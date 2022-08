Jokerien taustalle pyrkivään sijoittajaryhmään kuuluva Teemu Selänne ei edes yritä peittää pettymystään heidän hankkeensa kaatumisesta.

Entisten Jokeri-pelaajien Keijo Säilynojan ja Selänteen julkisuuteen tuoma Naurava Narri oy perustettiin palauttamaan itäliiga KHL:ssä rypenyt Jokerit takaisin Liigaan.

Sijoittajaryhmä, johon kuuluu yhdeksän yritysmaailman vaikuttajaa eri aloilta, rakensi hankkeen, joka olisi ollut valmis esiteltäväksi SM-liiga oy:n hallitukselle liigalisenssiä varten.

Jopa Jokerit ry, joka omistaa tuotemerkin nimeltä Jokerit, oli innostunut hankkeesta, kunnes kaikki kariutui neuvotteluissa Jari Kurrin kanssa. Jokerit Hockey Club oy, joka on Kurrin omistama firma, piti hallussaan tuotemerkkiä pitkällä sopimuksella.

Kaiken lisäksi Kurri pääsi eroon osuudestaan Jokereista myymällä sen Joel Harkimolle, joka kertoi saaneensa sijoittajan taakseen paljastamatta tämän nimeä.

”Otimme varmaan viisikymmentä kertaa yhteyttä Jokerien yhdistykseen. Meillä oli pläni, jolla saataisiin Jarin kanssa kapula vaihdettua tosi nätisti”, Selänne sanoo etäyhteydellä Anaheimista.

Nauravan Narrin suunnitelmat sisälsivät peliareenan, A-nuorista huolehtimisen ja muut velvoitteet, joita liigalisenssiin liittyy.

”Olimme valmiit ottamaan Jokerit haltuun 1.9. Me olimme varmoja, että kaikki on ok.”

Keijo Säilynoja on Naurava Narri oy:n puheenjohtaja.

Alun perin Nauravan Narrin vaatimuksena oli, ettei jää mitään siteitä KHL:ään, ja Selänteen ja Säilynojan mukaan se kuulosti hyvältä ja välttämättömältä.

Kaikki kääntyi nopeasti, kun yhdistys ilmoitti, että neuvotteluja olisi käytävä Kurrin kanssa. Kurri edellytti edustusjoukkueen ja A-nuorten lisäksi Jokerien nykyisen lomautetun toimistohenkilökunnan palkkaamista uudelleen polkaistavaan liigaseuraan. Lisäksi vastuisiin olisi kuulunut punttisalitarvikkeita, pelivarusteita, fanituotteita.

Selänne ja Säilynoja sanovat, että tämä vaatimus oli liikaa ja olisi heidän mielestään ollut este liigalisenssin saamiselle. Koko tämän paketin kokonaiskulut olisivat nousseet yli puoleen miljoonaan euroon.

”Me sanottiin, että nyt loppuu tämä pelleily”, Selänne toteaa.

Naurava Narri vetäytyi sivuun hankkeesta ja lähetti asiasta tiedotteen reilu viikko sitten.

Viime maanantaina tuli erikoinen puhelu puheenjohtaja Säilynojalle. Joel Harkimo sanoi ostaneensa Jokerit mutta ei paljastanut rahoittajaansa. Eikä hänen nimeään Selänne tai Säilynoja tiedä vieläkään.

”Jarille tuli paniikki, ja hän oli löytänyt Jollen, joka halusi minut ja Keken mukaan.”

Säilynoja ja Selänne ovat saaneet sen käsityksen, ettei uuden Jokerien taustalla saa olla kumpikaan kahdesta nimestä Harkimo tai Kurri. Entinen Jokerien omistaja Harry Harkimo ei sanojensa mukaan ole mukana, mutta Harkimoon liittyvä punainen vaate koskee myös Joelia.

”Jarille jäi paska käteen”, Selänne täräyttää. ”Ja totta kai ymmärrän, että hän halusi omansa pois.”

Molemmat entiset tähtikiekkoilijat sanovat, että Jokerien yhdistys halusi uuteen alkuun puhtaan pöydän, mutta siltikään Naurava Narri ei kelvannut kumppaniksi, vaikka uuden yrityksen taustat ovat vahvat.

”Siitä ollaan äärimmäisen pettyneitä.”

”Yhdistyksen suuntaan ihmetyttää päätöksenteon motiivi. On se mystinen hanke”, Säilynoja viittaa Joel Harkimon projektiin.

”Jokerit on iso yhteisö, ja se ansaitsee vastauksen ja on pakko mennä avoimesti, kun on KHL-kytköksiä. Meidän intressi on Jokerit.”

Selänne kertoo, kuinka Liigaan palaavaan Jokereihin olisi palautettu 1990-luvun menestysvuosien henki, ilmapiiri ja tunnelma. Vanhat legendat olisivat saaneet roolin tulla mukaan, mutta olisivat myös halutessaan osallistuneet rahallisesti oman maksukykynsä mukaan.

”Totta kai”, Selänne vastaa kysymykseen, olisiko hän sijoittanut omia rahojaan.

”Mun osuus olisi ollut isompi kuin monella muulla, mutta kaikki olisi otettu mukaan, jotka olisivat halunneet tulla.”

Säilynoja sanoo, että he olisivat vielä halunneet saada yhteyden yhdistykseen, mutta Jokerit ry:n johto pysyi hiljaa ja ”painui maan alle”.

Selänne sanoo, ettei ole pitkään aikaan ollut mistään näin innostunut kuin Jokerien palauttamisesta Liigaan.

”Pantiin oma työpanoksemme tähän joka päivä neljän kuukauden ajan. Meillä oli halli valmiina (Helsingin jäähalli), valmentaja päätettynä ja kaikki muut sovittuina.”

Nauravan Narrin suunnitelmissa oli tarjota kunniakas tie Kurrille ulos KHL-seurasta. Uusi yhtiö olisi tarjonnut tiettyjä tase-eriä liittyen A-nuorten joukkueeseen Jokerien domainin eli verkkotunnuksen omistukseen.

”Me ollaan pelattu by the book [ohjeiden mukaan ja Liiga on ollut todella auttavainen.”

Selänne korostaa, että heidän suunnitelmansa oli rakennettu rahoituksesta lähtien urheilulliseen puoleen ja ollut kestävä pohja liigalisenssin hakemiselle, joka pitää olla valmiina lokakuun lopussa.

”Se harmittaa, että joku toinen taho tulee, ja kun Jolle esitteli meille omaansa hän oli täysin valmistautumaton. Sanoin Jollelle, että tapahtui juuri niin kuin ei saa tehdä”, Selänne sanoo.

”Meidän ei tarvitsisi olla yksi Hjallis, joka päättää kaikesta, vaan tasa-arvoinen ryhmä.”

Säilynoja korostaa, että Nauravan Narrin ykköstavoite oli palauttaa takaisin yhteisö nimeltä Jokerit. Seura ja sen kannattajat menivät heidän ajattelussaan kaiken edelle.

”Tämä oli tosi surullinen, tämä tapa”, Säilynoja viittaa Joel Harkimon tekemään kauppaan haamurahoittajansa kanssa.

Selänne lisää, että häneen on parikymmentä fania ottanut yhteyttä ja kysynyt, olisiko mahdollista sijoittaa tähän hankkeeseen.

”Me oltaisiin tehty samanlainen buumi kuin 90-luvulla.”

”Se mitä haluttaisiin, että he saisivat sellaisen paketin kasaan, ettei Jokerit kärsisi, mutta nyt niin ei ole käymässä”, Selänne kuittaa Harkimon hankkeen.

Jokerit eli menestyksensä kulta-aikaa 1990-luvulla, kun seura voitti Selänteen, Säilynojan ja Otakar Janeckyn ja muiden sen ajan tähtien johdolla Suomen mestaruuden 1992 ja lisäksi vielä SM-kultaa 1994, 1996 ja 1997. Näiden vuosien jälkeen Jokerit saavutti enää yhden Suomen mestaruuden (2002) eikä KHL:ssä vähäisintäkään menestystä.

”Meillä on niin hieno porukka yhdessä, että pysymme varmaan kavereina pitkään ja vitsailtiin keskenämme, että pannaan Töölön Vesan kautta liigalisenssihakemus sisään”, Selänne heittää.

Töölön Vesa on seura, jonka paikalle Aimo Mäkinen rakensi Jokerit 1960-luvun lopussa ja siitä lähtien Jokerit on kuulunut Suomen puhutuimpiin kiekkoseuroihin.