi Holmenkollenin kisat. on kerännyt perinteisesti runsaasti yleisöä.

Norjassa on puhjennut dopingkriisi, jonka pelätään pahimmissa skenaarioissa vaikuttavan jopa maan mahdollisuuksiin järjestää arvokisoja tai jopa osallistua olympialaisiin ja paralympialaisiin. Asiasta kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK verkkosivuillaan.

Ongelman ytimessä on Norjan laki, joka estää testaamasta 15–18-vuotiaita urheilijoita ilman heidän vanhempiensa lupaa. Se on johtanut tilanteeseen, jossa nuorille urheilijoille ei ole voitu tehdä yllätystestejä. Tilanne on ollut voimassa kaksi viime vuotta.

Yllätystestien puuttuminen taas tarkoittaa sitä, että kansainvälisen dopingkoodiston vaatimukset eivät täyty.

Tilanteen vuoksi Norjan urheilun kattojärjestön johtaja Berit Kjøll ja Norjan antidopingtoimkunnan johtaja Thorhild Widwey ovat lähettäneet kirjeen Norjan kulttuuri- ja tasa-arvoministerille Anette Trettebergstuenille sekä lapsi- ja perheministeri Kjersti Toppelle.

Kirjeessä sanotaan, että Norjan antidopingkunta odottaa saavansa ensi vuodenvaihteessa merkinnän, jonka mukaan se ei täytä Wadan vaatimuksia.

Mahdollisina seurauksina pidetään sakkoja ja Wadalta tulevaa kehotusta rajoittaa Norjan antidopingkomitealle annettavaa rahoitusta. Mutta kovemmatkin rangaistukset ovat mahdollisia.

Kovimpien toimien joukossa on kilpailuihin osallistumisen rajoittaminen tai kielto järjestää kansainvälisiä kilpailuita. Näihin kilpailuihin voisivat kuulua niin olympialaiset ja paralympialaiset kuin Wadan sääntöihin sitoutuneiden lajien MM- ja EM-kilpailut.

Lajiliitot vaativat ongelman ratkaisemista nopeasti. Norjan jalkapalloliiton puheenjohtaja Lise Klaveness sanoi NRK:lle, että tapahtumien menettäminen olisi dramaattista.

Norja on mukana yhteispohjoismaisessa hankkeessa, jolla haetaan jalkapallon naisten EM-kisoja vuodelle 2025. Myös Suomi, Ruotsi ja Tanska ovat mukana hankkeessa.

Samaa mieltä oli Norjan hiihtomaajoukkueen johtaja Espen Bjervig oli samaa mieltä.

”Tämä on vakava tilanne, joka pitää ratkaista. Uskon ja luotan, että ratkaisu löydetään. Meidän pitää välttää tilanne, jossa tämä vaikuttaa norjalaisurheilijoihin ja Norjassa pidettäviin tapahtumiin”, Bjervig kertoi tekstiviestivastauksessaan NRK:lle.