Red Bullin Max Verstappen ajaa kohti uransa toista maailmanmestaruutta.

Max Verstappen on ollut ylivoimainen tällä kaudella.

Formula 1 -sarjassa vietettiin neljän viikon tauko ennen viimeisen kolmanneksen käynnistymistä. MM-sarjan jännittävyyden kannalta toiveissa oli Ferrarin vastaisku, joka takaisi taistelun jatkumisen loppuun asti.

Vastaiskua ei kuitenkaan nähty, päinvastoin.

Red Bullin Max Verstappen otti kauden yhdeksännen voittonsa niin ylivoimaisen esityksen jälkeen, että loppukaudesta on lupa odottaa varsin yksipuolinen näytös.

Vaikka Ferrarin Charles Leclerc jossain kisassa onnistuisikin voittamaan Verstappenin, on mestaruus vain unelma – jos sitäkään. 96 pisteen eron kurominen kiinni kahdeksassa osakilpailussa on toki teoriassa täysin mahdollista, mutta käytäntö onkin täysin toinen.

Verstappen on ollut koko kauden vahva, ja voittopokaaleja on sijoiteltu palkintokaappiin tasaisesti kuukausi toisen jälkeen. Nyt voittoputki on toisen kerran tällä kaudella kolmen osakilpailun mittainen.

Kun Red Bull näyttää ottaneen tauon aikana entistä vahvemman niskalenkin Ferrarista, voivat viimeisetkin formulafanit lopettaa kynsien pureskelun. 24-vuotias Verstappen voittaa toisen maailmanmestaruutensa ja varmistaa ykköstilansa todennäköisesti hyvissä ajoin ennen kauden päätöstä.