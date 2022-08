Urho Kujanpää oli yhdeksäs. Reetta Hurskeen välierähaaste helpottui aavistuksen.

München

Urho Kujanpää taivutti yhdeksänneksi seiväshypyn EM-finaalissa. Kisa käynnistyi heti kovalla haasteella, sillä aloituskorkeus oli 550. Sen tamperelainen ylitti toisellaan selkeästi.

Seuraava korkeus sivusi jo Kujanpään ulkorataennätystä 565. Kolmas yritys oli hyvä, mutta rima tuli alas.

Euroopan mestaruuden vei odotetusti supertähti Armand Duplantis. Duplantis tanssahteli helposti kaikkien korkeuksien yli. Kun mestaruus oli selvä, hän nosti riman 606:een. Duplantis ylitti sen heti ensimmäisellään komeasti ja paransi nimissään ollutta kisaennätystä sentillä. Se riitti Yhdysvaltain ja Ruotsin seivästähdelle.

Euroopan mestaruus on Duplantisille, 22, toinen. Hän on myös olympiavoittaja, maailmanmestari ja ME:n 621 haltija.

Bo Kanda Lita Baehre haastoi Duplantista kotiyleisön tuen voimalla pisimpään. Saksalainen vei hopeaa tuloksella 585. Norjan Pål Haugen Lillefosse ylitti 575 ja vei pronssin paremmalla pöytäkirjalla kuin kolme muuta saman tuloksen saanutta.

Ennen iltakisoja Münchenissä satoi rankasi vettä, myrskysi ja ukkosti, mutta kisat voitiin käydä kelvollisessa säässä.

Nämä olivat Kujanpään, 25, toiset ulkoratojen arvokisat. Hän karsiutui EM-kisoissa 2018 finaalista.

Münchenissä Kujanpää sivusi jo kertaalleen ennätystään karsinnassa. Loppukilpailussa seura oli kovaa. Kujanpää oli tilastoissa viimeinen.

Tamperelaisen harjoituskausi oli rikkonainen ja tuloskunto laski heinäkuussa. Tausta huomioiden finaalipaikkaa ja yhdeksättä sijaa voi pitää yllätyksenä.

Urho Kujanpää ylitti aloituskorkeuden 550, mutta 565 oli liikaa. Hän kiitti yleisöä tuesta.

Naisten keihäänheiton finaalista tuli kreikkalaisvoittaja Elina Tzengkon (65,81) takana heikkotasoinen. Serbian Adriana Vilagoš sai hopean tuloksella 62,01. Tzengko on vasta 19-vuotias.

Pronssin vei todellinen konkari. Barbora Špotáková hyödynsi tilaisuutensa ja nousi viimeisellä kierroksella kolmanneksi tuloksella 60,68.

Špotáková on 41-vuotias tšekkiheittäjä. Hän heitti yhä voimassa olevan maailmanennätyksen 72,28 syksyllä 2008. Nyt parhaista heitoista on jo aikaa. Tällä kaudella keppi on lentänyt hieman yli 62 metrin.

Špotáková voitti olympiakultaa 2008 ja 2012. Lisäksi heittäjän palkintokaapista löytyy muun muassa kolme maailmanmestaruutta, EM-kulta, viisi Timanttiliigan keihässarjan voittoa ja nyt yhteensä 11 arvokisamitalia.

Suomen pika-aiturin Reetta Hurskeen välierähaaste helpottui aavistuksen, kun Luminosa Bogliolo ei startannut alkueriin lainkaan. Italialainen olisi ollut yksi alkuerien kovimpia nimiä. Hän on juossut ennätyksekseen peräti 12,75, mutta tällä kaudella on kulkenut vain sadasosan verran alle 13 sekunnin.

Toinen alkuerien kova nimi Noemi Zbären törmäsi viimeiseen aitaan ja pääsi hieman kompuroiden maaliin. Sveitsiläinen eteni kuitenkin aikavertailusta jatkoon. Zbärenin ennätys on kova 12,71 ja kauden paras 12,94.

Zbärenin juoksukunto on pieni arvoitus, sillä törmäys näytti tekevän hieman kipeää.

Hurske pääsi rankinginsa ansiosta suoraan välieriin. Välierät ja finaali juostaan sunnuntaina illalla.

Lue lisää: EM-hopea tuntui Kristiina Mäkelästä kuin voitolta: ”Olen niin helpottunut”

Lue lisää: Topi Raitanen voitti esteiden Euroopan mestaruuden: ”Hieno hetki, tämän eteen on tehty paljon töitä”

Lue lisää: Topi Raitanen ja Kristiina Mäkelä näyttivät kaikille, mitä voi tapahtua, kun periksi ei anneta