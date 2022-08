Kakon suoritus saa kritiikkiä ylipitkästä vauhdista.

New York Rangersissa pelaava NHL-jääkiekkoilija Kaapo Kakko tunnetaan erityisesti taidoistaan, mutta mies on nyt osoittanut, että lyöntilaukaus on niin ikään kunnioitettavalla tasolla.

Kakko lämäsi kiekon verkkoon peräti 172 kilometrin tuntinopeudella.

NHL:n tähdistöottelun yhteydessä järjestetään vuosittain lämärikisa, jossa ratkotaan kovimman lyöntilaukauksen esittäjä. Patrik Laine oli mukana vuonna 2017 ja laukoi kiekon verkkoon 163 kilometrin tuntinopeudella.

NHL:n ennätys on Zdeno Charan 175,1 kilometriä tunnissa (108,8 mailia tunnissa) vuodelta 2012.

Charan ja Kakon suorituksissa on kuitenkin yksi merkittävä ero. Tähdistöottelussa pelaaja saa ottaa vauhtia vain lähimmältä siniviivalta. Kakko laukoo kuitenkin lähes koko kentän mittaisen vauhdin jälkeen. Tätä moni kritisoikin vastauksena NHL:n jakamaan videoon.

Vaikka Kakon suoritus ei siis ole niin sanotusti tilastokelpoinen, on se silti osoitus lyöntilaukauksen tasosta.

Kakko teki heinäkuun lopussa kaksivuotisen jatkosopimuksen Rangersin kanssa. Hän on pelannut joukkueessa 157 ottelua tehoilla 26+32.