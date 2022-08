Ratkaisu tapahtui kolikkoa heittäen. Myös Vaahteraliigassa voidaan joutua runkosarjan päätteeksi arpajaisiin.

Amerikkalaisen jalkapallon I divisioonan loppuottelun eli Spagettimaljan toinen joukkue jouduttiin ratkaisemaan lauantai-iltana arpomalla.

Kolikonheiton jälkeen finaaliin eteni Tampere Saints, joka kaatoi lauantaina kotikentällään Vantaan Taftin pistein 36–19. Sekä Saints että Taft ottivat kuuden ottelun runkosarjassa kolme voittoa. Keskinäiset ottelut menivät tasan 1–1.

”Arvonta suoritettiin välittömästi ottelun jälkeen kentällä. Ottelun päätuomari heitti kolikkoa”, Suomen amerikkalaisen jalkapallon liiton (SAJL) puheenjohtaja Roope Noronen kertoo HS:lle.

Taft voitti joukkueiden edellisen kohtaamisen kotikentällään 21–7. Keskinäisten otteluiden pisteet menivät siis Saintsille 43–40, mutta piste-eroja ei huomioida sijoituksia ratkoessa. Norosen mukaan tämä johtuu lajin luonteesta.

”Kun ottelu on voitettu, joukkue yleensä ottaa polvea maahan ja kuluttaa kellon vaan pois”, hän perustelee tilannetta, jossa pelikello jää käyntiin.

”Syntyy hassuja tilanteita, jos piste-eroja ruvetaan laskemaan. Pahimmillaan joukkue voi potkaista peliajan loppuessa field goalin hävitäkseen ottelun, mutta voittaakseen piste-eron”, Noronen kertoo kolme pistettä tuovaa kenttäpotkumaalia esimerkkinä käyttäen.

”Siinä tulee elementtejä, jotka eivät oikein kuulu siihen voitosta pelaamiseen.”

Spagettimalja pelataan Vaasassa perjantaina 26. elokuuta. Saints kohtaa finaalissa Wasa Royalsin, joka voitti kaikki kuusi runkosarjaotteluaan yhteispistein 292–49.

I divisioonassa on jouduttu arpomaan muun muassa vuoden 2017 runkosarjan voittaja helsinkiläisen Wolverinesin ja kuopiolaisen Steelersin välillä. Kaksi vuotta myöhemmin sijat 3–5 ratkottiin pelikorteilla Skype-palaverissa kolmen joukkueen kesken.

Lue lisää: Erikoinen tilanne suomalaisessa jenkkifutiksessa: kolmen joukkueen sijoitukset ratkaistiin pelikorteilla Skype-palaverissa

Noronen toimii sarjapäällikkönä miesten I divisioonan lisäksi myös korkeimmalla sarjatasolla Vaahteraliigassa. Myös Vaahteraliigassa voi olla edessä arvonta.

Steelers on jo varmistanut runkosarjan voiton. Helsinkiläinen Roosters on tällä hetkellä toisena kahdeksalla voitollaan ja kolmella tappiollaan. Wolverinesilla sekä Seinäjoki Crocodilesilla on seitsemän voittoa ja neljä tappiota.

Mikäli Roosters voittaa päätöskierroksella Steelersin, on se varma kakkonen. Jos Roosters häviää ja Wolverines ja Crocodiles voittavat ottelunsa, ovat kaikki tasoissa.

”Siinä on parikin erilaista vaihtoehtoa riippuen siitä, mitkä joukkueet päätyvät tasan”, Noronen selvittää.

”Jos kaikki kolme päätyy samoihin [pisteisiin], niin Wolverinesilla on yksi vierasvoitto enemmän kuin kahdella muulla, ja se menee sitä kautta kakkoseksi.”

Välierien kotiedun eli kakkossijan arpominen näyttää tässä vaiheessa epätodennäköiseltä. Sijat kolme ja neljä sen sijaan voidaan joutua arpomaan. Noronen kertoo vaihtoehtojen pyörittelyn olevan haastavaa, kun uusintaottelu ei ole vaihtoehto.

”Sääntöihin on kuitenkin kirjattu, että jos sarjapaikkaa joudutaan arpomaan alaspäin, niin siinä pelataan uusintaottelu. Arvalla ei voi pudota”, hän sanoo.

Lajiliitto on Norosen mukaan pohtinut korvaavia vaihtoehtoja arvonnalle.

”Mutta niin kuin sanottu, keskinäisten otteluiden piste-eron huomioiminen on vähän hassua tämän lajin luonne huomioiden.”

Yhtenä vaihtoehtona voisi olla arvonnan korvaaminen edellisen kauden rankingilla.

”Jos kaikki muu on tasan, katsotaan, kumpi oli edellisvuonna parempi. Nyrkkeilyssähän on vähän niin, että jos mestarin kanssa nyhjäät tasurin, niin mestari pysyy edelleen mestarina.”