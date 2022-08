Erolla uhannut SUL:n puheenjohtaja Sami Itani oli varma, että Münchenin kisoista mitaleita tulee: ”Tämä on vasta alkusoittoa, sen voin luvata”

Itanin sanottiin kadottaneen suhteellisuuden tajunsa, kun hän puhui Münchenin 3–4 EM-mitalista.

München

Sami Itani lupasi erota Suomen Urheiluliiton (SUL) puheenjohtajan tehtävästä, jos Suomi ei saa yhtään mitalia yleisurheilun MM- tai EM-kisoista.

Heinäkuun MM-kisoissa Eugenessa mitalia ei tullut, ja Münchenissäkin Itanin piti seurata suomalaisten urheilemista pari päivää rystyset valkoisena ennen kuin Wilma Murto taivutti seiväshypyssä EM-kultaa keskiviikkona.

Erouhkauksellaan Itani halusi ottaa kantaa kahteen asiaan. Entisenä kymmenottelijana hän halusi viestiä, että urheilujohdon pitää kantaa laajemmin tulosvastuuta luottamus­tehtävissä.

”Urheiluaikanani olin hieman turhautunut, kun pomot eivät kantaneet vastuuta”, Itani sanoo.

Toisekseen Itani sanoo uskoneensa täysin maajoukkueeseen.

”Halusin omasta puolestani osoittaa, että minulla on sataprosenttinen luotto. En missään vaiheessa epäillyt, ettei mitaleita tule. Kun Wilma voitti, sanoin, että mitaleita tulee vielä lisää”, Itani sanoo puhelimitse.

Hän seurasi EM-kisoja Münchenissä alkuviikon ja palasi Suomeen torstaina. Topi Raitasen estekullan ja Kristiina Mäkelän loikkahopean hän katsoi kotonaan.

Itani ei ota Münchenin mitaleista kunniaa itselleen tai SUL:lle.

”Olisi hienoa sanoa, että liitto ja puheenjohtaja käänsivät kelkan. Työ on tehty kentällä erinomaisessa valmennuksessa. Euroja on satsattu valmennukseen, ei vain pelkästään urheilijoiden stipendeihin, mikä aiheutti alussa porua.”

Murto, Mäkelä ja Raitanen ovat urheilijoita, joita myös Suomen Olympia­komitea on tukenut kaikkein pitkäaikaisimmin ja suurimmin.

Neljä vuotta sitten Berliinissä Suomi saavutti ainoastaan kolme pistesijaa. Myös vuoden 2019 MM-kisoissa ja viime vuonna olympiakisoissa Tokiossa jäätiin ilman mitalia.

MM-kisojen ja olympiakisojen tulostaso on kuitenkin aivan eri kuin EM-kilpailuissa.

”Suomen joukkueen henkinen tila on muuttunut isosti, jos sitä vertaa vuoteen 2018. Silloin meillä on lohdutun julkinen keskustelu ja myös yleisurheilu­perheen sisällä. Ilmapiiriä on rakennettu yhdessä.”

Lehti alkoi kääntyä Puolan Torunissa maaliskuussa 2021 pidetyissä EM-halleissa, jossa Suomella oli paras menestys 43 vuoteen.

Kristian Pulli hyppäsi pituuspronssia, Ella Junnila oli kolmas korkeudessa ja Lotta Kemppinen juoksi 60 metrin hopeaa. Nooralotta Neziri jäi mitalista vain sadasosan päähän 60 metrin aidoissa.

”Naurettiin, kun sanoin, että Torunista tulee mitali, mutta niitä tuli kolme. Kun sanoin, että Münchenistä tulee 3–4 mitalia, sanottiin, että Itanilta on kadonnut suhteellisuuden taju. Vuonna 2024 EM-kisoissa voidaan vielä tuplata mitalimäärä”, Itani sanoo.

Itani, 35, valittiin toiselle kolmivuotis­kaudelle viime syksynä.

Hyvän ilmapiirin ja ammattimaisen valmennuksen tukipilarina on SUL:n kohentunut talous. Vuoden 2012 Helsingin EM-kisoista kertyneet velat on maksettu.

Kolmena viimeisenä tilikautena SUL on tehnyt Itanin mukaan 700 000 euroa ylijäämää.

”Kiitos kuuluu operatiiviselle organisaatiolle, se ei mene hallituksen piikkiin, että talous on korjattu. Tase on vahva, ja on strategisen pohdinnan paikka, miten varat käytetään. Satsataanko vielä enemmän seuraavat pari kolme vuotta vai sijoitetaanko 20 vuoden päähän.”

SUL:lla on takanaan varakas säätiö, jonka omaisuutta hoitavat ammatti­sijoittajat. Varoja voidaan sijoittaa esimerkiksi kiinteistöihin tai osakkeisiin.

Seuraavaksi Itani jännittää, miten Helsingin Olympiastadion täyttyy syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna käytävässä Ruotsi-ottelussa, kun mukana on ainakin kolme Euroopan mestaria: Murto, Raitanen ja seivästaiteilija Armand Duplantis.

”Yleisurheilu on parasta paikan päällä. Tämä on vasta alkusoittoa, sen voin luvata. Tätä junaa ei pysäytä mikään.”

