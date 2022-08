Tähtijuoksija Femke Bol joutui tarjoamaan Eugenen MM-kisoissa Viivi Lehikoiselle jäätelön hävittyään kaksikon keskinäisen vedonlyönnin. Edes Hollannin mystisestä menestystehtaasta ei löytynyt lääkettä suomalaisen lähtökiihdytykseen.

Ei sitä joka päivä pääse juhlimaan voittoa kolminkertaisesta EM-voittajasta ja MM-kakkosesta.

400 metrin aitajuoksun SE-nainen Viivi Lehikoinen löi heinäkuussa Eugenen MM-kisoissa vetoa maailmantähti Femke Bolin kanssa. Se, joka ehtii välieräjuoksussa ensimmäisenä ensimmäiselle aidalle, voittaa jäätelön.

Vaikka Bol pinkoi finaaliin huippuajalla ja juoksi lopulta MM-kakkoseksi asti, suomalaisen haastetta hän ei tuolla hetkellä pystynyt voittamaan. Eroa jäi yksi sadasosa.

Elokuun EM-kisoissa roolit vaihtuivat, ja Lehikoinen jäi puolestaan jäätelön velkaa Bolille. Se oli kuitenkin harvinainen lipsahdus.

”Femke kommentoikin minulle, että kerrankin hän voitti ensimmäisen aidan”, Lehikoinen kertoo huvittuneena.

Hollantilainen Bol, 22, ja Lehikoinen, 23, kuuluvat samaan treeniryhmään, jota vetää sveitsiläinen huippuvalmentaja Laurent Meuwly.

Suomalaisjuoksija viettää tiimin kanssa aikaa ulkomaanleireillä, mutta muina aikoina hän harjoittelee Suomessa Mikael Ylöstalon johdolla.

Meuwlyn ryhmä pitää majaansa Hollannissa, arvostetussa Papendalin harjoituskeskuksessa. Mystinen menestystehdas sijaitsee keskellä Veluwen metsää Arnhemin kaupungista luoteeseen.

Siellä Lehikoinen ei ole montaa kertaa käynyt.

”On aika rajattua, kuka sinne pääsee”, hän kertoo.

”Hollannin liitto on tarkka omista urheilijoistaan, eivätkä he halua, että Papendaliin pääsee ulkopuolisia. Leiritykset ja muut pitää sopia erikseen Laurent’n työnantajan kanssa. Liiton pitää aina hyväksyä etukäteen, jos sinne haluaisi mennä.”

Laurent Meuwly työskentelee tarkoin varjellussa Papendalin harjoituskeskuksessa.

Yksi neuvotteluvaltti Meuwlylla ja Lehikoisella on kuitenkin aina hihassaan. Valmentaja voi vedota Hollannin liittoon sillä, että Bol tarvitsee harjoituksissa kirittäjää.

”Femke on ainut naisaituri siellä, mikä on auttanut myös minua. Sillä tavalla pääsyni voidaan perustella. Peruste on aina se, että hollantilaiset urheilijat hyötyvät siitä jollain tavalla”, Lehikoinen sanoo.

Meuwlyn tiimissä harjoittelee noin 15 hollantilaista ja pari ulkomaalaista urheilijaa.

Ryhmään kuuluvat periaatteessa kaikki Hollannin 4x400 metrin viestijuoksukandidaatit, kirkkaimpina tähtinä Bol, Lieke Klaver ja Liemarvin Bonevacia.

Ulkomaisista urheilijoista Meuwly valmentaa esimerkiksi 400 metrin puolalaista konkaria Anna Kiełbasińskaa ja sveitsiläistä 100 metrin tykkiä Ajla Del Pontea.

” ”Treeneissä on aina niin iloinen fiilis, että olen miettinyt, miksi sen pitäisikään olla niin vakavaa.”

Suomen yleisurheilussa luotetaan paljon kotimaisiin valmentajiin ja perinteisiin urheilija–valmentaja-pareihin. Isoja treeniryhmiä ei juurikaan ole. Lehikoinen kuvaileekin järjestelyä suomalaisittain poikkeukselliseksi.

Myös tunnelma treeneissä on erilainen kuin mihin Lehikoinen on Suomessa tottunut.

”On kivaa, että tuossa ryhmässä kannustetaan tosi paljon. Sitä ei näe Suomessa niin paljoa. On tosi iloinen meininki koko ajan. Kun suomalaisena tulee mukaan vähän ujomman ja jäykemmän kansan joukosta, niin se ollut itselle uutta.”

Lehikoinen on oppinut treeneissä rentoutumaan ja nauttimaan urheilusta enemmän.

”Treeneissä on aina niin iloinen fiilis, että olen miettinyt, miksi sen pitäisikään olla niin vakavaa. Se on varmasti yksi syy, miksi siitä ryhmästä tulee niin hyviä urheilijoita.”

Viivi Lehikoinen on nauttinut ulkomaalaisten treenikaverien seurasta.

Hyvien urheilijoiden lisäksi tiimissä syntyy hyviä ystäviä. Tästä Lehikoinen ja Bol ovat malliesimerkki.

”Harjoittelemme jonkin verran yhdessä, joten välit lähentyvät koko ajan enemmän. Ihan hyviksi kavereiksi meitä voi sanoa”, Lehikoinen kuvailee.

”Eniten olen juuri Femken kanssa, kun laji on kuitenkin sama ja meillä on paljon samoja treenejä ja kisoja. Sillä tavalla tunnen siis häntä parhaiten.”

Kaksikko pitää yhteyttä myös kisojen ja leirien ulkopuolella.

”Femke on todella mukava persoona. Vaikka hän on maailman paras, niin hän on todella tavallinen ja jalat maassa oleva ihminen.”

Arvokisamenestys ja Timanttiliigan voitto vuonna 2021 ovat tuoneet Bolille paljon huomiota, jota hollantilainen ei Lehikoisen mukaan aina kaipaisi.

”Olemme molemmat aika rauhallisia ja jopa vähän ujoja. Emme tykkää olla hirveästi huomion keskipisteenä. Urheilussa on luonnollista, että nostetaan [yksilöitä esiin], joten pystyn ymmärtämään häntä.”

EM-voittaja Femke Bolista on tullut Lehikoisen hyvä ystävä.

Samanlainen persoonallisuus yhdistää ystävyksiä, mutta myös yksi erottava tekijä luonteenpiirteistä löytyy.

”Femke on vähän lapsenmielisempi ja leikkisämpi kuin minä”, Lehikoinen miettii.

Lehikoisen mukaan Bol on ahkera lukija, mutta treenikumppaninsa kieltä hän ei silti osaa juuri nimeksikään. Ei suomalaisenkaan hollannin taidossa toisaalta kehumista ole.

”Olemme varmaan aika tasoissa. Yhtä huonoja molemmat”, Lehikoinen naurahtaa.

Valmentajaansa Meuwlya SE-nainen luonnehtii ”tiukaksi mutta pehmeäksi”. Sveitsiläinen osaa asettaa treeneissä rajat mutta on tarvittaessa myös ymmärtäväinen.

”Olen välillä vähän itsepäinen, joten minulle sopii tuollainen valmentaja. Mutta hän ei ole kuitenkaan mikään tyranni”, Lehikoinen sanoo.

Yksi Meuwlyn omintakeisimmista metodeista on teettää urheilijoilla jos jonkinlaisia testejä suorituskyvyn mittaamiseksi.

”Kun aloitin hänen kanssaan, tein pyörätestin, jonka nimi on windgate. Se on tunnetumpi jääkiekkoilijoiden keskuudessa. Piti pyöräillä 30 sekuntia täysiä pienellä vastuksella. Se oli erikoisin testi, jonka olen tehnyt. Harvemmin yleisurheilussa tehdään pyörällä testiä”, Lehikoinen kertoo.

KesäN 2020 jälkeen Lehikoisen kehitys oli pysähtynyt. Hän siirtyi Meuwlyn valmennukseen saman vuoden joulukuussa, ja siitä alkoi uusi nousukiito.

”Kiinnosti, mitä muualla tehdään paremmin”, hän perustelee ratkaisuaan.

Tällä kertaa ruoho oli vihreämpää aidan toisella puolella. Siitä osoituksena ovat kesän uusi Suomen ennätys ja uuden ilon harjoitteluun löytänyt juoksija.