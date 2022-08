Suomi kaatoi Israelin MM-karsinnassa Lauri Markkasen johdolla.

Suomen miesten koripallojoukkue otti ison askeleen kohti MM-kisoja, kun se kaatoi MM-karsintaottelussa Israelin lukemin 79–73 yli 11 000 katsojan edessä Tampereella torstaina.

Susijengin ykköstähti Israelia vastaan oli odotetusti Lauri Markkanen, joka heitti 28 pistettä ja otti yhdeksän levypalloa.

Suomi on J-lohkossa todella vahvoilla, sillä seitsemästä ottelusta on saldona kuusi voittoa ja vain yksi tappio. Jäljellä on vielä viisi ottelua, joissa tulee Israel-vierailun lisäksi ohjelmassa on ottelut Saksaa ja Viroa vastaan.

Lohkon kolme parasta joukkuetta etenee MM-turnaukseen, joka pelataan Japanissa, Filippiineillä ja Indonesiassa syksyllä 2023.

Suomi aloitti kotiottelun Israelia vastaan hieman tahmeasti, mutta Markkasen onnistumiset nostivat isännät jo ensimmäisellä jaksolla kuskin paikalle.

Ensimmäinen kymmenminuuttinen meni lopulta Suomelle lukemin 22–19. Markkanen heitti pisteistä kymmenen.

Markkanen kantoi myös toisella jaksolla Suomea ja löi palloa muutaman kerran komeasti alaspäin saaden Nokia-areenan huutamaan.

Tauolle mentiin lukemissa 47–37, ja Markkasen saldo oli 20 pistettä.

Toisen puoliajan alussa Suomen johto repesi suurimmillaan jo 13 pisteeseen, mutta Israel kavensi onnistuneilla kolmen pisteen heitoilla eron vain kahteen pisteeseen ennen viimeistä kymmenminuuttista.

Israel sai Markkasen paremmin kuriin, ja Suomen ykköstähti heitti vain neljä pistettä.

Viimeinen neljännes alkoi molemmilta joukkueilta väsyneen näköisesti. Markkasella alkoi isot minuutit painaa, mutta esiin nousivat Oliver Nkamhoua ja viimeistä kotipeliään pelannut Petteri Koponen.

Nkamhoua upotti kaksi tärkeää koria, ja Koponen pani korisukan heilumaan kolmen pisteen viivan takaa.

Markkanen huilasi muutaman minuutin ja palasi kentälle, kun peliaikaa oli neljä minuuttia jäljellä.

Israel tuli pisteen päähän, kun peliaikaa oli jäljellä 3.30, mutta pirteästi esiintyneen Elias Valtosen kori vei Suomen taas kolmen pisteen päähän. Valtonen heitti yhteensä 14 pistettä.

Markkanen teki neljänneksen ensimmäisen korin vasta vajaat kaksi minuuttia ennen ottelun loppua, kun vapaaheitto upposi.

Seuraavasta hyökkäyksestä Markkanen upotti korin ja vapaaheiton päälle, ja kun omassa päässä käsiin tarttui levypallo, alkoi voitto sinetöityä.

Susijengi kohtaa seuraavassa ottelussa Viron vieraskentällä sunnuntaina.