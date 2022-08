Elchen maalivahti Edgar Badian ei tarvinnut juuri venyä rangaistuspotkun torjunnassa Real Sociedadia vastaan.

Jalkapallon rangaistuspotku on tilanne, jossa maalivahdilla on varsin vähän hävittävää ja paljon voitettavaa. Laukojalla puolestaan on paineet onnistua, sillä 11 metristä pallo pitäisi laukoa maalivahdin ulottumattomiin verkon perukoille joka kerta.

Joskus paineet saavat valitsemaan ”turvallisen” ratkaisun, mikä toisinaan johtaa nololta näyttävään lopputulokseen. Tällainen tilanne nähtiin lauantaina Espanjan liigassa.

Osa laukojista katsoo maalivahdin liikkeitä ja päättää vasta viime tingassa laukauksensa suunnan, toiset luottavat tarkkaan ja kovaan laukaukseen ala- tai yläkulmiin.

Jotkut rangaistuslaukauksista näyttävät siltä, että niiden takana ei ole suurempaa pohdintaa, vaan laukaus suuntautuu maalivahdin kannalta mukavalle korkeudelle hieman keskipisteestä sivuun.

Ja sitten löytyy niitä laukojia, jotka luottavat maalivahdin aavistavan jompaankumpaan suuntaan ja laukovat siksi keskelle maalia.

Real Sociedadin Mikel Merino valitsi viimeksi mainitun vaihtoehdon lauantaina Espanjan liigan vierasottelussa Elcheä vastaan.

Merino pääsi laukomaan rangaistuspotkua 35. minuutilla 1–0-johtoasemassa. Merino päätti turvautua niin sanottuun panenkaan, eli rangaistuslaukaukseen, jossa pallo nostetaan kevyellä potkulla keskelle maalia.

Merinon epäonneksi Elchen maalivahti Edgar Badia ei kuitenkaan liikahtanut mihinkään ja otti todella helpon torjunnan.

Badian torjunta ei kuitenkaan auttanut kotijoukkuetta pisteille, vaan Real Sociedad voitti ottelun lukemnin 1–0.