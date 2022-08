Rory McIlroyn rooli kentän ulkopuolisissa asioissa on noussut tänä vuonna uudelle tasolle.

Toukokuussa maailman parhaisiin golfinpelaajiin lukeutuva Rory McIlroy herätti laajaa hilpeyttä, kun hän esitteli major-kilpailu PGA Championshipin mediakeskuksessa pienelle tyttärelleen muraalia, jossa hän juhli takavuosina kyseisen kilpailun voittoa.

”Tuo oli silloin, kun isi oli hyvä”, pohjoisirlantilaisen McIlroyn kuultiin selittävän tyttärelleen.

Tähän asiaan palattiin sunnuntaina, kun McIlroy oli median edessä tuoreena Yhdysvaltojen PGA-kiertueen kausikilpailun FedEx Cupin voittajana.

McIlroylta kysyttiin, voiko hän nyt kertoa tyttärelleen, että isi on jälleen hyvä.

”Mielestäni isi oli silloin yhä hyvä, mutta nyt hän on ehkä hiukan parempi kuin muutama kuukausi sitten”, McIlroy vastasi.

McIlroyn, 33, uran 15. kausi maailman kovimmalla ammattilaiskiertueella on ollut vahva, vaikka major-kilpailuissa voittoa ei tullut taaskaan. Niitä McIlroylla on neljä, mutta tuoreimmasta on aikaa jo kahdeksan vuotta.

Tämän vuoden major-kilpailuissa hän saavutti sijat 2, 3, 5 ja 8. Maailmanlistalla hän on nyt kolmantena.

FedEx Cupissa McIlroy teki historiaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen pelaaja, joka on voittanut cupin kolme kertaa.

Aikaisemmat voitot tulivat vuosina 2016 ja 2019, jolloin McIlroy nousi finaalissa voittoon kaukaa kärjen takaa samaan tapaan kuin nyt.

Finaali Tour Championship pelattiin Atlantassa East Laken kentällä takaa-ajokilpailuna, johon mukaan selviytyneet 30 pelaajaa eivät lähteneet normaaliin tapaan tasatilanteessa vaan siten, että siihenastiset pistekilpailun sijoitukset oli muutettu tietyllä kaavalla lyöntieroiksi.

McIlroy aloitti kisan jaetulta viidenneltä sijalta, kuuden lyönnin päässä paalupaikalla olleesta maailmanlistan ykkösmiehestä Scottie Scheffleristä. Ero kasvoi heti kättelyssä, kun McIlroy sortui tekemään triplabogin avausreiällä ja bogin kakkosella.

Päätöskierrokselle lähdettäessä Scheffler oli edelleen johdossa ja kuusi lyöntiä McIlroyn edellä. Hänen päivänsä oli kuitenkin epävireinen, ja McIlroy nousi ohi lyönnin erolla.

McIlroy tienasi voittajan bonuspalkintona 18 miljoonaa dollaria. Hänen suoraan pelaamiseen liittyvät tulonsa PGA-kiertueen päättyneeltä kaudelta ovat 27 miljoonaa dollaria.

Talouslehti Forbesin mukaan McIlroy tienaa tänä vuonna sponsorituloina 34 miljoonaa dollaria.

McIlroyn uran 27. voiton pääkiertueilla tekee erityiseksi se, että hän ei pystynyt valmistautumaan finaaliin normaalilla tavalla.

McIlroyn rooli kentän ulkopuolisissa asioissa ja tavallaan poliitikon tai luottamusmiehen asemassa on noussut tänä vuonna uudelle tasolle, kun hän on ollut suunnittelemassa muutoksia, joilla PGA-kiertue yrittää vastata uuden saudirahoitteisen LIV-kiertueen tuloon markkinoille.

Nämä muutokset esiteltiin kiertuefinaalin aattona, ja samalla raotettiin McIlroyn bisnessuunnitelmia Tiger Woodsin kanssa. Näin keskittyminen kilpailuun jäi sivuseikaksi.

McIlroy on toiminut pelaajien edustajana PGA-kiertueen johtoelimissä ja puhunut Woodsin tavoin yksiselitteisen voimakkaasti kiertueen puolesta, kun PGA-kiertueen kärkipelaajia on tarttunut LIV-kiertueen miljoonahoukutuksiin.

Koko ammattilaisuransa ajan McIlroy on ollut erittäin suosittu hahmo yleisön silmissä sekä pidetty ja arvostettu pelaajakollegojen keskuudessa.

”Tämä on ollut myrskyisä vuosi erityisesti miesten ammattilaisgolfissa, ja olen ollut sen keskellä. Olen yrittänyt käyttää kaikki saamani tilaisuudet puolustaa sitä, mitä pidän parhaana paikkana pelata huippugolfia. Olin jotenkin osuvaa, että pystyin hoitamaan tämän kisan, koska se tavallaan saattoi päätökseen erittäin haastavan ja erilaisen vuoden”, McIlroy sanoi mediatilaisuudessa.