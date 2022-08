Serena Williams, 17, tuuletti voittamassaan US Openin loppuottelussa Martina Hingisiä vastaan vuonna 1999.

US Openissa päähuomio on Serena Williamsin jäähyväisissä ja Ukrainan sodan varjostamissa venäläistähdissä. Samassa turnauksessa Emil Ruusuvuori ja Harri Heliövaara tähyävät tosissaan kohti maailman huippua.

New York

Serena Williams väistyy parrasvaloista samassa paikassa, jossa hän juhli ensimmäistä grand slam -mestaruuttaan vuonna 1999, vain 17-vuotiaana: US Openissa New Yorkissa.

Williams, 40, lopettaa huikaisevan uransa tähän kauteen. Yksi kaikkien aikojen parhaista tennispelaajista ilmoitti asiasta Vogue-muotilehden näyttävässä artikkelissa kolme viikkoa sitten.

Williams tunnetaan taistelijaluonteena. Hänen parinkymmenen vuoden voittokulkunsa muutti naisten peliä kauttaaltaan fyysisempään ja vauhdikkaampaan suuntaan.

”Haluaisin ajatella, että ansiostani naisurheilijat voivat olla oma itsensä, pelata aggressiivisesti ja takoa nyrkkiään, pukeutua mihin haluavat ja sanoa mitä haluavat, piestä muut ja olla ylpeitä siitä kaikesta”, hän kertoi Voguessa.

Williams ei myöskään antanut äidiksi tulemisen lopettaa pelaamistaan. Hän oli ollut kaksi kuukautta raskaana voittaessaan Australian avoimet vuonna 2017. Äitiyslomalta palattuaan hän ylsi vielä neljästi grand slam -finaaliin.

Serena Williams kuvattuna kesäkuussa Wimbledonin grand slam -turnauksessa, jossa hän hävisi ensimmäisellä kierroksella ranskalaiselle Harmony Tanille.

US Open on aina vuoden viimeinen grand slam -turnaus. Williams ei ole vahvistanut, jääkö tämä hänen ylipäänsä viimeiseksi turnauksekseen, mutta todennäköisesti jää.

Vaikka Williams osallistuisi vielä vähäpätöisempiin peleihin, ympyrä sulkeutuu merkityksellisellä tavalla juuri tässä turnauksessa, joka alkaa maanantaina New Yorkin Queensissä.

Urheilutapahtumanakin se on erinäköinen kuin Williamsin uran alussa, ja siitä voidaan kiittää häntä itseään.

Yhdysvaltain tennisliiton pelaaja- ja valmentajakehityksen johtaja Martin Blackman kertasi aiemmin elokuussa The New York Timesin haastattelussa, kuinka Serena Williamsin ja tämän isosiskon Venus Williamsin menestys toi selvästi lisää mustia ja muita vähemmistöjä maan tenniskentille ja -katsomoihin.

Serena Williams on voittanut kaikkein eniten grand slam -turnauksia ammattilais­aikakaudella: 23, niistä kuusi US Openissa.

Hän on pitänyt naisten maailmanlistan kärkipaikkaa urallaan 319 viikkoa eli yhteensä yli kuusi vuotta, siitä yhtäjaksoisesti ennätyspitkään 186 viikkoa.

Enää Williams ei kuitenkaan kuulu suosikkeihin.

Hän on maailmanlistalla vasta 608:s, suurelta osin siksi, että jalkavamma piti hänet melkein vuoden sivussa ennen tätä kesää. Williams on myöntänyt, ettei ehkä ole voitto­kunnossa New Yorkissa.

Serena Williams pelasi US Openissa viimeksi vuonna 2020.

US Openin esiturnauksena pidettävässä Cincinnatin ATP Mastersissa Williams hävisi ensimmäisellä kierroksella selvästi britti Emma Raducanulle, 19, joka on US Openin hallitseva mestari.

Williamsin huippu-uran uskomattomasta kestosta kertoo se, että Raducano on syntynyt kolme vuotta Williamsin ensimmäisen US Open -mestaruuden jälkeen.

Huonon sijoituksensa takia Williamsin ensimmäiseksi vastukseksi US Openissakin olisi voitu arpoa kuka tahansa parhaista, kuten maailmanlistan ykkönen Iga Świątek, tutut kilpakumppanit Simona Halep tai Naomi Osaka – tai isosisko Venus Williams, 42, joka niin ikään pelaa US Openissa ehkä viimeistä kertaa.

” ”Olen voittanut niin monta ottelua, koska olin vihainen jostain tai joku ei uskonut minuun.”

Serena (oik.) ja Venus Williams juhlivat nelinpelin mestaruutta US Openissa vuonna 1999.

Serena Williamsilla on kuitenkin hyvät mahdollisuudet edetä jatkoon. Hän kohtaa montenegrolaisen Danka Kovinićin, joka on maailmanlistalla 80:s.

Toisella kierroksella vastaan voi tulla maailmanlistan kakkonen Anett Kontaveit. Virolaisen kova sijoitus perustuu kuitenkin monen kuukauden takaisiin voittoihin, ja hänen vireensä on ollut viime kuukausina hakusessa koronavirustaudin ja valmentajan­vaihdon jäljiltä.

Jos tunnepelaajaksi tiedetty Williams saa hengen päälle, kotiyleisö saattaa siis hyvinkin saada nauttia hänestä vielä useamman ottelun verran.

”Olen voittanut niin monta ottelua, koska olin vihainen jostain tai joku ei uskonut minuun”, hän kertoi jäähyväistekstissään.

Toinen puhuttava aihe US Openissa on se, että turnaus avasi ovensa venäläisille ja valkovenäläisille pelaajille, joita ei Ukrainan sodan poliittisena seurauksena nähty aiemmin kesällä Wimbledonissa Englannissa.

Miesten maailmanlistan ykkönen Daniil Medvedev on siten puolustamassa viime vuoden voittoaan.

Sota pysyy silti kipeänä aiheena.

Ukrainalaisten protestit johtivat entisen maailmanlistan ykkösen, valkovenäläisen Viktoryja Azarankan vetämiseen pois Ukrainan kansallispäivänä viime keskiviikkona New Yorkissa järjestetystä hyväntekeväisyysottelusta, jolla kerättiin rahaa humanitaariseen apuun Ukrainaan.

The New York Times uutisoi ukrainalaispelaajien tulkitsevan, että ainakin osa venäläispelaajista tukee Vladimir Putinin hyökkäyssotaa Ukrainassa, eivätkä he koe venäläisten pelaajien osoittaneen heille minkäänlaista empatiaa.

US Openin kolmesti voittanut serbialainen supertähti Novak Đoković ei pelaa US Openissa, koska hän on kieltäytynyt koronavirusrokotuksista ja Yhdysvallat vaatii maahantulijoilta rokotustodistuksen. Samasta syystä hän ei päässyt alkuvuodesta Australian avoimiin.

Välissä Đoković voitti Wimbledonin.

” Ruusuvuori ja Heliövaara ylistävät pelipaikkojen tunnelmaa.

US Open saa suomalaispelaajissa aikaan aivan erityistä värinää.

Emil Ruusuvuori, 23, ja Harri Heliövaara, 33, ylistävät puhelinhaastattelussa New Yorkin ainutlaatuisuutta, iltaottelujen taikaa keinovalossa sekä pelipaikkojen tunnelmaa.

”Jenkkiyleisö osaa pitää meteliä, varsinkin jos on amerikkalainen kentällä”, sanoo Ruusuvuori, kaksinpelin maailmanlistan 44:s.

”Manhattanilla, jossa pelaajat yöpyvät, on ilmassa sähköä, joka siirtyy pelipaikallekin”, vakuuttaa Heliövaara, nelinpelin maailmanlistan 21:s, jonka pari on britti Lloyd Glasspool.

Ruusuvuorelle US Open on henkilökohtaisesti vielä erityisempi, sillä hän on menestynyt siellä jo juniorina. Vuonna 2007 eli 18-vuotiaana hän oli erittäin lähellä finaalipaikkaa.

”Ne välierän pari matsipalloa”, hän päivittelee yhä.

Toissa vuonna Ruusuvuori saavutti US Openissa ensimmäisen grand slam -ottelu­voittonsa. Nyt niitä on kasassa jo neljä. Viime vuonnakin hän selvisi US Openissa toiselle kierrokselle.

Emil Ruusuvuori syötti puolalaista Hubert Hurkaczia vastaan Washingtonin-turnauksessa 3. lokakuuta.

” ”Olosuhteet ovat käyneet tutuiksi. On kuumaa ja kosteaa.”

Ruusuvuori ja Heliövaara ovat viettäneet koko elokuun Pohjois-Amerikassa kovien alustojen kesäsarjassa, josta pelaajat hakevat perinteisesti tuntumaa US Openiin.

Kumpikin suomalainen osallistui Montrealin ja Cincinnatin ATP Masters -turnauksiin, joita yhdessä US Openin kanssa kutsutaan nimellä ”Summer Slam”, sekä alemman luokan ATP 250 -turnaukseen Winston-Salemissa. Ruusuvuori aloitti putken jo Washingtonin ATP 500 -turnauksessa.

”Olosuhteet ovat käyneet tutuiksi. On kuumaa ja kosteaa. Se vaikuttaa peliin, treenaamiseen ja fyysiseen oloon. Kentät ovat aika samanlaisia ja pallot Wilsonin US Open -palloja”, Heliövaara kertoo.

Heti perään hän kuitenkin huomauttaa, että suurin osa vastustajista on käynyt saman totuttelun läpi. Siksi siitä ei välttämättä saa suurta etua, mutta se nostaa pelin yleistä tasoa. Pelaajien otteet ovat varmemmat ja virheitä sattuu vähemmän, mistä saavat nauttia myös katsojat.

US Openissa Ruusuvuori kohtaa ensimmäisellä kierroksella maanantaina britti Jack Draperin, 20, joka on noussut maailmanlistalla rivakasti viime vuodenvaihteen 265. sijalta 55. sijalle. Ruusuvuori voitti Draperin kesäkuussa ATP 500 -turnauksessa, mikä vei hänet ensi kertaa sen tason puolivälieriin.

”Se on ollut yksi parhaista matseistani. Draper on osoittanut tasonsa, ja tästä tulee tiukka matsi. Hän on niitä nuoria, joita vastaan tulee varmasti pelattua tulevaisuudessa monta kertaa.”

Toisella kierroksella Ruusuvuorta odottaisi suurella todennäköisyydellä kanadalainen Félix Auger-Aliassime, 22, maailmanlistan kahdeksas, jolle hän hävisi Australian avointen avauskierroksella tammikuussa.

Ruusuvuoren kauden kohokohtia ovat olleet Lontoon puolivälieräpaikan lisäksi supertähti Rafael Nadalin laittaminen koville Melbournen ATP 250 -turnauksen välierässä tammikuussa ja ensimmäinen finaalipaikka saman tason turnauksessa Intian Punessa helmikuussa.

Ruusuvuori sai haettua virettä US Openiin kahta entistä maailmanlistan kolmosta vastaan. Montrealissa hän kaatoi sveitsiläisen Stan Wawrinkan, 37. Cincinnatissa hän hävisi tiukan toisen kierroksen ottelun kroatialaiselle Marin Čilićille, 33, jolle oli taipunut myös Lontoon puolivälierässä.

” ”Huomasimme, että pystymme kukistamaan ihan kärkipareja.”

Miesten nelinpeli alkaa keskiviikkona. Turnauksessa 11. sijoitetut Heliövaara ja Glasspool kohtaavat avauskierroksella Yhdysvaltojen William Blumbergin ja Serbian Miomir Kecmanovićin muodostaman parin.

Sekanelinpelissä Heliövaara pelaa chileläis-amerikkalaisen Alexa Guarachin kanssa. Heidän ohjelmansa tarkentuu vasta maanantaina.

Heliövaara myöntää auliisti, että hänen kautensa Glasspoolin kanssa on sujunut yli odotusten. Huippuhetki on ollut Hampurin ATP 500 -turnauksen voitto heinäkuussa.

”Se siirsi hommamme ihan uudelle levelille. Huomasimme, että pystymme kukistamaan ihan kärkipareja ja peräkkäisinä päivinä.”

Pohjois-Amerikan kesäsarjasta sen sijaan jäi parille hampaankoloon, ehkäpä hyvällä tavalla US Openia varten.

”Hyviä voittoja ja tosi tiukkoja tappioita. Odotukset olivat korkeammalla, koska peli on niin hyvässä iskussa.”