Räikkönen ajaa Trackhouse-tallin autolla New Yorkissa.

Formula 1 -sarjan maailmanmestari Kimi Räikkönen istuu viikonloppuna erilaisen auton rattiin, kun hän osallistuu Nascar-sarjan osakilpailuun Watkins Glenin radalla New Yorkissa.

Räikkönen lopetti F1-uransa viime kauteen, mutta jo toukokuussa tuli ilmoitus ajamisen jatkumisesta. Räikkönen on avannut päätöksen taustoja uutistoimisto AP:n haastattelussa.

Kaipuu radoille ei kuitenkaan ollut syynä paluulle.

”Ei, en oikeastaan”, Räikkönen vastasi kysymykseen siitä, ikävöikö hän kilpa-autoilua.

Räikkönen ajaa Trackhouse-tallin autolla. Tallilla on käynnissä Project 91 -nimeä kantava ohjelma, jonka tarkoituksena on laajentaa Nascarin profiilia maailmalla tuomalla sarjaan kuljettajia Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Ohjelman isä on tallin osaomistaja Justin Marks, joka lensi helmikuussa Sveitsiin tapaamaan Räikköstä.

”Minun piti löytää joku, joka antaisi välittömästi painoarvoa sille ohjelmalle, ja ensimmäinen ajatukseni oli Kimi. Tarvitsimme jonkun maailmanlaajuisesti merkittävän kuljettajan”, Marks kommentoi.

Marks ei ole kertonut, miten paljon Räikkösen saaminen kuljettajaksi maksoi. Marks sanoi viime viikolla, että Räikkönen tienaisi miljoona dollaria kisasta, mutta totesi lopuksi vitsailleensa.

Räikkösen kannalta kiinnostavaa oli – varmuudella kohtuullisen korvauksen lisäksi – Nascarin uusi auto, joka tasoitti kilpailukenttää tallien välillä. Trackhouse on voittanut tällä kaudella kolme osakilpailua.

”Mielestäni on aina hyvä, kun on tasavertaiset mahdollisuudet voittoon. Olen kuullut, että uudet autot ovat varsin tasavertaiset. Kaikilla talleilla on vielä oppimisvaihe menossa”, Räikkönen kommentoi.

Räikkösen ajaminen julkistettiin toukokuussa, eli ennen kuin Trackhousen suorituskyky oli kunnolla selvillä. Suomalaiskuljettaja kertoo, että hän vakuuttui asiasta tavattuaan Marksin. Miehet saatteli yhteen kaksikon yhteinen ystävä.

”Hän tuntui erittäin rehelliseltä ja avoimelta kaverilta. Kukaan ei ole luvannut mitään isoa. Voimme vain tehdä parhaamme ja toivoa hyvää tulosta”, Räikkönen sanoi.

”Luotin häneen, ja he ovat pärjänneet varsin hyvin. Nascarissa tällainen on mahdollista.”

Räikkönen kertoo, että tarjouksia on kuluneen vuoden aikana ollut useita.

”Tämä on ainoa, johon olen toistaiseksi sanonut kyllä.”

Räikkönen näkee Project 91 -ohjelman olevan hyväksi etenkin eurooppalaiskuljettajille.

”Mielestäni tämä on hyvä mahdollisuus eurooppalaisille kuljettajille, koska Euroopasta ei ole kovin helppo tulla Yhdysvaltoihin ajamaan kilpaa. On hienoa, mitä Justin tekee.”