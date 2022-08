Tässä on Susijengin joukkue EM-kisoihin – Nuori tähti jäi katkerasti ulos kisakoneesta

Topias Palmi nousee Suomen EM-joukkueeseen Olivier Nkamhouan tilalle. Nkamhoua joutuu palaamaan Tennesseen yliopistoon, joka ei jättänyt pelaajalle ”mitään valinnan mahdollisuutta”.

Suomen miesten koripallomaajoukkueen valmennusjohto on julkistanut 12 pelaajan joukkueen syyskuun alussa pelattaviin EM-kisoihin.

Susijengin tusina on odotetunlainen, kun Topias Palmi nousee joukkueeseen Olivier Nkamhouan korvaajaksi.

STT kertoi sunnuntaina, että Suomen aloitusviisikon pelaajaksi noussut Nkamhoua, 22, joutuu palaamaan Tennesseen yliopistoon, jossa hän aloittaa viimeisen pelikautensa.

”Se on ollut koko kesän kysymysmerkki. Olen käynyt keskusteluja valmentajien kanssa täällä ja collegessa. Minun piti valita, mikä on tällä hetkellä paras päätös itselleni. En voi tälläkään hetkellä sanoa, mikä on oikea valinta”, Nkamhoua kertoi tuolloin STT:lle.

Maajoukkueelle Nkamhouan poisjäänti on iso menetys. Hän oli aloitusviisikon pelaaja elokuun kahdessa MM-karsintaottelussa.

Koripalloliiton valmennuksen johtaja Henrik Dettmann sysäsi vastuun tilanteesta Nkamhouan sijaan Tennesseelle, jonka päävalmentaja on Rick Barnes.

”Näissä keskusteluissa pelaajalle ei jätetty mitään valinnan mahdollisuutta”, Dettmann sanoi.

Konkaripelaajat Shawn Huff ja Petteri Koponen päättävät uransa EM-parketilla, ja vuoden 2017 EM-kokoonpanosta mukana ovat myös Sasu Salin sekä NBA-vahvistus Lauri Markkanen.

Loput Suomen joukkueesta ovat aikuisten arvokisaensikertalaisia. Mukana kisoissa ovat joukkueen kuopus Miro Little, Henri Kantonen, Mikael Juntunen, Elias Valtonen, Alexander Madsen, Edon Maxhuni, Palmi sekä Ilari Seppälä.

Suomi aloittaa pelinsä D-lohkossa Prahassa perjantaina Israelia vastaan. Lohkon muut joukkueet ovat Tšekki, Serbia, Puola ja Hollanti. Lohkon neljä parasta etenee pudotuspeleihin 16 parhaan joukkoon.

Susijengi lähtee EM-kisoihin loisteliaassa vireessä, sillä joukkue varmisti sunnuntaina kisapaikan ensi vuoden MM-turnaukseen ensimmäisenä Euroopan maana. Suomen saldo MM-karsinnoissa on seitsemän voittoa ja yksi tappio.

MM-kisat pelataan vuoden päästä Filippiineillä, Japanissa ja Indonesiassa.