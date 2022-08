IS: Jokerien juniori­joukkue siirtyy pois Jari Kurrin alaisuudesta

Jääkiekkoliitto on vastaanottanut hakemuksen joukkueen sarjapaikan siirrosta toiselle toimijalle.

Jari Kurrin viimeinenkin Jokereihin on katkeamassa.

Helsingin Jokerien alle 20-vuotiaiden jääkiekkojoukkue siirtyy pois Jari Kurrin alaisuudesta, kertoo Ilta-Sanomat.

Kurrin omistama Jokerit Hockey Club Oy pitää toistaiseksi hallussaan joukkueen sarjapaikkaa U20-SM-sarjassa, mutta tämä on muuttumassa.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela kertoo Ilta-Sanomille, että liitto on vastaanottanut sarjapaikkaa koskevan siirtohakemuksen toiselle toimijalle. Nummela ei kuitenkaan kerro, kuka tämä toinen toimija on.

”Kun asiat ovat valmiit, Jokerit varmasti sitten yhteisönä tulee näillä asioilla ulos”, Nummela kommentoi IS:lle.

Jokerien tulevaisuus on ollut viime päivinä tiiviisti esillä koskien etenkin edustusjoukkuetta. Liiga on linjannut, että Jokerien on katkaista kaikki siteet venäläisrahaan ja Kurriin.

Viime viikon keskiviikkona HS kertoi, että sen lähteiden mukaan Joel Harkimo olisi soittanut Jokerien pelastamiseen perustetun Naurava Narri oy:n liikemiehille ja sanonut, että hän olisi ostanut oikeudet Jokerien edustusjoukkueeseen Kurrilta.

Naurava Narri on yhdeksän eri aloilla menestyneen liikemiehen ja yrittäjän hanke, jossa näkyvinä keulakuvina ovat entiset Jokerien pelaajat Teemu Selänne ja Keijo Säilynoja.

Torstaina Kurri sanoi HS:n haastattelussa, että hän on ”jäänyt pois Jokereista”. Hän sanoi päättäneensä asiasta jo toukokuussa.

Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja Pasi Kainulainen kertoo IS:lle, että hakemus sarjapaikan siirrosta tuli maanantaina vireille.

”Keskiviikkoon mennessä pitäisi olla äänestyksessä, Kainulainen sanoo.

Jokerien U20-juniorien sarjakausi on määrä alkaa tämän viikon perjantaina.