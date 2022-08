Entinen sulkapalloilija Ye Zhaoying väittää, että hänet pakotettiin häviämään olympiavälierä Sydneyn olympialaisissa: ”En voinut vastustaa järjestelmää.”

Entinen kiinalainen sulkapalloilija Ye Zhaoying väittää, että hänet pakotettiin häviämään olympiavälierä Sydneyn olympialaisissa.

Vaatimusten takana oli Yen mukaan Kiinan joukkueenjohto. Ye Zhaoyingin välierä­vastustaja naisten kaksinpelin välierässä oli toinen kiinalainen, Gong Zhichao. Joukkueen johto ei halunnut hänen väsyvän liikaa ennen finaalia, jossa vastustaja oli tanskalainen Camilla Martin.

Ye Zhaoying esitti väitteensä Tanskan TV2:lla, ja niistä uutisoi myös uutistoimisto AFP.

”He pyysivät minua tekemään sen. He pyysivät, että se ei näyttäisi tahalliselta tappiolta. Mutta samaan aikaan he halusivat, että en väsytä Gong Zhichaota liikaa”, Ye sanoi.

Ye sanoo, että hänen haluttiin häviävän ottelu suoraan kahdessa erässä. Hän sanoo lyöneensä tahallaan lyöntejä, jotka menevät yli rajoista tai jäävät verkkoon.

Hän ei nimennyt yhtään yksittäistä valmentajaa tai joukkueenjohtoon kuuluvaa henkilöä, joka oli käskyjen takana.

”Olympialaiset ovat liki ainutkertainen mahdollisuus urheilijalle, joten se on hyvin surullista. Mutta yksilönä en voinut vastustaa järjestelmää.”

Gong Zhichao voitti finaalin ja olympiakullan.

Kansainvälinen sulkapalloliitto (BWF) ei kommentoinut yksityiskohtia, mutta sanoo ottavansa syytökset vakavasti.

Ye asuu nykyisin Espanjan Malagassa yhdessä aviomiehensä Hao Haidongin kanssa. Hao on entinen jalkapalloilija, joka on pelannut maajoukkueessa yli sata ottelua ja on historian paras maalintekijä Kiinan maajoukkueessa.

Pariskunta kertoi TV2:lle, että heidän on lähes mahdotonta palata Kiinaan, sillä Hao on kritisoinut Kiinan viranomaisia. Vuonna 2020 hän julkaisi manifestin, jossa piti Kiinan kommunistipuoluetta terroristijärjestönä.

Molemmat urheilijat ovat myös kiinalaisen internet-sensuurin kohteita eikä heitä löydä maan internetistä, hakukoneista tai sosiaalisesta mediasta.

Lue lisää: Kiinassa netti­sensuuria hoitavat koneiden lisäksi kymmenet miljoonat ihmiset – jopa yksittäisillä oikeusistuimilla ja sairaaloilla on omia trollitehtaita