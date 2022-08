Suomen hiihtomaajoukkueen voitelupäällikkö Mika Venäläinen muistuttaa, että suksien ominaisuudet vaikuttavat edelleen paljon voitelua enemmän tulokseen.

Suomen hiihtomaajoukkueen huoltopäällikkö Mika Venäläinen tyrmää norjalaisen lajivaikuttajan Guri Knottenin ehdotuksen siitä, että huipputason kansainvälisissä kilpailuissa suksihuoltoa voisi ikään kuin tasapäistää voitelurajoituksilla.

”Voisimme standardisoida paljon enemmän välinepuolella. Ehkä meidän kannattaisi kokeilla kaikille yhteisiä voitelujärjestelyjä”, Knotten sanoi maanantaina VG:n haastattelussa.

Knotten aloittaa syyskuussa työt Sveitsissä pohjoismaisten hiihtolajien ja ampumahiihdon johtajana. Hänestä on myös tulossa VG:n mukaan Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n maastohiihtokomitean jäsen.

Knotten perustelee ajatustaan tasapäistämisestä sillä, että suksihuolto syö nykyisellään paljon taloudellisia resursseja ja vaikeuttaa etenkin pienempien hiihtomaiden asemaa.

FIS:n maastohiihtojohtaja Pierre Mignerey sanoi tiistaina VG:lle, että FIS on perustanut työryhmän pohtimaan tätä ongelmaa, että monet pienemmät maat ovat tiukoilla budjettiensa kanssa.

”Olemme keskustelleet FIS:n voiteluryhmästä, tasavertaisesta järjestelmästä. Mutta aina tulee olemaan eroja. Urheilijoilla on erilaisia suksia.”

”Amatöörien ajatuksia”, Mika Venäläinen kuittaa puheet kaikille yhteisestä voitelusta.

Venäläinen muistuttaa siitä tosiasiasta, että itse voitelu vaikuttaa nykyään varsin vähän suksien toimivuuteen ja kilpailukykyyn.

”Suksissa on edelleen niin paljon muuttujia, ja suksi ratkaisee 80 prosenttia tuloksesta. Toki perinteisellä sillä on iso merkitys, jos pitovoitelu onnistuu tai epäonnistuu, mutta vapaalla hiihtotavalla voitelulla on marginaalisen pieni merkitys”, Venäläinen sanoo HS:lle ja tarkoittaa nimenomaan suksihuollon osuutta kilpailutulokseen.

Urheilijan kunto ja muut ominaisuudet ovat sitten eri asia.

Suksikaluston osalta urheilijat eivät ole koskaan samalla viivalla, koska kahta ominaisuuksiltaan täysin identtistä suksiparia ei ole olemassa. Sellaisten valmistamista on toki yritetty, mutta Venäläisen mukaan aina löytyy vähintään pieniä eroja.

”Vahingossa voi tulla keskenään melko samanlaisia suksipareja, mutta jos tulee hyvä sarja, se saattaa mennä kokonaisuudessaan jollekin hyvälle urheilijalle.”

”Hyvillä mailla ja hyvillä urheilijoilla säilyy edelleen etu niihin vähän heikompitasoisiin urheilijoihin verrattuna”, Venäläinen sanoo viitaten siihen, että yleensä suksitehtaiden parhaat sukset päätyvät parhaille hiihtäjille.

Venäläinen mielestä voitelun tasapäistäminen ei ratkaise ongelmaa.

”Eiväthän formula 1:ssäkään kaikki aja samalla moottorilla.”

Venäläinen sanoo ymmärtävänsä, että tasapäistämisehdotuksilla pyritään taloudellisiin säästöihin.

”Silloin jäisi huoltorekkoja pois, ja hiilijalanjälki voisi olla pienempi, mutta hyvän ja huonon tasapuolistaminen voitelulla on marginaalisen pieni asia. Itse suksi ratkaisee 80 prosenttia, ja voitelulla voidaan tehdä pieni viilaus suuntaan tai toiseen.”

Venäläisen mielestä voimasuhteet tasoittuisivat enemmän, jos sukset tulisivat kisajärjestäjältä, ja ne arvottaisiin urheilijoille.

”FIS:llä olisi suksikirjasto, josta lainattaisiin suksia”, Venäläinen ironisoi.

Oma lukunsa voitelun ”standardisoimisessa” olisi valvonta. Miten varmistetaan, että kaikki käyttävät sääntöjen mukaisia voiteita?

Parin viime vuoden aikana FIS:llä on ollut massiivisia vaikeuksia saada kehitettyä riittävän luotettavaa menetelmää erottamaan, onko suksen pohjassa fluoritonta vai fluoripitoista voidetta.

Tämän takia fluorivoidekiellon voimaantuloa on ollut pakko lykätä.

Vielä haastavampaa voisi olla mitata, onko suksen pohjassa tietyn merkkistä ja sääntöjen sallimaa voidetta.

”Kyllä se melkein vaatisi sen, että urheilija tulee kisaan pienen suksipussin kanssa ja FIS hoitaa sukset kuntoon. En näe, että sinne tulisi joukkueen huoltoryhmä. Jos ei ole valvontaa, siinä käy tosi huonosti”, Venäläinen heittää.

Venäläinen pohtii, että taloudellista säästöä voisi syntyä helpommin esimerkiksi urheilijakohtaista suksimäärää rajoittamalla. Nyt resursseja kuluu valtavan suksimäärän säilyttämiseen ja kuljettamiseen.

”FIS merkkaisi urheilijalle X määrän suksia per kausi. Jollain sellaisella voisi saada enemmän järkeistämistä aikaan”, sanoo Venäläinen, jonka johdolla Suomen suksihuoltoryhmä onnistui Pekingin olympialaisissa kiitettävästi.