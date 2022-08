Koripalloilun supertähtiin kuuluva amerikkalainen Britney Griner sai Venäjällä yhdeksän vuoden tuomion huumeiden salakuljetuksesta.

Entinen Chicago Bullsin koripallotähti Dennis Rodman sanoi amerikkalaiselle NBC Newsille olevansa valmis matkustamaan Venäjälle ja auttamaan vangittua Brittney Grineriä vapaaksi.

Naiskoripallon supertähtiin kuuluva Griner sai vähän aikaa sitten peräti yhdeksän vuoden tuomion Venäjällä, kun hänen matkatavaroistaan löydettiin kannabisöljyä sisältäviä sähkötupakan patruunoita.

”Olen saanut oikeuden matkustaa Venäjälle auttamaan tätä pelaajaa”, Rodman, 61, kertoi NBC Newsille.

”Yritän lähteä jo tällä viikolla.”

Presidentti Joe Bidenin hallinnosta kantautui tieto, että Rodmanin visiitti aiheuttaisi enemmän harmia kuin toisi apua lukossa olevaan tilanteeseen.

Julkisuudessa on liikkunut tieto, että Yhdysvallat yrittäisi saada Grinerin vapaaksi vankeinvaihto-ohjelmalla, joka on eri tapaus kuin Rodmanin matka.

Rodman on yrittänyt rakentaa itsestään yhteyksien pitäjää diktatuureihin. Hän on kehittänyt suhteita Pohjois-Koreaan, jossa hän on käynyt useita kertoja viimeisen kymmenen vuoden aikana ja tavannut diktaattori Kim Jong Unin.

Venäjän yksinhallitsija Vladimir Putin ja Rodman tapasivat 2014, jonka jälkeen ristiriitainen koripallotähti kuvasi Putinia ”cooliksi kaveriksi”.

Rodmanin koripallodiplomatia ei ole uutta, kun hän kulki entisen presidentin Donald Trumpin seurueessa, kun Trump tapasi Kimin Singaporessa.

Griner pelasi Jekateringburgissa viime kaudella, kunnes jäi kiinni helmikuussa.

Dennis Rodman kävi Suomessa pelaamassa ToPossa marraskuussa 2005.