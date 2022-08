HJK:n kohtaavan AS Roman tähtipelaajan jalka murtui, on pitkään sivussa

Roman keskikenttäpelaajan Wijnaldumin jalka murtui joukkueen harjoituksissa sunnuntaina.

Roman keskikenttäpelaaja Georginio Wijnaldum Serie A -ottelussa US Salernitanaa vastaan 14. elokuuta.

AS Roman keskikenttäpelaaja Georginio Wijnaldum, 31, on jalkapallokentiltä pitkään sivussa jalassa olevan murtuman takia, roomalaisseuran GM Tiago Pinto kertoi perjantaina. Pinton mukaan Wijnaldum palaa joukkueen vahvuuteen vasta tammikuussa.

Wijnaldumin jalka murtui joukkueen harjoituksissa sunnuntaina. Loukkaantuminen pitänee hänet sivussa MM-lopputurnauksesta, joka alkaa Qatarissa 20. marraskuuta. Hollanti ei ole kuitenkaan toistaiseksi vahvistanut, ettei pelaajaa nähdä Qatarin MM-turnauksessa.

AS Roma arvottiin perjantaina samaan Eurooppa-liigan lohkoon HJK:n kanssa. Lohkovaihe alkaa 8. syyskuuta ja päättyy 3. marraskuuta, joten lohkopelit jäävät Wijnaldumilta väliin.

Wijnaldum saapui AS Romaan aiemmin elokuussa lainapestillä PsG:stä. Ennen PsG:hen siirtymistä hän pelasi pitkään Liverpoolissa. Wijnaldum on pelannut Hollannin miesten maajoukkueessa 86 ottelua, joissa hän on tehnyt 26 maalia.