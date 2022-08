Lando Norris ja Christian Horner ovat huolissaan Formula 1 -sarjan klassikkokisan kohtalosta – ”On varmaan niin, että kaikki on kiinni rahasta nykyään”

Red Bull -formulatallin johtajan mukaan F1-sarjan pitäisi suojella historiallisia kilpailujaan.

Jotkin formulasarjan suurimmista nimistä ovat huolissaan siitä, että Belgian Grand Prix saatetaan pudottaa formula 1 -sarjan ohjelmasta ensi vuonna.

F1 palaa kesätauoltaan ikoniselle Spa-Francorchampsin radalle tänä viikonloppuna, mutta radan sopimus sarjan kanssa on päättymässä, eikä uutta sopimusta ole tehty.

”Tulen surulliseksi”, McLaren-kuski Lando Norris sanoi toimittajille maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

”On varmaan niin, että kaikki on kiinni rahasta nykyään, siitä tämä johtuu. Tämä on bisnestä, mutta Spa on historiallinen kilpailu F1-sarjassa.”

Norrisin mukaan sama tilanne on Monacon kisalla ja Monzalla.

”Mielestäni Span tulisi olla kalenterissa niin kauan kuin F1-sarja on olemassa.”

Useampi F1-sarjan suosituimmista radoista on vaarassa menettää vuotuiset kilpailunsa, kun laji leviää maailmalle. Yhdysvallat on saamassa uuden kilpailun, kun Las Vegasissa ajetaan ensi vuonna. Etelä-Afrikka toivoo saavansa oman kilpailunsa takaisin kalenteriin, ja sarja saattaa palata Kiinaan, mikäli maan koronarajoitukset joskus sallivat sen.

Samaan aikaan, kun laji kasvaa maailmalla Red Bullin johtaja Christian Horner vaati kansainvälistä autourheiluliittoa suojelemaan F1-sarjan historiallisia kilpailuja. Span lisäksi Monaco on vailla sopimusta ensi vuodelle.

”Monaco, Silverstone, Spa ja Monza ovat historiallisia kilpailua, joita pitäisi suojella”, Horner sanoi Expressille Reutersin mukaan.

”On hienoa, että tulee uusia kilpailuja, mutta on pakko olla myös historiaa läsnä.”

“Mitä olisikaan tenniksen ATP-kiertue ilman Wimbledonin kilpailua. Nämä kilpailut ovat osa historiaa, osa lajin dna:ta. Teemme mielipiteemme tiettäväksi, mutta lopulta pitää luottaa lajin liiketoimintaa vetäviin tahoihin.”