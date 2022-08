Audi on mukana F1-sarjassa moottorinvalmistajana kaudesta 2026 eteenpäin.

Audin F1-suunnitelmista on puhuttu jo pitkään, ja nyt asia viimein julkistettiin.

Saksalainen autovalmistaja Audi vahvisti perjantaina liittyvänsä formula ykkösten MM-sarjaan vuonna 2026.

Audi liittyy F1-sarjaan moottorivalmistajana. Saksalaismerkki kertoi vahvistavansa yhteistyötallinsa vuoden loppuun mennessä.

Todennäköisimmin Audi aloittaa yhteistyön Sauberin kanssa, jolla on parhaillaan nimisopimus Alfa Romeon kanssa. Valtteri Bottas ajaa parhaillaan ensimmäistä kauttaan Ferrarin moottoreita käyttävän Alfa Romeon väreissä.

F1 ottaa käyttöön uudet hybridimoottorit vuonna 2026.

”Formula 1 tarjoaa merkillemme kansainvälisen näyttämön sekä haastavan kehityslaboratorion”, Audin puheenjohtaja Markus Duesmann muotoili.

Audi on osa jättiläiskonserni Volkswagenia, joka on tuomassa toisenkin brändinsä F1-sarjaan. F1-varikoilla on huhuttu jo pitkään, että Porsche löisi tulevaisuudessa hynttyyt yhteen Red Bullin kanssa.