Ruotsi-tappio oli väliaikaisen päävalmentajan Marko Salorannan toinen ottelu päävalmentajana. Saloranta oli väliajan valmentaja, ja muutostila näkyi myös Ruotsi-ottelussa. Vakautta tarvitaan maajoukkueeseen, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ari Virtanen.

Tampere

Helmarien syksyn viimeinen MM-karsintaottelu laittoi pisteen karsinnoille ja samalla eräällä tapaa myös viiden vuoden jaksolle, jolloin Anna Signeul oli naisten maajoukkueen päävalmentajana.

Tiistain karsintaottelu Tampereen Ratinan stadionilla Ruotsia vastaan oli tuloksellisesti melko merkityksetön ottelu sen jälkeen, kun toiveet MM-jatkokarsintapaikasta olivat haihtuneet ilmaan. Oli jäljellä vain peli kunniasta ja Fifa-rankingpisteistä.

Ruotsi näytti jo avausjaksolla, mikä ero on maailmanlistan kolmosella ja samalla listalla sijalla 29 olevalla Suomella. Stina Blackstenius ja Lina Hurtig viimeistelivät Ruotsille avausjaksolla kaksi maalia vastahyökkäyksistä, jotka lähtivät Suomen pelaajien syöttövirheistä.

Ruotsin Lina Hurtig (kesk.) puski palloa Linda Sällströmin (vas.) ja Emma Peuhkurisen (19) yläpuolella.

Toisella jaksolla Ruotsin kolmannen maalin teki kulmapotkun jälkeen Linda Sembrant. Näitä erikoistilanteista päästettyjä maaleja on nähty liikaa Helmarien peleissä. Rebecka Blomqvist ja Fridolina Rolfo kaunistelivat voittolukemiksi 5–0.

Ruotsi-tappio oli väliaikaisen päävalmentajan Marko Salorannan toinen ottelu päävalmentajana sen jälkeen, kun Signeul oli irtisanottu heinäkuun lopussa. Saloranta oli väliajan valmentaja, ja muutostila näkyi myös Ruotsi-ottelussa. Vakautta tarvitaan maajoukkueeseen.

Tähtihyökkääjä Linda Sällströmin mukaan ottelu oli nöyryyttävä kokemus.

”Nyt pitää saada jokin ryhtiliike. Tänä vuonna ei ole tuloksellisesti mennyt mitenkään hyvin. Trendi pitää kääntää. Toivon, että uudella päävalmentajalla on avaimet tähän. Tällä tasolla pitää myös voittaa pelejä”, Sällström sanoi.

Linda Sällström yritti ohittaa Ruotsin Nathalie Björniä.

Tuloksellisesti Signeulin viiden vuoden parhaimmaksi tulokseksi jäi maajoukkueen valmentaminen viime kesän EM-turnaukseen, mutta se ei ollut ehkä hänen suurin antinsa maajoukkueelle.

Signeul muistetaan kesän jäljiltä pitkään myös hänen johtamistapaansa liittyvistä kiistanalaisuuksista, jotka nousivat uutisiksi turnauksen aikana. EM-turnaus ja sen aikana puhuttanut konflikti jää urheiluhistorian kirjoihin ja kansiin, mutta ehkä Signeulin kunniaksi pitäisi puhua myös siitä perinnöstä, mikä hänen jäljiltään jäi Suomeen.

”Kisapaikka oli hyvä saavutus. Anna panosti paljon siihen, että meillä pelaajilla olisi mahdollisimman hyvät olosuhteet kentällä ja sen ulkopuolella. Anna vei sitä puolta paljon eteenpäin. Hän valoi meihin itseluottamusta ja uskoa itseemme”, Sällström edellisen päävalmentajan hyviä saavutuksia.

Signeulin aikana naisten jalkapallomaajoukkueen toimintaympäristö ammattimaistui ja muuttui laadukkaammaksi.

Joukkueen toimintabudjetti kolminkertaistui ja valmennusryhmän koko kasvoi kahdeksasta kahteentoista henkilöön Signeulin aikana. Nämä toimenpiteet olivat osin seurausta siitä, että Signeul edellytti tiettyjä asioita sopimusneuvotteluissa ja uskalsi ja osasi vaatia resursseja, mutta toisaalta myös seurausta Palloliiton tietoisista panostuksista naisten maajoukkueeseen.

Kasvaneet resurssit ovat todennäköisesti myös pysyviä, sillä Palloliiton olisi vaikea perustella, miksi saavutettuja etuja alennettaisiin.

Signeulin maineen ja verkostojen avulla Helmarit saivat paljon hyötyä. Suomi sai parempia vastustajia maaotteluihin karsintakilpailuiden ulkopuolella. Se auttoi myös pelaajia ymmärtämään kansainvälistä vaatimustasoa.

On paljon puhuttu myös siitä, mikä oli hänen vaikutusvaltansa pelaajien seurasiirtoihin. Pystyikö hän auttamaan pelaajia parempiin seuroihin ja sarjoihin? Näin on väitetty. Se on fakta, että maajoukkuepelaajia on tällä haavaa laajemmalti Euroopassa hyvissä seuroissa ja sarjoissa kuin ennen hänen päävalmentajakauttaan.

Sattumalta Signeulin päävalmentajakauteen osui myös naisten jalkapallon kannalta merkittävä hetki, kun maajoukkueen pelaajat vaativat ja saivat itselleen tasa-arvoiset palkkiot miesten maajoukkueeseen verrattuna.

Signeulin aikana Helmarien medianäkyvyys kasvoi viime vuosien aikana merkittävästi, ja se lisää joukkueen, pelaajien ja naisten jalkapallon tunnettuutta ja suosiota. Tämän vuoden elokuun loppuun mennessä Helmarien näkyvyyden kasvu digitaalisessa oli 40,5 % edellisvuoteen verrattuna.

Kun tunnettuus kasvaa, seuraa siitä myös taloudellista hyötyä, kun joukkueen kaupallinen arvo kasvaa. Tiistaina Ratinassa oli paikalla 6678 katsojaa, mikä on uusi naisten maajoukkueen yleisöennätys karsintaotteluissa.

Mitä tulee itse peliin, niin suurta perintöä ei Signeuliltä jäänyt. Maajoukkueelta odotetaan seuraavan päävalmentajan alaisuudessa parempaa pallollista peliä, eikä pelkkää selviytymistaistelua.

Tiistain ottelu osoitti, että nuoret pelaajat voivat olla yllättävänkin valmiita vastuuseen.

Suomen tärkeimpiin pelaajiin kuuluva Summanen joutui jättämään pelin polvivamman takia kesken avausjakson lopulla. KuPSin keskikenttäpelaaja Emma Peuhkurinen, 22, pääsi tekemään A-maajoukkuedebyyttinsä Summasen epäonnen takia.

Peuhkurinen osoitti avausjakson lopussa, että hänen taitonsa riittävät hyvin maajoukkueeseen, ja hyvin pärjäsi myös toinen debytantti Emmi Siren, 21.

Ruotsi-ottelun jälkeen alkaa uusi aika Helmareille.

Salorannan apuvalmentaja Jonne Kunnas oli EM-turnauksen aikaan Ylen asiantuntija. Kisojen jälkeen hän sanoi HS:lle, että seuraavan päävalmentajan on oltava paras mahdollinen valmentaja. Se on hyvä periaate.

Kansainvälisten verkostojen säilyttämiseksi valmentajan on ehkä pakko tultava Suomen ulkopuolelta.